Hai ngày nay, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước một câu chuyện tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt: tranh cãi thu chi quỹ lớp tại một trường học ở Thái Nguyên.

Theo nội dung được một bà mẹ chia sẻ, khi được yêu cầu đóng quỹ lớp, chị đã nhắn tin cho hội trưởng hội phụ huynh đề nghị gửi file kê khai chi tiết các khoản thu chi.

Phía hội trưởng hội phụ huynh cho biết quỹ lớp được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau, đồng thời nói rằng mình không phải người trực tiếp giữ quỹ. Các khoản thu chi đã được thông báo trong buổi họp phụ huynh và trên nhóm lớp. Do phụ huynh nói trên không tham gia họp và cũng không có trong nhóm lớp, nên không nắm được thông tin. Người này nhấn mạnh bản thân tham gia ban phụ huynh chỉ vì trách nhiệm với lớp học của con, không có lợi ích cá nhân đồng thời cho biết sẽ nhờ người nắm quỹ gửi bảng chi tiết.

Căng thẳng trở nên gay gắt hơn khi một người khác trong hội phụ huynh đăng bài trên trang cá nhân nhắc đến sự việc. Người này cho rằng phụ huynh kia nhiều năm không đi họp, nhưng khi được yêu cầu đóng quỹ lại yêu cầu phải gửi bảng chi tiết trước.

Ít lâu sau, người mẹ đã đăng toàn bộ nội dung tin nhắn trao đổi giữa hai bên lên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ gay gắt, thậm chí chê bai ngoại hình và ám chỉ hội trưởng hội phụ huynh "mập mờ" trong việc sử dụng quỹ lớp.

Từ một mâu thuẫn tưởng như nhỏ nhặt, câu chuyện nhanh chóng lan rộng, thu hút hàng ngàn bình luận tranh cãi.

Góc nhìn của một bà mẹ Hà Nội có 2 con đang đi học

Giữa lúc mạng xã hội bàn luận sôi nổi, chị Trần Trang, một bà mẹ có hai con đang học lớp 7 và lớp 9 tại hai trường khác nhau ở Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn cá nhân sau nhiều năm tham gia họp phụ huynh, thậm chí từng làm thành viên trong ban phụ huynh.

Chị Trang cho biết bản thân ở hai vị trí khác nhau: Lớp của con lớn, chị là phụ huynh bình thường. Lớp của con nhỏ, chị là thành viên ban phụ huynh. Mỗi năm chị đều tham dự đầy đủ hai kỳ họp phụ huynh.

Theo chị, những phụ huynh không đi họp có nhiều thắc mắc là đúng, bởi họ không nắm được thông tin. Trong các buổi họp, ngoài việc giáo viên chia sẻ tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh, phụ huynh còn được cập nhật kế hoạch đào tạo, chủ trương của phòng giáo dục, các hoạt động thi đua của trường. Cuối buổi họp, ban phụ huynh luôn báo cáo chi tiết các khoản thu chi của quỹ lớp. Phần lớn các thắc mắc của phụ huynh cũng đều xoay quanh các khoản chi trong bảng kê này.

Chị Trần Trang đang làm kinh doanh các sản phẩm về sức khỏe từ nông sản, dược liệu tại Hà Nội

Dù nội dung chung khá giống nhau nhưng cách hoạt động của từng lớp của con chị lại rất khác.

Ở lớp của con lớn của chị, ban phụ huynh rất nhiệt tình, chăm lo cho học sinh đến từng chi tiết nhỏ như đồ tráng miệng hay thậm chí lọ tương ớt trong các buổi liên hoan. Phụ huynh trong lớp cũng rất hào hứng tham gia các hoạt động chung. Lớp có hơn 50 học sinh và tỷ lệ đồng thuận khi họp gần như tuyệt đối. Những phụ huynh vắng mặt cũng ít khi có ý kiến phản đối. Đặc biệt, không ai yêu cầu phải gửi bảng kê chi tiết qua file. Nếu muốn xem, phụ huynh có thể đến lớp và xem trực tiếp.

Trước đây, chị cũng từng thắc mắc tại sao không gửi bảng kê cho toàn bộ phụ huynh hoặc chia sẻ file Google Drive để ai cũng xem được. Nhưng sau đó chị hiểu rằng đôi khi làm vậy lại không phù hợp.

Lý do là trong lớp có một số học sinh hoàn cảnh khó khăn được miễn đóng quỹ và các phụ huynh khác đều đồng ý hỗ trợ các em. Trong khi đó, lớp của con nhỏ chỉ có 35 học sinh, ban phụ huynh vẫn nhiệt tình nhưng phụ huynh trong lớp lại khá ít tương tác. Hầu hết hoạt động của lớp đều do ban phụ huynh đứng ra tổ chức.

Quỹ lớp cũng gặp tình trạng một số phụ huynh hết học kỳ vẫn chưa đóng tiền, nhưng khi có sự kiện của trường, các em vẫn phải được hưởng quyền lợi như nhau. Điều này đồng nghĩa những phụ huynh khác phải chia sẻ phần chi phí đó.

Trớ trêu là khi ban phụ huynh nhắc đóng tiền, một số người lại hỏi "bảng kê chi tiết đâu mà thu nhiều thế?".

