Con trai "Nữ hoàng ảnh lịch" thật quá xuất sắc: Ngoài hình đã đẹp lại còn có thành tích học tập XỊN cỡ này!

Từng là một trong những nữ hoàng ảnh lịch đình đám của làng giải trí Việt, Hiền Mai không chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc dịu dàng, thanh lịch mà còn bởi cuộc sống gia đình viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau ánh hào quang nghệ thuật với loạt phim quen thuộc như Tuổi thần tiên, Dù gió có thổi, Lối sống sai lầm…, nữ diễn viên hiện có cuộc sống yên ấm bên chồng doanh nhân và con trai duy nhất, Nguyễn Minh Tuấn, tên thân mật là Tony.

Mới đây, Hiền Mai chia sẻ niềm vui lớn khi con trai tốt nghiệp Đại học Nam California (USC) với thành tích loại giỏi. Trên trang cá nhân, cô không giấu được sự tự hào xen lẫn xúc động khi đăng tải những hình ảnh trong ngày đặc biệt của con. Nữ diễn viên hài hước viết rằng mình "khoái quá" khi được leo lên biểu tượng chú ngựa của trường để chụp ảnh, đồng thời trêu con trai "đừng có già trước tuổi". Những dòng chia sẻ giản dị nhưng tràn đầy tình cảm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Theo tiết lộ từ Hiền Mai, gia đình ban đầu chỉ mong Tony có thể hoàn thành chương trình học đúng hạn. Việc cậu đạt thành tích loại giỏi được xem là một bất ngờ lớn, là trái ngọt sau hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Ít ai biết rằng, phía sau tấm bằng danh giá là những tháng ngày Tony phải tự mình vượt qua áp lực học tập nơi xứ người.

Thời gian đầu nhập học tại Mỹ, Tony từng gặp không ít khó khăn khi chưa theo kịp nhịp độ học tập của bạn bè. Áp lực khiến cậu rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí có lúc thức đến 4 giờ sáng để học bài, mất ngủ vì lo lắng. Từng rất xót khi thấy con phải vật lộn với thời gian biểu và tâm lý không thoải mái nhưng điều khiến Hiền Mai tự hào là con trai đã nhanh chóng thích nghi, tự điều chỉnh và dần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập, Tony còn sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao nổi bật, gương mặt sáng và phong thái chững chạc. Nhiều người nhận xét cậu thừa hưởng nét điển trai và sự điềm đạm từ gia đình.

Bên cạnh việc học, Tony còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Cậu biết chơi piano và từng tham gia ban nhạc tại trường quốc tế. Đáng chú ý hơn, Tony còn có thành tích thể thao ấn tượng với hơn 60 huy chương và cúp ở nhiều bộ môn như bơi lội, golf, cờ vua, bóng rổ, võ thuật… Từ năm 6 tuổi, cậu đã bắt đầu học bơi và duy trì luyện tập đều đặn đến hiện tại. Việc rèn luyện thể chất nghiêm túc không chỉ giúp Tony phát triển toàn diện mà còn hình thành tính kỷ luật và ý chí bền bỉ.

Hiền Mai cho biết, hành trình nuôi dạy con chưa bao giờ là dễ dàng. Có những thời điểm, cô không khỏi xót xa khi thấy con phải chịu cường độ tập luyện cao. Tuy nhiên, nữ diễn viên tin rằng chính những thử thách đó đã giúp Tony học được cách vượt qua giới hạn bản thân và biết đặt mục tiêu rõ ràng cho tương lai.

Hai vợ chồng luôn thống nhất quan điểm nuôi dạy: dành cho con tình yêu thương vô điều kiện nhưng vẫn tạo môi trường để con tự lập và phát triển. Nhờ đó, Tony lớn lên với tính cách hướng nội, ngoan ngoãn, sống tình cảm và đặc biệt coi trọng gia đình.