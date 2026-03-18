Bài chia sẻ của một nữ gia sư dạy tiếng Anh mới đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong nội dung được đăng tải, giáo viên này cho biết vừa quyết định xin ngừng dạy một học sinh lớp 6 sau gần một tháng đồng hành nhưng không nhận được sự hợp tác. Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận từ giáo viên và phụ huynh, mở ra nhiều góc nhìn về áp lực của nghề dạy học hiện nay.

"Từ trước tới giờ mình dạy gần 20 bạn, hầu như chưa từng từ chối học sinh nào. Nhưng lần này chắc là ngoại lệ. Bé lớp 6, học trường quốc tế, gia đình rất có điều kiện. Ngày đầu gặp mình hỏi han làm quen, nhưng bạn không chào mình lấy một câu. Lúc đó mình cũng nghĩ thôi chắc bé ngại. Nhưng những buổi sau thì… thật sự rất khó dạy. Hỏi gì bạn cũng chỉ trả lời đúng một chữ: “có” hoặc “không.” Không hợp tác, không tương tác", nữ gia sư chia sẻ.

Không chỉ vậy, em cũng không chủ động trao đổi hay tham gia vào bài học. Đỉnh điểm là sau gần một tháng học, học sinh không ghi chép bất kỳ nội dung nào vào vở. Theo lời cô giáo, có lần khi cô nghiêm khắc hơn để yêu cầu em hợp tác, học sinh thẳng thắn "Con sẽ nói với mẹ là cô dạy không hiểu gì cả".

Khoảnh khắc đó khiến cô nhận ra rằng học sinh có thể đang cố tình tạo áp lực để giáo viên tự bỏ cuộc, từ đó không phải tiếp tục học thêm nữa.

Đoạn trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh

Cô giáo cho biết điều khiến cô mệt mỏi không phải là việc giảng dạy mà là cảm giác bản thân không được tôn trọng dù tối thiểu. Trong quá trình dạy, cô cũng nhiều lần trao đổi với phụ huynh về việc học sinh không hợp tác. Tuy nhiên, phản hồi cô nhận được chủ yếu là mong muốn cô tiếp tục cố gắng giúp đỡ bé.

Cuối cùng, cô quyết định nhắn tin cho phụ huynh để xin ngừng lớp học. Trong tin nhắn, cô giải thích rằng học sinh đang có dấu hiệu không hợp tác, không làm bài tập cũng như không ghi chép bài. Với chương trình lớp 6 có khối lượng kiến thức lớn và đòi hỏi sự chủ động của học sinh, cô cho rằng việc tiếp tục dạy trong tình trạng này sẽ khó đạt hiệu quả.

Sau khi nhận được tin nhắn, phụ huynh cho biết bản thân không biết việc con mình không làm bài và nói sẽ trao đổi lại với con. Người mẹ cũng cảm ơn giáo viên vì sự hỗ trợ trong thời gian qua và cho biết sẽ nói chuyện với con trước khi phản hồi thêm.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng giáo viên.

Tranh luận

Một số giáo viên nhận định hiện tượng học sinh không hợp tác thường xuất hiện ở những gia đình có điều kiện, nơi trẻ được chăm sóc và bảo bọc nhiều từ nhỏ. Trong môi trường đó, một số em dễ hình thành suy nghĩ rằng mình được ưu ái hơn người khác hoặc không cần quá nghiêm túc trong việc học.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên vội vàng kết luận về thái độ của học sinh. Theo một số giáo viên khác, trẻ có thể đang chịu áp lực học tập quá lớn. Nhiều phụ huynh cho con học thêm nhiều môn từ sớm, dẫn đến tâm lý mệt mỏi và phản kháng. Khi đó, việc không hợp tác trong lớp học đôi khi là cách trẻ thể hiện sự chán nản hoặc muốn tránh né việc học.

Không ít người chia sẻ rằng họ thường dành thời gian trò chuyện với học sinh trước khi bắt đầu dạy để hiểu xem trẻ có thực sự thích môn học hay không, hoặc đang gặp khó khăn tâm lý gì. Việc hiểu rõ cảm xúc của học sinh được cho là có thể giúp giáo viên tìm được phương pháp tiếp cận phù hợp hơn.

Dù vậy, khi học sinh không thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với giáo viên, việc từ chối tiếp tục dạy là điều cần thiết. Theo góc nhìn này, nếu giáo viên vẫn tiếp tục nhận lớp trong tình trạng học sinh chống đối, phụ huynh có thể không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Một số giáo viên lâu năm cho biết họ từng gặp những trường hợp phụ huynh không quá quan tâm đến quá trình học tập của con. Khi học sinh không tiến bộ, trách nhiệm lại dễ bị đổ lên giáo viên. Vì vậy, việc trao đổi rõ ràng và chuyên nghiệp ngay từ đầu được cho là cách bảo vệ cả hai phía.

Dù quan điểm khác nhau, nhiều người vẫn đồng cảm với tâm trạng của cô giáo trong câu chuyện. Không ít giáo viên chia sẻ rằng nghề dạy học đôi khi giống như “yêu đơn phương”: giáo viên dành nhiều tâm huyết nhưng không phải lúc nào học sinh cũng sẵn sàng đón nhận.

Bên cạnh kiến thức, việc dạy trẻ về thái độ và sự tôn trọng vẫn luôn quan trọng. Câu nói quen thuộc “tiên học lễ, hậu học văn” vì thế vẫn được nhắc lại như một nguyên tắc giáo dục chưa bao giờ cũ.