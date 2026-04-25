Cặp chị em lệch nhau 23 tuổi vẫn yêu đương bùng cháy: Nhà gái là "nữ hoàng ngoại tình" U60 vẫn mướt mắt thôi rồi

Nếu được hỏi ai là "nữ hoàng" không ngai của dòng phim ngoại tình, tâm lý giằng xé tại xứ sở Kim Chi, chắc chắn cái tên đầu tiên hiện ra phải là Kim Hee Ae. Sau thời gian dài gây bão với các dự án mang màu sắc chính trị như Queenmaker hay The Whirlwind, bà cả quyền lực của Thế Giới Hôn Nhân đã chính thức xác nhận trở lại với địa hạt sở trường: Phim tình cảm gắn mác "táo bạo". Lần này, mức độ "chơi lớn" của chị đại U60 khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi bạn diễn cặp còn trẻ hơn cả những "phi công" trước đây.

Mới đây, đài JTBC đã tung ra bom tấn truyền hình mới mang tên Gold Digger (tạm dịch: Kẻ Săn Tiền). Được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Lim Hyun Wook và đội ngũ sáng tạo của siêu phẩm Thế Giới Hôn Nhân, bộ phim được chuyển thể từ series ăn khách của BBC. Chuyện phim xoay quanh cuộc đấu trí tâm lý căng thẳng giữa Min Young Joo (Kim Hee Ae), một nữ giám đốc nhà xuất bản thành đạt nhưng cô độc và Jung Jae Hee (Roh Sang Hyun) một chàng trai trẻ mang sức hút "chết người". Giữa họ là một bản hợp đồng tình yêu đầy nghi kỵ: Liệu đó là khát khao chân thành hay chỉ là một cú lừa ngoạn mục để chiếm đoạt tài sản?

Điều khiến mạng xã hội "dậy sóng" nhất chính là khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi chính. Kim Hee Ae (sinh năm 1967) sẽ nên duyên cùng Roh Sang Hyun (sinh năm 1990) nam phụ vừa gây chú ý trong Perfect Crown. Cách biệt tới 23 tuổi, đây chính là kỷ lục mới trong sự nghiệp "chuyên trị phi công" của nữ diễn viên.

Nhìn lại lịch sử tình trường màn ảnh của Kim Hee Ae, khán giả chỉ biết thốt lên: "Ngựa quen đường cũ!". Trước đây, cô từng khiến khán giả "nóng mắt" khi vượt rào cùng Yoo Ah In trong Mối Tình Bí Mật (kém 19 tuổi) hay gần nhất là màn kết hợp với Park Hae Joon (kém 9 tuổi) và Kim Young Min (kém 4 tuổi) trong Thế Giới Hôn Nhân. Dường như thời gian đã bỏ quên nhan sắc của chị đại U60, bởi dù đứng cạnh những nam thần kém hàng chục tuổi, khí chất sang trọng và sự quyến rũ của Kim Hee Ae vẫn tạo nên những "phản ứng hóa học" cực kỳ bùng nổ mà không hề có cảm giác gượng gạo.

Sự trở lại lần này của Kim Hee Ae tại "thánh địa" JTBC sau 6 năm kể từ kỷ lục rating 30% đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú sốc "dopamine" mới cho mọt phim Hàn. Khán giả đang vô cùng tò mò liệu nhà thiết kế tự do Roh Sang Hyun sẽ dùng chiêu trò gì để tiếp cận "chị đẹp", và liệu bản lĩnh của một người đàn bà từng trải có giúp Min Young Joo thoát khỏi bẫy tình ngọt ngào của kẻ đào mỏ?

Gold Digger dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm nay, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc đầy kịch tính, hoài nghi và không thiếu những phân cảnh lãng mạn "người lớn" đúng chất Kim Hee Ae.

Phản hồi của netizen:

- Gì chứ riêng cái vibe tình chị em này là đã thấy kích thích rồi nha! Hóng cực kỳ xem hai người vờn nhau kiểu mèo vờn chuột, tâm lý biến thái một chút mới đúng chất phim của Kim Hee Ae.

- Á, hình như bộ này có bản Ý tên là Tình Yêu Dối Trá trên Netflix đúng không mọi người? Ai chưa xem bản gốc thì cày trước cho đỡ vã cũng được kìa!

- Chốt đơn đây là phim mong chờ nhất 2026 của tôi luôn! Biết tin hai người đóng cặp từ trước rồi, giờ mà một trong hai không xác nhận chắc tôi trầm cảm mất. Vấn đề duy nhất là có nên phá lời thề 'không xem phim khi đang chiếu' để nhảy hố ngay không đây...

- U60 mà đứng cạnh trai trẻ sinh năm 90 vẫn không hề lệch tông, khí chất của bà cả vẫn là một cái gì đó rất khác bọt. Chị đại không gặm cỏ non thì thôi, đã gặm là phải gặm cực non!

- Noh Sang Hyun quả này lên đời thật rồi, từ nam phụ vọt lên đóng cặp với tượng đài Kim Hee Ae luôn. Visual này mà vào vai kẻ đào mỏ quyến rũ thì ai mà đỡ cho nổi.

- Chị nhà có bí kíp gì mà toàn thu hoạch được mấy cực phẩm kém vài giáp thế này?

- Cách biệt 23 tuổi nghe thì hơi choáng nhưng nhìn vào dàn cast thì thấy yên tâm hẳn. Chỉ mong kịch bản bản Hàn sẽ có những cú twist nặng đô hơn bản gốc cho xứng tầm chị đại.