Trong tuyên bố xúc động mới đây, Thân vương William - người kế vị ngai vàng nước Anh đã lên tiếng về chủ đề ít khi được nhắc đến: Mất mát, đặc biệt là khi một đứa trẻ phải sống tiếp sau cái chết của cha mẹ, hay ngược lại.

Tuyên bố được đưa ra nhân dịp hai tổ chức từ thiện hàng đầu về hỗ trợ tang chế cho trẻ em - Child Bereavement UK và Winston’s Wish chính thức sáp nhập, mở rộng quy mô hoạt động. Với tư cách là người bảo trợ suốt 16 năm qua, Thân vương William không chỉ gửi lời ủng hộ mà còn chia sẻ đầy cảm xúc: “Mất mát là nỗi đau tột cùng mà bất kỳ đứa trẻ hay bậc phụ huynh nào cũng phải gánh chịu. Dù chúng ta không thể ngăn cản sự ra đi ấy, chúng ta có thể đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết được cung cấp để giúp họ tái thiết cuộc sống”.





William tiếp tục chia sẻ: “Trong suốt thời gian đồng hành cùng Child Bereavement UK, tôi đã tận mắt chứng kiến tác động tích cực đến cuộc sống của những người đang sống trong đau thương. Chính sự chăm sóc, thấu cảm và yêu thương đã giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất lâu dài của họ”.

Thân vương cũng nói rõ rằng nhu cầu được hỗ trợ ngày càng tăng cao là lý do khiến ông vui mừng khi hai tổ chức sáp nhập: “Họ đã nhận ra rằng khi đồng hành, họ có thể làm được nhiều hơn nữa. Tôi trân trọng sự dũng cảm của họ khi thực hiện bước đi này, nhằm tiếp cận thêm nhiều người đang phải vật lộn với mất mát chưa được chữa lành”.

William không nói suông. Thân vương hiểu sâu sắc cảm giác của những đứa trẻ mất đi người thân yêu nhất bởi chính anh đã trải qua điều đó. Ngày 31/8/1997, Công nương Diana - mẹ của William và Harry đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Khi ấy William mới 15 tuổi, còn em trai Harry chỉ 12.





Biến cố ấy khắc sâu trong tâm trí Thân vương và là động lực để anh dành trọn tâm huyết cho các hoạt động từ thiện liên quan đến tang chế trẻ em. Tổ chức Child Bereavement UK mà anh bảo trợ từ năm 2009, được đồng sáng lập bởi bạn thân của Công nương Diana - Julia Samuel. Bà chia sẻ rằng William có sự thấu cảm sâu sắc và chân thành hiếm có: “Anh ấy có sự ấm áp và trực cảm giống như Diana. Người ta có thể cảm nhận điều đó qua nét mặt, giọng nói của anh. Anh ấy chân thật, nhẹ nhàng nhưng rất trực diện - y hệt mẹ mình”.

Tinh thần vì cộng đồng của Công nương Diana cũng được William kế thừa rõ nét. Trong loạt phim tài liệu “Prince William: We Can End Homelessness” phát sóng tháng 10/2024, Thân vương kể lại lần đầu được mẹ dẫn đến thăm The Passage - tổ chức giúp người vô gia cư - khi chỉ mới 10-11 tuổi: “Lúc ấy tôi lo lắng vì không biết mình sẽ thấy điều gì. Nhưng mẹ luôn biết cách làm mọi người thoải mái, luôn biết cách pha trò. Tôi từng nghĩ rằng những người vô gia cư chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng không ngờ nơi ấy lại tràn đầy niềm vui. Tôi nhớ mình đã chơi cờ, trò chuyện với mọi người và nhận ra có những cuộc sống rất khác ngoài kia”.

Câu chuyện giản dị ấy chính là hạt mầm đầu tiên cho Homewards - dự án kéo dài 5 năm mà William phát động nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Anh. Anh muốn biến mất mát thời thơ ấu thành động lực hành động, không chỉ để tưởng nhớ mẹ mà còn để tạo nên một thế hệ không còn bị tổn thương bởi sự cô đơn, thiếu thốn tình thân.