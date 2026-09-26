Lần đầu xem phim Hàn mà ước nữ chính diễn dở càng tốt: Đẹp giỏi toàn mang tác dụng ngược, chuyện gì thế này?

A Love Other Than Yours (tựa Việt: Yêu Một Người Khác Không Phải Em) đang trở thành một trong những bộ phim gây nhiều thất vọng trên mặt trận rating của màn ảnh Hàn. Được phát sóng trên KBS 2TV vào cuối tuần, thế nhưng ở tập mới nhất, A Love Other Than Yours chỉ ghi nhận rating 2,6% và xếp thứ 17 trong khung giờ phát sóng. Đây rõ ràng là thành tích không tương xứng với những kỳ vọng dành cho bộ phim trước thời điểm lên sóng.

Ý tưởng hay, cặp đôi chính diễn quá tốt nhưng cách triển khai kịch bản của A Love Other Than Yours lại chưa thuyết phục.

A Love Other Than Yours kể câu chuyện về Nam Gung Ho và Lee Mi Do, cặp đôi đã yêu nhau suốt 10 năm. Sau khoảng thời gian dài bên nhau, những cảm xúc xa lạ bắt đầu xuất hiện và khiến mối quan hệ tưởng như bền chặt của họ đứng trước bước ngoặt.

Trước khi lên sóng, bộ phim từng nhận được nhiều kỳ vọng nhờ sở hữu cặp diễn viên chính đáng chú ý. Vai Lee Mi Do được giao cho Ahn Eun Jin, nữ diễn viên được đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn sức hút. Đóng cặp với cô là Seo Kang Joon, chủ nhân giải Daesang tại MBC Drama Awards 2025.

Tuy nhiên, ngay cả màn thể hiện của hai diễn viên cũng khó có thể khỏa lấp những vấn đề trong cách xây dựng câu chuyện.

Theo tác giả bài viết, Nam Gung Ho hiện lên như một người bạn trai hoàn hảo...

Theo bài viết của iZE trên Naver, một trong những nguyên nhân lớn khiến A Love Other Than Yours không đạt được thành công như kỳ vọng nằm ở kịch bản. Seo Kang Joon và Ahn Eun Jin được đánh giá là mang tới một "bữa tiệc diễn xuất", nhưng cách biên kịch xây dựng hai nhân vật chính lại quá mất cân bằng:

"Nam Gung Ho gần như hoàn hảo đến mức giống một nhân vật bước ra từ truyện. Anh có ngoại hình sáng, được công nhận về năng lực tại một tập đoàn lớn, biết chăm lo nhà cửa và còn nấu ăn giỏi. Không chỉ tận tình chăm sóc gia đình Lee Mi Do, anh còn đưa cả sổ tiết kiệm của mình cho cô, ủng hộ ước mơ của người yêu. Với hình tượng gần như là một bạn trai hiếm có khó tìm, mỗi lần xuất hiện, anh đều mang đến cảm giác rung động xao xuyến.

... trong khi nữ chính Lee Mi Do một người đang rơi vào khủng hoảng và có những trăn trở chính đáng lại bị biến thành cô bạn gái phiền toái.

Nhưng chính việc dồn toàn bộ sự tử tế ấy cho một người lại khiến mối quan hệ mất cân bằng. Những khoảnh khắc thể hiện sự tận tâm của Nam Gung Ho được dành nhiều thời lượng hơn những mặt hạn chế của anh, chẳng hạn việc quá coi trách nhiệm là tình yêu. Khi bộ phim liên tục nhấn mạnh lòng tốt của một phía, khao khát tự chủ của Lee Mi Do dễ bị thu nhỏ thành sự giận dỗi của một cô gái đang đẩy một người đàn ông tốt ra xa, thay vì một nỗi trăn trở tha thiết, chính đáng".

Một vấn đề lớn hơn là bộ phim chưa dành đủ thời lượng và chiều sâu để giải thích những trăn trở bên trong Lee Mi Do. Thay vì giúp người xem hiểu tại sao một người phụ nữ trải qua mối tình kéo dài 10 năm lại rơi vào trạng thái hoang mang, dao động và đưa ra những quyết định sốc nổi, kịch bản khiến cô hiện lên chủ yếu qua những hành động bốc đồng và gây rắc rối:

"Vấn đề không nằm ở việc nữ chính có khuyết điểm. Những khuyết điểm ấy hoàn toàn có thể khiến nhân vật trở nên gần gũi nếu bộ phim cho thấy đầy đủ quá trình cô đối diện với mâu thuẫn của bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng với Lee Mi Do, câu chuyện chưa tạo được cầu nối đủ rõ giữa quá khứ để giải thích những tổn thương của cô và những hành động gây rắc rối ở hiện tại. Chưa kịp thấu hiểu cho nỗi niềm của nhân vật, khán giả đã phải chứng kiến hành động nông nổi tiếp theo, khiến cảm giác gượng gạo, khó chịu đến trước cả sự đồng cảm".

Ahn Eun Jin diễn tốt nhưng vẫn chưa thể cứu được thiết lập nhân vật nữ chính cho đến thời điểm hiện tại.

Điều này vô tình tạo nên một nghịch lý đáng tiếc đối với Ahn Eun Jin. Nữ diễn viên càng thể hiện tốt sự bất ổn và những cảm xúc phức tạp của Lee Mi Do, các khuyết điểm trong tính cách nhân vật lại càng trở nên rõ nét. Thay vì khiến khán giả đồng cảm và yêu thương nữ chính, màn diễn xuất thuyết phục của Ahn Eun Jin cuối cùng lại càng làm nổi bật những vấn đề mà kịch bản chưa thể giải quyết:

"Diễn xuất của Ahn Eun Jin ở đây lại vô tình tạo ra tác dụng ngược. Cô càng thể hiện rõ sự ấm ức và tức giận, thái độ gay gắt của Lee Mi Do càng trở nên nổi bật. Diễn viên đã làm quá tròn vai, nhưng kịch bản lại không cho khán giả một lý do đủ thuyết phục để yêu thương nhân vật ấy. Thật đáng tiếc khi một màn thể hiện xuất sắc lại không thể giúp nhân vật chiếm được cảm tình của người xem".

Cuối bài, tác giả còn kết luận rằng: "Nếu chỉ có Nam Gung Ho tiếp tục là người tốt trong mối quan hệ, điều khán giả cuối cùng mong chờ có lẽ sẽ không còn là hai người quay lại với nhau, mà là anh có thể thoát khỏi mớ rắc rối này một cách bình an".

(*Dựa trên bản dịch của fanpage Chill Kdrama Corner)