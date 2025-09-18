Con trai 16 tuổi, cao 1m8 của "nam thần số 1 màn ảnh" Lâm Chí Dĩnh bị cấm lộ mặt vì... xấu?

Vào ngày 15/9, Kimi - con trai của tài tử Lâm Chí Dĩnh và người mẫu Trần Nhược Nghi - bước sang tuổi 16. Trên MXH, nam diễn viên Thiên Long Bát Bộ đã chúc mừng sinh nhật quý tử đầu lòng. Trong khi đó, Trần Nhược Nghi gây sốt khi tiết lộ con trai cô đã đạt ngưỡng chiều cao 1,8 m. Tuy nhiên, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi tuyệt nhiên không đăng tải bất kỳ hình ảnh nào ở thời điểm hiện tại của Kimi, mà chỉ đăng ảnh thời bé lúc con trai tham gia show truyền hình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế.

Ngay lập tức, chủ đề "Con trai cả Lâm Chí Dĩnh 10 năm không xuất hiện trước công chúng" gây bàn tán trên MXH. Nhiều netizen đã đặt câu hỏi về ngoại hình lúc dậy thì của Kimi. Trong đó, không ít cư dân mạng cho rằng Kimi chỉ vượt trội về chiều cao, và lý do khiến quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh chẳng dám lộ mặt là vì lớn lên xấu trai, không thừa hưởng được bất kỳ nét đẹp nào của cha mẹ. Do đó, Kimi mới không được cha mẹ cho lộ diện như 2 em trai.

Lý do con trai cả Lâm Chí Dĩnh không lộ mặt 10 năm qua gây bàn tán khắp MXH. Không ít người suy đoán Kimi lớn lên có ngoại hình kém sắc nên bị cha mẹ cấm xuất hiện

Trước sự bàn tán tiêu cực của dư luận về ngoại hình tuổi dậy thì của Kimi, bà xã Lâm Chí Dĩnh đã phải lên tiếng. Theo người mẫu Trần Nhược Nghi, vợ chồng cô không cấm cản Kimi xuất hiện trước công chúng hay đăng ảnh rõ mặt lên MXH. Việc Kimi không lộ diện 10 năm qua cũng chẳng phải vì con trai lớn lên xấu xí như dân tình bàn tán mà là do Kimi không muốn. Trần Nhược Nghi chia sẻ con trai cô có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng khác hẳn với 2 em trai. Để con thoải mái phát triển, vợ chồng cô cũng không ép buộc Kimi phải công khai diện mạo. Cô cũng hy vọng công chúng không gây áp lực, đồn đoán tiêu cực về Kimi.

"Xin mọi người hãy cho Kimi thời gian và tôn trọng lựa chọn của thằng bé. Khi nào Kimi muốn, tự nhiên thằng bé sẽ lộ mặt. Chúng tôi là cha mẹ nhưng cũng không thể ép con làm chuyện chúng không thích được", Trần Nhược Nghi nói.

Người mẫu Trần Nhược Nghi bác bỏ thông tin con trai dậy thì thất bại, bị cha mẹ cấm lộ diện

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Kimi hiếm hoi cùng mẹ người mẫu và 2 em trai đến ủng hộ concert của cha. Dù đeo khẩu trang che 1 phần gương mặt, Kimi vẫn cho thấy nét điển trai. Kimi được nhận xét có lông mày rậm và đôi mắt sáng giống hệt Lâm Chí Dĩnh thời trẻ. Theo khán giả đi xem concert, Kimi có ngoại hình rất nổi bật, chiều cao vượt trội. Con trai cả Lâm Chí Dĩnh vừa có diện mạo như "bản sao của bố", vừa trông na ná nam diễn viên gen Z Dịch Dương Thiên Tỉ.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Kimi có visual sáng, mũi cao và đường nét gương mặt giống cha Lâm Chí Dĩnh. "Kimi dậy thì thành công đúng mong đợi. Cậu bé thừa hưởng nét đẹp cực phẩm của Lâm Chí Dĩnh thời trẻ", ETtoday cho biết.

Visual sáng bừng của con trai Lâm Chí Dĩnh ở concert Châu Kiệt Luân vào năm 2024 từng gây bão MXH

Tháng 6 vừa qua, Kimi hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Công chúng đánh giá con trai Lâm Chí Dĩnh dù đeo khẩu trang cũng thấy đẹp

Kimi được khen là bản sao thời trẻ của Lâm Chí Dĩnh khi thừa hưởng đôi lông mày rậm, và ánh mắt hút hồn giống hệt bố. Ngoài ra, cậu bé còn được nhận xét có ngoại hình na ná nam diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ (ảnh phải)

Kimi sinh năm 2009, là quý tử nhà sao bí ẩn nhất Trung Quốc. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung, Kimi trở thành sao nhí được săn đón ở Cbiz, nhận mức thù lao lên đến 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Sức hút của Kimi thời điểm đó còn khiến cha Lâm Chí Dĩnh lu mờ. Tuy nhiên, Kimi không thoải mái với việc bị ghi hình và xuất hiện trước đám đông. Năm 2015, sau khi hoàn thành bản điện ảnh của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi không còn để Kimi xuất hiện trước truyền thông.

Những hình ảnh đáng yêu của Kimi khi cùng cha tài tử tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung

Nguồn: Sina, Sohu