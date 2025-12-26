Lần đầu tiên có một MV hội tụ các em bé triệu views của Vbiz

Tối 24/12, chương trình Trường Học Siêu Sao chính thức ra mắt MV chủ đề Em là một ngôi sao. Sản phẩm là sự kết hợp giữa Xệ Xệ và nhạc sĩ Cao Thiên Minh Tùng, không chỉ mang màu sắc giải trí dịp cuối năm mà còn gửi gắm thông điệp giáo dục rõ ràng: mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng, không cần trở thành “con nhà người ta” để được công nhận.

Trong bối cảnh áp lực học tập, thành tích và sự so sánh vô hình ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều gia đình Việt, Em là một ngôi sao được xây dựng từ chính những chất liệu đời sống quen thuộc: Bảng điểm, lớp học thêm, những kỳ vọng chưa kịp lắng nghe mong muốn thật sự của con trẻ. Ca từ và giai điệu bài hát vì thế trở thành lời thủ thỉ của các “búp măng non” gửi đến bố mẹ, thầy cô mong được thấu hiểu, tôn trọng và nhìn nhận đúng với cá tính riêng.

Điểm đặc biệt của MV nằm ở việc quy tụ dàn hot kid triệu views từng gây chú ý trên mạng xã hội và trong chương trình. Bên cạnh Xệ Xệ “hiện tượng nhí” được yêu mến nhờ cá tính âm nhạc rõ nét và phong thái tự tin là sự xuất hiện của MinHee, Sóc, Bona, cặp sinh đôi Đủ & Dừa, Sữa, Bún và Dừa. Mỗi em nhỏ mang một màu sắc khác nhau: có bạn năng động, có bạn trầm lắng, có giọng hát nổi bật, có khả năng vũ đạo linh hoạt.

Không đặt nặng kịch bản hay diễn xuất, MV để các em được là chính mình: Ca hát, nhảy múa, vui chơi tự nhiên trước ống kính. Chính sự hồn nhiên ấy tạo nên sức hút đặc biệt, khiến khán giả dễ dàng cảm nhận tinh thần mà ekip muốn truyền tải: một bầu trời chỉ thật sự rực rỡ khi có nhiều vì sao cùng tỏa sáng theo cách riêng.

Với Xệ Xệ, Em là một ngôi sao đánh dấu màn trở lại ấn tượng, cho thấy sự trưởng thành trong cách làm chủ sân khấu và kết nối với các bạn nhỏ đồng trang lứa. Hình ảnh “Em bé chất” vẫn giữ được nét cá tính quen thuộc, nhưng đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng tự tin đến các em nhỏ khác.

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc, dự án còn khẳng định định hướng của Trường Học Siêu Sao như một sân chơi đề cao sự phát triển toàn diện, tôn trọng cá tính và khuyến khích tư duy sáng tạo của trẻ em Việt Nam. Qua đó, Viettel Media tiếp tục cho thấy nỗ lực xây dựng những chương trình gia đình – giáo dục mang giá trị tích cực, góp phần tạo nên những thay đổi bền vững trong cách xã hội nhìn nhận và nuôi dạy trẻ.

MV Em là một ngôi sao hiện đã được phát hành trên YouTube, Facebook và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhí lẫn phụ huynh. Không quá ồn ào hay giáo điều, sản phẩm chọn cách chạm nhẹ vào cảm xúc, để mỗi người lớn tự hỏi: Liệu đã đến lúc ngừng so sánh, để con được là chính mình?



