Lần đầu tiên ra mắt cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026

Ngày 30/5/2026 tại Hà Nội, cuộc thi "Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026" (Miss Heritage Ao Dai Global) chính thức được công bố, mở ra một sân chơi nhan sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một cuộc thi nhan sắc gắn với tôn vinh di sản áo dài, đồng thời kết nối phụ nữ Việt trên toàn thế giới dưới một mái nhà chung.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không đặt trọng tâm thuần túy vào nhan sắc mà hướng tới tìm kiếm những người phụ nữ hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, đủ sức trở thành đại sứ văn hóa thực thụ. Các thí sinh không chỉ trình diễn áo dài mà còn trực tiếp tham gia vào hành trình quảng bá giá trị di sản Việt Nam ra thế giới, gắn kết vẻ đẹp cá nhân với trách nhiệm cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm- Thành viên Ban cố vấn, Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế Cao Thu Vân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết mục tiêu cốt lõi là góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi muốn truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành một nét đẹp văn minh, giàu bản sắc trong đời sống hiện đại, song hành cùng các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

BTC BGK và các thí sinh tham dự họp báo công bố cuộc thi

Tầm nhìn dài hạn của cuộc thi còn bao gồm việc xây dựng một mạng lưới kết nối giữa nữ doanh nhân, trí thức trẻ, nhà thiết kế, nghệ nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, từ đó tạo nên một hệ sinh thái phát triển bền vững cho di sản áo dài Việt Nam. Ban tổ chức cũng kỳ vọng xây dựng được bộ tư liệu hình ảnh và phim tài liệu chất lượng cao về áo dài gắn với các danh thắng quốc gia, phục vụ công tác ngoại giao văn hóa.

Cuộc thi hướng tới nữ công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 20 đến 45 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, chiều cao từ 1m62, ngoại hình cân đối và có tư cách đạo đức tốt.

Ths Đàm Hương Thủy CEO sáng lập Hoa hậu di sản Áo dài VN toàn cầu 2025

Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 10/6/2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT, với phần trình diễn áo dài và thể hiện tài năng qua MV quay sẵn dài 3 phút. Top 30 thí sinh vào vòng chung kết sẽ được công bố ngày 11/6/2026.

Trước đêm chung kết, các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động bao gồm quay phim tự giới thiệu, các dự án thiện nguyện, khóa huấn luyện kỹ năng, chụp ảnh chuyên đề áo dài và dạ hội, quay TVC quảng bá và phỏng vấn kín với Ban giám khảo.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6/2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh trải qua bốn phần thi: trình diễn trang phục Áo dài Sắc màu di sản, trình diễn áo dài cách tân hội nhập, trình diễn áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử về chủ đề áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội.

Ban giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi uy tín: nhà sử học Dương Trung Quốc đảm nhận vai trò giám khảo đặc biệt; NSND Lan Hương giữ chức Trưởng ban giám khảo. Các giám khảo thành viên gồm ông Vương Duy Biên (Chủ tịch Hiệp hội phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam), nhà báo Ngô Bá Lục, Tiến sĩ Lại Thị Thu Hà, doanh nhân Nguyễn Thị Minh Tín, nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương và Hoa hậu Biển Đảo 2022 Đinh Như Phương.

Cuộc thi trao các danh hiệu chính gồm Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu, Á hậu 1 đến Á hậu 4, cùng 10 giải phụ như Người đẹp Tri thức Di sản, Người đẹp Trình diễn Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Truyền cảm hứng Văn hóa, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Truyền thông Toàn cầu.

Với thông điệp tôn vinh tà áo dài như một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, cuộc thi kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới, cùng chung tay gìn giữ và phát triển di sản áo dài trong thời đại hội nhập.