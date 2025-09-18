Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới

Sau phiên tòa nhiều tranh cãi, diễn viên Lan Phương được giao quyền nuôi hai con gái, khép lại cuộc hôn nhân 7 năm với chồng ngoại quốc. Tranh chấp lớn nhất giữa hai bên xoay quanh quyền nuôi hai con gái, 7 tuổi và 18 tháng.

David Duff - chồng Lan Phương bày tỏ nguyện vọng được trực tiếp nuôi hai con sau ly hôn, khẳng định bản thân có đủ điều kiện tài chính và không cần sự hỗ trợ từ vợ cũ. Anh cho biết thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng cùng nhiều khoản tiết kiệm.

Lan Phương giành quyền nuôi 2 con gái nhờ tổng thu nhập khoảng 7 tỷ/năm.

Lan Phương cho rằng chi phí nuôi hai con mỗi năm lên tới khoảng 1 tỷ đồng, trong đó học phí đã chiếm 528 triệu và 320 triệu đồng, chưa kể các khoản đưa đón, vui chơi, thuê bảo mẫu… Vì vậy, cô nhận định David khó đảm bảo cho các con được điều kiện sống tốt nhất.

Về phía mình, nữ diễn viên cho biết đang sống trong căn hộ đứng tên, có bất động sản cho thuê, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng và nguồn thu ổn định từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh với tổng thu nhập khoảng 7 tỷ đồng/năm. Lan Phương khẳng định bản thân đủ điều kiện tài chính lẫn thời gian để trực tiếp chăm sóc các con.

Lina - con gái Lan Phương đang theo học 1 trường quốc tế ở Hà Nội với học phí 528 triệu/năm.

Được biết, 2 con gái Lan Phương đều theo học ở trường quốc tế. Lina - con gái đầu lòng của nữ diễn viên đang học tại một trường quốc tế ở Hà Nội với cơ sở vật chất xịn sò, đặc biệt có sân chơi và nhà thể chất cho Lina thoả sức đam mê lộn nhào với môn gymnastics, thầy cô giáo đều vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Lina được học tại môi trường đa văn hoá với các bạn và thầy cô đến từ hơn 30 quốc tịch khác nhau.

Lina được học tại môi trường đa văn hoá với các bạn và thầy cô đến từ hơn 30 quốc tịch khác nhau. (Ảnh Westlink International School)

Dù là môi trường quốc tế nhưng khả năng viết Tiếng Việt của Lina được cải thiện nhanh. Lina tự tin thuyết trình, tự mình dẫn mẹ và bà ngoại đi “chiêm ngưỡng” các dự án học tập trong các môn từ Tiếng Việt, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, Thể Chất.... Trong khi đó, con gái út Mia cũng được học ở một trường mầm non quốc tế với mức học phí 320 triệu đồng/năm. Chưa kể, nữ diễn viên cũng thuê bảo mẫu để đưa đón, chăm sóc con khi bận bịu công việc.

Con gái út Mia của Lan Phương có bảo mẫu chăm sóc riêng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành thời gian để đưa các con đi du lịch trong và ngoài nước. Lan Phương chia sẻ, cô muốn các con có cơ hội khám phá thế giới từ nhỏ nên dù vất vả, vẫn không ngại địu con đi khắp nơi. Cả Lina và Mia đều được đi máy bay từ khi mới vài tuần tuổi.

Nữ diễn viên đưa các con đi du lịch Thái Lan.

Mia chào đời giữa tháng 3/2024, hiện 8 tháng tuổi. Bé lần đầu đi máy bay khi mới 17 ngày và nhanh chóng quen với những chuyến đi xa nhờ thường xuyên được mẹ đưa ra ngoài. Trong một bức ảnh, Lan Phương địu con dạo phố cổ Hội An.

Lan Phương đưa con đi du lịch ở Đà Nẵng vào tháng 5/2024.

Trong kỳ nghỉ lễ năm 2024, nữ diễn viên đưa hai con đến một điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng. Cô đăng ảnh đời thường bên các con và hạnh phúc gửi lời chúc: “Mẹ con em chúc mọi người nghỉ lễ thật vui”. Vóc dáng sau sinh của Lan Phương nhận được nhiều lời khen, trong khi bé Mia Mai Duffy gây chú ý nhờ gương mặt lai Tây xinh xắn.

Bằng sự nỗ lực và tình yêu thương con bao la, Lan Phương luôn dành trọn tâm huyết để mang đến cho hai con cuộc sống đủ đầy và trải nghiệm phong phú nhất. Từ việc đầu tư cho giáo dục quốc tế, chăm chút từng hoạt động thường ngày cho đến tạo cơ hội khám phá thế giới từ khi còn rất nhỏ, nữ diễn viên đã chứng minh mình là một người mẹ vừa bản lĩnh vừa giàu tình thương, luôn đặt hạnh phúc và tương lai của các con lên hàng đầu.