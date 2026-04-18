Lần đầu tiên thấy phim cổ trang Việt mà phục trang chỉn chu đến vậy, nhìn là thấy đầu tư mạnh tay cỡ nào

Mới đây, ê-kíp Hộ Linh Tráng Sĩ chính thức giới thiệu teaser trailer cùng tạo hình nhân vật trong một sự kiện Sneak Showcase được dàn dựng như một không gian triển lãm nghệ thuật. Không đơn thuần là buổi ra mắt, đây giống như một “lát cắt” của thế giới phim nơi phục trang, đạo cụ và ánh sáng cùng kể câu chuyện về một thời kỳ lịch sử xa xưa, nhưng được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Điểm gây chú ý nhất chính là phần tạo hình. Hàng trăm bộ trang phục được thực hiện thủ công, dựa trên những tư liệu hiếm hoi về thời Đinh một giai đoạn lịch sử vốn không có nhiều dữ liệu hình ảnh. Đứng sau phần phục trang là nhà thiết kế Bao Tranchi cùng nghệ sĩ khách mời Mai Lâm, những người đã dành nhiều tháng để “phỏng dựng” lại tinh thần thẩm mỹ của thế kỷ X qua từng đường kim mũi chỉ.

Không chỉ dừng ở việc “đẹp”, trang phục trong phim còn mang tính nghiên cứu. Từ giáp trụ của vua Đinh Bộ Lĩnh làm từ da bò thật, khắc họa tiết riêng, đến những chi tiết như hổ phù, mũ, hoa văn đều được lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Đinh – Lý. Ngay cả vũ khí cũng được chế tác đa dạng, thử nghiệm nhiều chất liệu để vừa đảm bảo an toàn khi quay, vừa giữ được cảm giác chân thực trên màn ảnh.

Chính sự đầu tư này khiến nhiều diễn viên cũng bất ngờ. Tuấn Trần chia sẻ rằng khi hoàn thiện tạo hình, anh gần như “không nhận ra mình”, còn NSND Tự Long thừa nhận đây là kiểu tạo hình “chưa từng thấy trong phim lịch sử Việt trước đây”.

Teaser trailer không tiết lộ quá nhiều nội dung, nhưng đủ để gợi mở một thế giới huyền sử với quy mô lớn. Câu chuyện xoay quanh 7 tráng sĩ bảo vệ 99 chiếc quan tài của Vua Đinh, một bí mật lịch sử được kể lại dưới góc nhìn mới. Những cảnh chiến trận tại Ninh Bình hiện lên dồn dập, kết hợp với hình ảnh nhân vật cưỡi ngựa, xông pha chiến địa, tạo cảm giác vừa sử thi vừa điện ảnh rõ nét.

Đằng sau dự án là tham vọng không nhỏ. Nhà sản xuất định hướng xây dựng một “vũ trụ” điện ảnh về các anh hùng dân tộc Việt Nam, nơi lịch sử không chỉ được kể lại mà còn được tái hiện một cách sống động, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Có thể nói, chỉ với teaser đầu tiên, Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh đã kịp tạo nên kỳ vọng. Không chỉ vì câu chuyện còn nhiều ẩn số, mà bởi lần hiếm hoi, khán giả thấy một dự án cổ trang Việt được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết thị giác.

Và nếu những gì đã hé lộ là thật, thì có lẽ đây không chỉ là một bộ phim mà còn là phép thử cho tham vọng nâng tầm phim lịch sử Việt trên màn ảnh rộng.