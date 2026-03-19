Lần đầu có Hoa hậu Vbiz để mặt mộc 100% lên phim, nhợt nhạt kém xinh mà sao netizen vẫn chấm điểm tuyệt đối

Mùa lễ năm nay, phòng vé Việt tiếp tục trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều dự án mới, trong đó Hẹn Em Ngày Nhật Thực là cái tên nhận được sự chú ý ngay từ những thông tin đầu tiên. Bộ phim không chỉ gây tò mò bởi câu chuyện tình cảm đặt trong bối cảnh thập niên 90 mà còn bởi sự tham gia của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong vai nữ chính. Cô từng đóng chính trong Nụ Hôn Bạc Tỷ cũng từng gây sốt phòng vé, nên dù là một gương mặt vẫn còn khá mới mẻ trên màn ảnh rộng thì nàng hậu vẫn nhận được kỳ vọng của khán giả trên con đường diễn xuất.

Tuy nhiên, khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy, Thiên Ân lần này lại xuất hiện với diện mạo giản dị đến bất ngờ. Là một Hoa hậu nhưng cô gần như tẩy sạch mọi lớp son phấn khi lên phim, mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây. Điều này ban đầu khiến không ít khán giả bất ngờ và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên MXH.

Trong phim, Đoàn Thiên Ân vào vai Ân, một cô gái lớn lên ở vùng quê Trà Mây có cuộc sống mộc mạc và tính cách hiền lành. Chính vì vậy, tạo hình nhân vật được xây dựng theo hướng giản dị nhất có thể. Trên màn ảnh, cô xuất hiện với gương mặt mộc 100%, làn da thậm chí cũng không che khuyết điểm nên tạo cảm giác kém sắc, thiếu nổi bật. Thậm chí, khi đứng cùng những diễn viên phụ, Thiên Ân còn trông nhạt hòa hơn, nếu không nói thì khéo cũng không ai nhận ra cô là nữ chính trong phim.

Thế nhưng, chính sự mộc mạc này lại tạo nên hiệu ứng bất ngờ. Nhiều khán giả cho rằng dù không trang điểm, visual của Thiên Ân vẫn giữ được nét hài hòa, thậm chí có phần tự nhiên, gần gũi và dễ chịu hơn so với lớp make up xinh đẹp hàng ngày. Trước nét đẹp tự nhiên không tì vết này, thậm chí dân tình còn mạnh tay chấm nàng hậu "0 điểm" - tức "0 điểm nào chê", danh xứng với thực.

Chính đạo diễn Lê Thiện Viễn cũng đã có những chia sẻ về gương mặt mộc "gây bão" của Thiên Ân. Anh cho biết: "Đoàn Thiên Ân đã để mặt mộc khi quay phim. Tôi không muốn nhìn thấy một hoa hậu, mà muốn thấy một cô gái thôn quê đúng nghĩa". Thậm chí, mỗi khi nữ diễn viên thử dán mí hay kẻ chân mày, ê-kíp đều yêu cầu tẩy đi để giữ trọn tinh thần nhân vật. Có thể thấy, phản ứng tích cực từ khán giả phần nào còn đến từ việc Thiên Ân chấp nhận bỏ hình tượng hoa hậu lộng lẫy để phục vụ vai diễn. Thay vì giữ vẻ ngoài chỉn chu quen thuộc, cô lựa chọn cách xuất hiện gần gũi hơn, phù hợp với bối cảnh và câu chuyện.

Thiên Ân không ngại cởi lớp make up, để mặt mộc 100% trên màn ảnh

Dù ngoài đời lộng lẫy thế này cơ mà

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, Hẹn Em Ngày Nhật Thực còn gây chú ý với câu chuyện tình cảm nhiều giằng xé giữa tình yêu và gia đình trong bối cảnh thập niên 90. Bộ phim dự kiến ra rạp vào cuối tháng 4, hứa hẹn sẽ tiếp tục là đề tài được bàn luận khi chính thức đến với khán giả.

Một số bình luận của dân tình:

- Đạo diễn ác quá. Mà mặc mộc mà cỡ đó.

- Đúng rồi, hình tượng gái thôn quê thì càng mộc càng chân chất càng "oki".

- Gu của ai không biết chứ gu tui là phim như vậy, toát lên cái vẻ thôn quê dịu dàng ngày ấy, thấy quá ưng.

- Hoa hậu này thì 0 điểm rồi, 0 điểm nào chê.

- Xinh tự nhiên mà còn đóng hay nữa.

- Thiên Ân xinh lắm nè.

Nguồn: NSX

Mộng Zu