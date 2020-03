Lần đầu tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu bị mỉa mai "đúng là người đàn ông thực dụng"?

Mới đây, trang Sohu đã có bài viết với tựa đề: "Lật mặt và phủ nhận mọi chuyện, Trần Hiểu tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, cư dân mạng mỉa mai: 'Đúng là đàn ông thực dụng'".

Theo đó, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Trần Hiểu đã tiết lộ về lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh. Mỹ nam "Thần Điêu Đại Hiệp" cho hay, chuyện hẹn hò là do yêu cầu từ phía công ty cũng như nhà sản xuất, họ muốn lấy scandal tình ái để quảng bá có bộ phim. Trước câu trả lời của Trần Hiểu, người hâm mộ tỏ ra không mấy hài lòng khi cho rằng nam diễn viên đã làm mà không chịu thừa nhận, quyết rũ bỏ mọi trách nhiệm. Đại đa số cư dân mạng cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã may mắn khi không đến với Trần Hiểu.

Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu thời điểm còn bên nhau.

Trần Hiểu hiện giờ đã không còn giữ được sức hút của bản thân, thay đó là chỉ xuất hiện với tư cách là chồng của Trần Nghiên Hy. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên hàng ngôi sao hạng A với loạt tác phẩm đạt chất lượng cao. Không chỉ vậy, sau khi kết hôn và hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng trở lại Cbiz với loạt tác phẩm mới cùng hình tượng quyến rũ hơn nhiều so với trước đây.

Nguồn: Sohu