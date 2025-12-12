15 năm hạnh ngộ: Justin Bieber về lại nơi quay MV Baby, chiêu đãi ngay bản live cực ngọt!

Ngày 11/12/2025, người hâm mộ toàn cầu bất ngờ “vỡ òa” khi Justin Bieber lặng lẽ trở lại sân bowling nơi anh từng quay MV huyền thoại Baby cách đây tròn 15 năm. Baby là bản hit làm nên tên tuổi Justin Bieber, trở thành “thánh ca tuổi teen” của cả một thế hệ. Vậy mà thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong lần trở lại này, Justin Bieber không thông báo trước, không ekip hùng hậu dàn dựng ghi hình, chỉ có anh cùng vài người bạn thân.

15 năm là một chặng đường dài. Chàng trai 16 tuổi với mái tóc mái lệch “đốn tim” hàng triệu thiếu nữ năm nào giờ đã là người đàn ông 31 tuổi. Đời tư của anh cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, từ những khủng hoảng cá nhân đến việc tìm thấy bình yên bên bà xã Hailey Bieber. Justin Bieber hoàn toàn thay đổi phong cách, trở nên trưởng thành hơn và thời gian cũng khiến anh nhuốm nét già dặn. Nhưng tài năng âm nhạc của anh sẽ mãi là điều không bao giờ thay đổi.

Khi Justin cất giọng hát những câu quen thuộc của Baby , cả không gian như vỡ òa. Giọng hát ngày nào vốn cao, tươi và nghịch ngợm, giờ đã trầm hơn, nội lực hơn, mang màu sắc trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự da diết quen thuộc. Bản live khiến fan rưng rưng, như được nghe lại tuổi thơ nhưng với một âm sắc mới mẻ. Điểm đặc biệt là Justin hát một cách rất tự nhiên, không màu mè, chỉ đơn giản đứng giữa sân bowling cùng những người bạn. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khoảnh khắc trở nên vô cùng đáng giá. Buổi hạnh ngộ tại sân bowling không chỉ là khoảnh khắc gợi nhớ sự nghiệp của Justin Bieber, mà còn là lời nhắc rằng thời gian có thể thay đổi diện mạo và cuộc sống, nhưng cảm xúc âm nhạc mà nam ca sĩ mang đến thì vẫn luôn nguyên vẹn như ngày đầu.

Giai điệu Baby như đem thanh xuân của cả 1 thế hệ trở lại

Thời gian có thể làm Justin Bieber đổi khác nhưng cảm xúc âm nhạc của anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu

Cách đây 15 năm, Justin Bieber đã ghi hình MV Baby tại sân bowling này khi mới 16 tuổi

Khung hình này cho thấy thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào

Justin Bieber có tên đầy đủ Justin Drew Bieber, sinh ngày 1/3/1994 tại Ontario, Canada. Anh là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Trưởng thành ở thị trấn Stratford, Justin Bieber bước vào âm nhạc từ những video cover do mẹ đăng lên YouTube – điểm khởi đầu đưa cậu bé 13 tuổi đến với nhà quản lý Scooter Braun và mở ra một sự nghiệp toàn cầu.

Năm 2009–2010, Justin Bieber bùng nổ với ca khúc Baby , trở thành “hiện tượng tuổi teen” với mái tóc huyền thoại cùng giọng hát sáng, cao và giàu năng lượng. Từ đó, anh liên tục phát triển, biến hóa phong cách qua các album như Believe , Purpose , Changes và Justice , ghi dấu với loạt hit như Sorry , Love Yourself , What Do You Mean? . Justin từng là nghệ sĩ trẻ nhất có bảy album đứng đầu Billboard 200 và là một trong những gương mặt được stream nhiều nhất toàn cầu, chứng minh sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Bên cạnh hào quang, Justin cũng đối diện nhiều thăng trầm: áp lực từ danh tiếng quá sớm, những giai đoạn khủng hoảng tâm lý, căn bệnh Lyme và hội chứng Ramsay Hunt từng khiến anh phải tạm ngừng biểu diễn. Về đời tư, chuyện tình nhiều năm với Selena Gomez từng gây chú ý lớn trước khi anh kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018. Hailey được xem là điểm tựa giúp Justin ổn định tinh thần và cân bằng cuộc sống sau nhiều biến cố. Từ cậu bé internet đến ngôi sao quốc tế, Justin Bieber ngày nay trưởng thành, sâu sắc và trầm tĩnh hơn, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc và mối liên kết với người hâm mộ vẫn luôn là điều khiến anh tỏa sáng giữa làng giải trí đầy biến động.

Justin Bieber từng là biểu tượng sao teen toàn cầu

Dù gây ra nhiều tranh cãi, anh vẫn là biểu tượng khó thay thế

Nguồn: Instagram