Làn sóng diễn viên nữ thất nghiệp

Trang QQ đưa tin mới đây nữ diễn viên nổi tiếng của dòng phim ngắn Trung Quốc Nhạc Vũ Đình đã chia sẻ về những thay đổi kể từ khi AI xuất hiện và tham gia vào quá trình sản xuất.

"Khi AI trở nên phổ biến, lượng kịch bản mà tôi nhận được giảm mạnh, từ vài chục dự án phim giờ đây họ chỉ gửi đến cho tôi khoảng 10 kịch bản mỗi tháng", Nhạc Vũ Đình chia sẻ về tình trạng khó khăn khi không được tiếp cận tài nguyên phim ảnh.

Theo QQ , Nhạc Vũ Đình là ngôi sao hàng đầu của dòng phim ngắn Trung Quốc, cô đã quen mặt với khán giả qua những tác phẩm đạt hàng tỷ lượt xem, đồng thời có danh tiếng nhất định, nhưng vẫn rơi vào tình huống dần mất việc.

Nhạc Vũ Đình là ngôi sao được săn đón của dòng phim ngắn. Nhưng hiện tại, thị trường bị thu hẹp, cô cũng lo lắng vì cơ hội đóng phim không nhiều.

Cùng với việc sụt giảm số lượng kịch bản, những dự án có sự mới lạ nội dung hay ngày càng ít. Theo QQ , hiện tại, AI tham gia vào công việc viết kịch bản và sáng tạo nội dung, song vì vậy tạo ra những kịch bản lặp lại thiếu tính mới lạ, không còn vai diễn hay cho các diễn viên người thật đóng.

Lời tâm sự của Nhạc Vũ Đình cũng là đòn cảnh tỉnh cho giới giải trí, phơi bày một sự thật: Trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm viễn tưởng xa vời mà đang thực sự thay đổi hệ sinh thái của ngành, tác động đến kế sinh nhai của hàng trăm nghìn diễn viên. "Nhạc Vũ Đình và các diễn viên không chỉ phải cạnh tranh với đồng nghiệp mà còn phải ganh đua với phần mềm được lập trình nữa", QQ nhận định.

Theo Sina, chỉ cách đây vài tháng, ngành phim ngắn nở rộ tại Trung Quốc. Năm 2024, thị trường này đã đạt quy mô 50,4 tỷ NDT (6,96 tỷ USD) với hơn 662 triệu khán giả. Năm 2025, quy mô của dòng phim ngắn đã đạt 90 tỷ NDT, tăng 78% so với năm 2024.

Nhưng đến năm 2026, thị trường phim ngắn dần có sự thay đổi chóng mặt. Trong dịp Tết Nguyên đán, tổng lượt xem phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó 30% nội dung khán giả xem là sản phẩm của AI. Năm 2025, phân khúc phim kỹ thuật số chiếm tới 16,8 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD).

AI ngày càng phát triển dẫn tới làn sóng mất việc của các diễn viên phim ngắn. Mới đây, nam diễn viên Trương Lỗi đã chia sẻ về trường hợp của mình. Anh từng tham gia 200 tác phẩm, cách đây vài tháng, khán giả còn thấy anh trên mạng xã hội với hình ảnh tổng tài hào nhoáng. Vai diễn không khác biệt, thu nhập hàng tháng của anh vẫn ổn định ở mức 20.000-30.000 NDT (77 triệu đồng - 115 triệu đồng) - con số khá với người không qua đào tạo bài bản.

Nhưng hiện tại, Trương Lỗi đã phải quay về quê làm nông do số lượng dự án giảm mạnh, anh không phải ngôi sao lớn vì vậy trở thành gương mặt đầu tiên bị thị trường đào thải. Hiện tại, Trương Tiểu Lỗi đầu tư 400.000 NDT mở rộng trồng trọt nhưng chưa thể hoàn vốn. Anh nói nếu có dự án sẽ tham gia, không có quay về làm ruộng, nhưng đây là thực trạng mà rất nhiều diễn viên phim ngắn phải đối mặt.

Nhiều nghệ sĩ sẽ mất việc khi AI ngày càng phát triển và can thiệp sâu vào ngành giải trí.

Mới đây, CEO của nền tảng chiếu phim trực tuyến IQIYI đã thông báo kế hoạch mở "Kho dữ liệu hình ảnh diễn viên" để phục vụ các dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo sản xuất phim trong tương lai. Nhiều nghệ sĩ dưới trướng IQIYI buộc phải bán bản quyền hình ảnh của mình. Có thể nói sau thị trường phim ngắn, phim truyền hình dài tập cũng sẽ chịu tác động lớn từ sự phát triển của AI. Điển hình bộ phim cổ trang Yên Vũ Thần Du Ký vừa ra mắt trailer, ngoại trừ các diễn viên chính, nhân vật phụ và diễn viên quần chúng đều được thay bằng AI để tiết kiệm chi phí sản xuất.