"Hỏi ý kiến cô giáo thì cô bảo một số phụ huynh cũng không thấy hỏi han tình hình học của con, cô gửi giấy biên bản họp về để ký cũng mãi không nộp lại. Có bạn học cũng ổn thì thôi, nhưng có bạn học yếu lắm, cô gọi thì phụ huynh bảo rất bận, đi công tác suốt, muốn cũng không có thời gian. Thôi đành chịu. Phụ huynh không đóng quỹ thì các con vẫn phải có quyền lợi như nhau, chả nhẽ bảo bố mẹ con không đóng tiền nên con không có quà, không được liên hoan. Vậy chi phí đó phụ huynh khác cùng chia sẻ thôi chứ sao giờ", chị Trang nói thêm.

Sau này, con nhỏ của chị chuyển sang học trường quốc tế. Ngoài buổi họp phụ huynh chung, nhà trường còn tổ chức buổi gặp riêng giữa phụ huynh và giáo viên, thậm chí có cả buổi ba bên gồm phụ huynh - học sinh - giáo viên. Mục tiêu là để cha mẹ, nhà trường và học sinh kết nối sâu hơn.

3 điều bà mẹ rút ra từ câu chuyện quỹ lớp

Từ những trải nghiệm của mình, bà mẹ Hà Nội cho rằng có 3 điều đáng suy nghĩ.

Thứ nhất: Cha mẹ dù bận đến đâu vẫn cần kết nối với con.

Thời gian con trên lớp gần như rất nhiều, nên phối hợp với nhà trường để hiểu con hơn là một cách thuận lợi cho PH. Ở đây phụ thuộc vào môi trường, giáo viên chủ nhiệm và điều kiện gia đình nữa. Bạn lớn nhà chị Trang rất thích trường đang học, là trường công, bạn tuân thủ kỷ luật, yêu thích việc học và tự nghiên cứu, không quá thích giao tiếp.

Còn bạn bé ưa hoạt động, thích đổi mới, giao tiếp và sáng tạo. Nên mẫu giáo học quốc tế, sau 6 năm tiểu học, 1 năm cấp 2 chị cho học trường công để rèn kỷ luật thì giờ trả bạn về môi trường quốc tế, phù hợp hơn.

Thứ hai: Ban phụ huynh chỉ là cầu nối

Những người tham gia ban phụ huynh không có lương, chỉ đơn giản là người nhận thông tin sớm hơn, sát sao hơn với hoạt động của lớp và có mối quan hệ gần gũi hơn với giáo viên. Thậm chí chị còn đùa rằng dù mình là phó ban phụ huynh, hễ cô giáo nhắn tin về việc con mắc lỗi vẫn thấy "lo" như thường, chứ không có chuyện được ưu ái.

Quỹ lớp vốn dĩ không phải một lớp tự quyết, mà dựa vào tham khảo form từ các lớp đi trước trong hội BPH của trường. Các khoản thu, chi như nào gần như sát rồi. Không phải thích chi gì là chi. Bao nhiêu sự kiện trong năm cũng đều biết trước cả. Mỗi sự kiện cho các con, cũng phải cân lên xuống. Quy định của Bộ cũng là yếu tố đảm bảo minh bạch trong trường. Và chỉ cần thông tin đưa lên mạng sai lệch cũng dở.

Ngoài ra, việc chia sẻ bảng kê chi tiết trên mạng cũng tiềm ẩn rủi ro. Trước đây từng có trường hợp phụ huynh đăng bảng kê lên mạng để so sánh giữa các lớp, khiến dư luận bàn tán về chuyện quà cáp thầy cô. Dù đúng sai chưa rõ, giáo viên vẫn bị gọi lên làm việc vì ảnh hưởng uy tín nhà trường.

Vì vậy, nhiều ban phụ huynh thống nhất chỉ làm việc trực tiếp với phụ huynh nào muốn xem chi tiết.

Thứ ba: Vấn đề nằm ở sự tin tưởng và cách ứng xử

Khi không nắm rõ thông tin, phụ huynh dễ lo lắng bị thiệt thòi hoặc nghi ngờ ban phụ huynh "ăn tiền". Trong khi đó, ban phụ huynh cũng bận rộn công việc riêng nên đôi khi không đủ kiên nhẫn giải thích nhiều lần với những người không tham gia họp nhưng lại liên tục thắc mắc.

"Bà không đi họp thì kệ. Tôi giải trình trong lớp rồi, ai ý kiến thắc mắc thì đến gặp cô. Tôi không gửi file gì cả. Kiểu vậy. Cũng có cả trường hợp ban phụ huynh thâm hụt tiền quỹ là có thật nhưng cũng không đại diện cho tất cả. Vì thế, ai lên mạng, dù nói nhiều mấy cũng không thể đủ ý, người trong friendlist của mình đương nhiên bênh mình. Đó là sự nguy hiểm. Mỗi góc nhìn nếu chỉ là góc nhìn thì không sao, nhưng sắc thêm 1 chút là thành lưỡi dao gây tổn thương người khác", chị Trang nêu ý kiến.

Cuối cùng, chị cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là đứa trẻ đi học có vui vẻ, hòa đồng và phát triển hay không, đồng thời cha mẹ có giữ được sự gắn kết với con.

"Nếu không thể tin tưởng và khiến nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì kể cả cho con về tự học ở nhà cũng được. Mối quan tâm thực sự của mình là gì thôi. Tôi cũng bận kinh ấy, nhưng bạn rủ đi cafe mà tôi thích là tôi vẫn sắp xếp được. Nên con đi học thì phụ huynh cũng nên đi họp để nắm bắt tình hình của con nhé các mẹ", chị Trang nhắn gửi.