Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ca ghép tủy đồng loại Thalassemia trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột, có bất đồng nhóm máu.

Tối 8/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho ca ghép tủy Thalassemia thứ 11 với nguồn tủy lấy từ mẹ, có bất đồng nhóm máu.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, cháu bé Vũ Quỳnh C, 6 tuổi, đến từ Bắc Ninh, được chẩn đoán Beta-Thalassemia từ lúc 6 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu hàng tháng. Cháu đã điều trị thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. MRI gan cho thấy hiện tượng ứ sắt trung bình ở gan. Sau khi nghe tin về các ca ghép tủy Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, cháu và gia đình đã từ Bắc Ninh vào Huế để tiến hành ghép tủy.

Sau khi kiểm tra HLA, cháu Vũ Quỳnh C có phù hợp HLA 11/12 với mẹ ruột, Ban Giám đốc Bệnh viện đã họp hội chẩn cùng các khoa, trung tâm trong bệnh viện, và chuyên gia đến từ Italy để lên kế hoạch ghép cho cháu vào ngày 11/8/2025.

Theo các bác sĩ, đây là một ca ghép đặc biệt bởi hai lý do: Bất đồng nhóm máu mẹ con, cháu bé có nhóm máu A, và mẹ nhóm máu AB. Trước đây, tại Việt Nam, với những ca có bất đồng nhóm máu, sẽ tiến hành gạn tách hồng cầu sau khi thu thập tế bào gốc tủy xương hoặc máu ngoại vi, một số bệnh viện sẽ dùng thuốc Rituximab. Tại Bệnh viện Trung ương Huế đã áp dụng kỹ thuật mới, dung nạp miễn dịch bằng cách cho truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể người nhận với thể tích tăng dần. Ngày đầu tiên 5 ml, ngày thứ hai 10 ml, ngày thứ ba 20 ml và ngày thứ tư 40ml. Song song với việc truyền máu, bệnh nhân còn được đa truyền dịch, thuốc chống dị ứng.

Bên cạnh đó, đây là ca ghép tủy Thalassemia đầu tiên ở Việt Nam với nguồn tủy lấy từ mẹ. Theo thống kê, có 20% các anh chị em trong gia đình có sự phù hợp HLA. Tuy nhiên, chỉ có 5% trường hợp con cái sẽ có sự trùng hợp HLA với ba hoặc mẹ. Đối với những trường hợp ghép tủy Thalassemia với người hiến từ ba mẹ, sẽ sử dụng phác đồ điều kiện hóa khác so với nguồn tủy lấy từ anh chị em.



Trong quá trình ghép, bé Vũ Quỳnh C có bị biến chứng nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và GVHD nhẹ ở da. Với tinh thần "chiến đấu đến cùng vì sự sống còn bệnh nhân", các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã theo dõi sát sao từng giây phút, từng diễn biến lâm sàng, phối hợp liên chuyên khoa, tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Bệnh nhân dần chuyển biến tốt, các dòng tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 20 và 24.

Đến hôm nay là ngày thứ 28 sau ghép, cháu C được xuất viện.

