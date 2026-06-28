Lần đầu xuất hiện sau khi được cầu hôn, Quỳnh Anh Shyn chiếm trọn spotlight giữa dàn sao đình đám tại Hà Nội

Vừa qua, cộng đồng mạng đã liên tục gửi lời chúc mừng trước thông tin nàng fashionista đình đám Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn sau nhiều năm bên nhau. Giữa tâm điểm chú ý, cô nàng đã có màn xuất hiện công khai đầu tiên tại sự kiện mang tên “"Cư Xá adidas" diễn ra ở Hà Nội, lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông nhờ nhan sắc thăng hạng và thần thái rạng ngời hạnh phúc.

Ngay khi vừa lộ diện, người đẹp sinh năm 1996 đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt trước diện mạo cực kỳ cuốn hút. Không chọn những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, Quỳnh Anh Shyn chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng thời trang hàng đầu khi trổ tài biến tấu những chiếc áo đấu mùa giải World Cup thành những bộ trang phục dạo phố vừa năng động, vừa phá cách.

Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận xét, thần thái tràn đầy năng lượng và nụ cười rạng rỡ của cô nàng chính là minh chứng rõ nhất cho niềm hạnh phúc ngập tràn ở thời điểm hiện tại.

Sự kiện lần này không chỉ có sự góp mặt của "cô dâu tương lai" Quỳnh Anh Shyn mà còn là nơi đổ bộ của dàn sao nam đình đám. Chàng ca sĩ sở hữu hàng triệu fan - MONO - tiếp tục chiếm trọn cảm tình của các bạn trẻ yêu thể thao Hà Thành bằng vẻ ngoài trẻ trung, năng động và sự duyên dáng, thân thiện thương hiệu.

Ngay sau đó, sự kiện hoàn toàn bùng nổ với sự xuất hiện của "Anh Tài" TRONG Trọng Hiếu.

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc và thời trang đỉnh cao, giới trẻ Thủ đô còn được hòa mình vào không gian văn hóa thể thao đường phố mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo. Lấy cảm hứng từ những góc sân tập thể quen thuộc với mái tôn và tường xi măng, không gian này mang lại một bầu không khí World Cup 2026 đầy hoài niệm.

Điểm nhấn không thể bỏ qua tại đây chính là mô hình trái bóng Trionda khổng lồ cao 2,6 mét, nặng 280 kg phiên bản mô phỏng trái bóng thi đấu chính thức của mùa giải năm nay thu hút rất nhiều lượt check-in từ các bạn trẻ và những người yêu thể thao.

Chuỗi trải nghiệm bùng nổ kéo dài từ sáng đến đêm này do adidas tổ chức nhằm mang tinh thần "Huyền thoại sinh ra từ sân đấu" đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ mang lại một sân chơi giải trí hoành tráng, sự kiện đã thực sự truyền cảm hứng mạnh mẽ để giới trẻ tự tin bứt phá và tỏa sáng theo cách riêng của mình.