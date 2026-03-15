Lần đầu phẫu thuật thành công ca phì đại tuyến vú khổng lồ nặng 5kg

Ngày 15/3, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực thuộc đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp phì đại tuyến vú mức độ nặng bằng kỹ thuật tạo hình thu gọn vú, bảo tồn phức hợp quầng núm vú.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế ứng dụng kỹ thuật cuống vú trên trong đối với phẫu thuật tạo hình cho trường hợp phì đại tuyến vú khổng lồ. Ảnh minh họa: nguồn internet

Bệnh nhân là chị P.T.P.T. (30 tuổi, trú tại TP. Huế), cao 1,55m, nặng 71kg, nhập viện trong tình trạng phì đại vú hai bên sau khi sinh đôi cách đây 9 năm. Tổng trọng lượng hai vú lên đến khoảng 5kg, khiến bệnh nhân thường xuyên đau lưng, khó thở khi nằm và có dấu hiệu vẹo cột sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và thẩm mỹ.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc phì đại tuyến vú khổng lồ. Ê-kíp phẫu thuật đã áp dụng kỹ thuật tạo hình thu gọn vú, sử dụng cuống vú trên trong dựa trên động mạch vú trong để bảo tồn và nuôi dưỡng quầng núm vú, hạn chế nguy cơ hoại tử.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được siêu âm Doppler và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) để xác định chính xác các nhánh mạch máu nuôi quầng núm vú. Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khoảng hai phần ba thể tích tuyến vú, đồng thời tái tạo lại hình dạng bầu ngực.

Sau 8 ngày phẫu thuật, thể tích hai vú giảm đáng kể, khuôn ngực cân đối, bệnh nhân ổn định dần sức khỏe và tiếp tục được theo dõi phục hồi.

Bên cạnh điều trị chuyên môn, tổ công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi hỗ trợ hơn 10 triệu đồng viện phí, góp phần giúp bệnh nhân và gia đình giảm bớt khó khăn kinh tế.

Theo Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, đây là lần đầu đơn vị ứng dụng kỹ thuật cuống vú trên trong đối với phẫu thuật tạo hình cho trường hợp phì đại tuyến vú khổng lồ. Thành công của ca mổ mở ra thêm cơ hội điều trị an toàn, hiệu quả cho nhiều bệnh nhân mắc tình trạng này tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.