Những ngày qua, câu chuyện ly hôn của diễn viên Lan Phương và chồng ngoại quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Sau phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại Hà Nội, nữ diễn viên tiếp tục được quyền trực tiếp nuôi hai con gái, trong khi chồng cũ có nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thăm nom theo quy định.

Điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất không chỉ là phán quyết của tòa mà còn là khoảnh khắc Lan Phương nhảy cẫng lên vui mừng ngay sau khi bước ra khỏi phòng xử.

Có người nói họ nhìn thấy sự nhẹ nhõm của một người mẹ vừa trút được gánh nặng tinh thần suốt thời gian dài. Nhưng cũng có những bình luận gay gắt cho rằng: "Con cái thiếu cha mà mẹ vui vậy sao?", hay "Ly hôn có gì đáng để ăn mừng? Chỉ khổ con cái".

Chuyện hôn nhân tan vỡ vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi trong đó còn có con nhỏ, áp lực dư luận, những phiên tòa kéo dài và nỗi lo mất quyền nuôi con. Đối với Lan Phương, con số 40 triệu hay quyền thăm nom có lẽ không quan trọng bằng việc cô được danh chính ngôn thuận ôm chặt hai con vào lòng mà không còn lo sợ sự chia cắt về mặt pháp lý.

Người ngoài thường nhìn vào một gia đình và nghĩ rằng chỉ cần "đầy đủ cha mẹ" là tốt cho trẻ. Nhưng thực tế, một mái nhà có đủ hình thức chưa chắc đã là nơi an toàn về cảm xúc. Có những đứa trẻ lớn lên trong tiếng cãi vã, lạnh nhạt, căng thẳng kéo dài giữa cha mẹ. Có những người mẹ phải chịu đựng áp lực tinh thần đến mức kiệt quệ nhưng vẫn cố ở lại chỉ vì sợ điều tiếng con không có đủ bố mẹ.

Trong những chia sẻ trước đây, Lan Phương từng nhắc đến giai đoạn cô rơi vào trạng thái trầm cảm, mất cân bằng tinh thần sau sinh và trong cuộc sống hôn nhân. Một người mẹ đang tổn thương sâu sắc về tâm lý cũng rất khó có thể tạo ra môi trường tích cực cho con trẻ. Vì thế, đôi khi việc dừng lại, tách ra khỏi một mối quan hệ khiến mình kiệt sức không phải ích kỷ mà là một lựa chọn để cứu chính mình và cũng là để con có một người mẹ khỏe mạnh hơn.

Nhiều người vẫn mặc định ly hôn đồng nghĩa với việc con cái "mất gia đình". Nhưng gia đình không chỉ được định nghĩa bằng việc sống chung một mái nhà. Có những cặp đôi sau ly hôn vẫn cùng nhau chăm sóc con văn minh, tôn trọng nhau và giữ vai trò cha mẹ đầy đủ. Trong trường hợp của Lan Phương, bản án vẫn đảm bảo quyền thăm nom của người cha và nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con.

Điều đó có nghĩa, các bé vẫn có cha, vẫn có tình thương từ cả hai phía, chỉ là cha mẹ không còn đồng hành với nhau trong vai trò vợ chồng nữa. Một đứa trẻ cần cha mẹ, đúng. Nhưng trẻ cũng cần được lớn lên trong môi trường bình yên, nơi người lớn không phải gồng mình chịu đựng mỗi ngày.

Chúng ta không ở trong cuộc nên khó biết ai đúng ai sai trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cũng không ai hiểu hết những gì Lan Phương đã trải qua chỉ qua vài đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng. Nhưng có lẽ, thay vì phán xét khoảnh khắc cô bật khóc hay nhảy lên vì nhẹ nhõm, điều nên làm là tôn trọng lựa chọn của người trong cuộc.

Bởi đôi khi, một cuộc chia tay văn minh còn tốt hơn rất nhiều so với một cuộc hôn nhân kéo dài trong mệt mỏi. Và với trẻ con, điều quan trọng nhất chưa chắc là cha mẹ có còn sống cùng nhau hay không, mà là các em có còn được yêu thương, lắng nghe và lớn lên trong sự bình an hay không.

Theo Lan Phương, sau những ồn ào, điều quan trọng nhất là xây dựng lại cuộc sống ổn định cho các con và chính mình. "Tôi thiết lập ranh giới và tiếp tục hành trình xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn và ổn định tâm lý cho hai con và chính mình", Lan Phương bày tỏ.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tự nhắn nhủ bản thân: "Mỗi ngày sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và luôn được là chính mình Phương nhé".