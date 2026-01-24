Lần đầu có cặp chị em lệch nhau 19 tuổi lại được tung hô tới nóc: Toàn chiến thần quyền lực trên đỉnh showbiz

Ngay từ khi "ra lò" trên sóng Netflix, BEEF đã trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ, gây tiếng vang lớn nhờ cách khai thác trực diện nhưng khéo léo quá trình từ một tình huống va chạm giao thông nhỏ đến bi kịch của 2 người chẳng hề quen biết. BEEF được giới phê bình đánh giá cao vì kịch bản thông minh, giàu chiều sâu, diễn xuất bùng nổ của bộ đôi Steven Yeun và Ali Wong, cùng cách khai thác chủ đề bản ngã, gốc gác châu Á và khủng hoảng tinh thần rất "đời". Series liên tục lọt top xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix trong nhiều tuần, đồng thời càn quét hàng loạt giải thưởng lớn.

Mới đây, Netflix đã công bố dàn diễn viên cho mùa thứ hai của series BEEF. Lee Sung Jin tiếp tục "cầm trịch" vai trò sản xuất dự án sau thành công vang dội của mùa 1. Dự kiến phát hành vào ngày 16/4, bộ phim sẽ mở ra "cuộc beef" hoàn toàn mới, cùng dàn diễn viên hạng A và một không gian xung đột mang màu sắc tinh vi hơn.

Mùa 2 của BEEF được đặt trong bối cảnh một câu lạc bộ đồng quê thượng lưu, lớp vỏ xa hoa che giấu những mối quan hệ bức bối và các màn đấu trí âm thầm. Trọng tâm câu chuyện xoay quanh Ashley Miller (Cailee Spaeny) và Austin Davis (Charles Melton), một cặp đôi Gen Z đang đính hôn và chỉ giữ những vị trí thấp trong hệ thống vận hành của câu lạc bộ. Cuộc sống vốn yên ổn của họ bất ngờ rẽ sang hướng khác khi vô tình chứng kiến màn tranh cãi dữ dội giữa ông chủ Joshua Martín (Oscar Isaac) và người vợ Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan).

Từ một khoảnh khắc tưởng như kín đáo, hàng loạt âm mưu, thỏa hiệp và những "ván cờ" quyền lực dần được phơi bày, cuốn cả hai cặp đôi vào vòng xoáy xung đột vượt khỏi khuôn khổ nơi làm việc. Bộ phim không dừng lại ở ranh giới đúng - sai, mà mở rộng sang những va chạm phức tạp giữa thế hệ, địa vị xã hội và các kỳ vọng ngầm tồn tại trong một không gian đặc quyền.

Trong mùa mới lần này, nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung được chọn vào vai Chủ tịch Park, một nữ chủ tịch quyền lực của một câu lạc bộ golf hạng sang. Trong khi đó, Song Kang Ho - "quốc bảo" điện ảnh Hàn Quốc, sẽ vào vai người chồng của bà. Điều đặc biệt ở đây là Youn Yuh Jung lớn hơn Song Kang Ho tận 19 tuổi.

Thông thường, những cặp đôi trên màn ảnh có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn thường dễ vấp phải tranh cãi hoặc bị nhìn nhận theo hướng tạo drama. Tuy vậy, đối với trường hợp của Youn Yuh Jung và Song Kang Ho, khoảng cách tuổi lại được xem là một phần quan trọng của câu chuyện. Hai nhân vật được xây dựng như một cặp vợ chồng quyền lực, trong đó chính sự khác biệt tuổi tác góp phần tạo nên chiều sâu tâm lý và tăng thêm sức nặng cho mạch truyện.

Đáng chú ý, phản ứng của khán giả phần lớn lại nghiêng về sự ủng hộ và tò mò hơn là hoài nghi. Ở tuổi 78, Youn Yuh Jung vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài đẹo lão, khí chất và phong thái cao sang, không tạo cảm giác quá chênh lệch khi đứng cạnh Song Kang Ho. Nhiều ý kiến cho rằng sự kết hợp của hai tên tuổi gạo cội này hứa hẹn mang đến một mối quan hệ màn ảnh thuyết phục, gấp đôi diễn xuất, khiến khán giả đặc biệt chờ đợi màn thể hiện và tương tác của họ trong mùa mới của BEEF.

Youn Yuh Jung và Song Kang Ho đều là những tượng đài sống của điện ảnh Hàn Quốc, mỗi người sở hữu một vị thế riêng khó thay thế sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Youn Yuh Jung là một trong số rất ít nữ diễn viên Hàn Quốc đạt được sự công nhận ở tầm quốc tế. Bà có sự nghiệp trải dài từ truyền hình đến điện ảnh, nổi tiếng với khả năng hóa thân linh hoạt, tự nhiên và nặng chiều sâu, đặc biệt ở những vai phụ nhưng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Đỉnh cao sự nghiệp của bà là khi giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với Minari. Ở Hàn Quốc, bà được kính trọng như một "bậc thầy diễn xuất", được thế hệ diễn viên và nghệ sĩ nước nhà kính mến.

Trong khi đó, Song Kang Ho được xem là "quốc bảo điện ảnh" của Hàn Quốc, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của điện ảnh xứ kim chi. Anh là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm kinh điển của đạo diễn Bong Joon Ho như Memories Of Murder, The Host, Snowpiercer hay Parasite - bộ phim làm nên lịch sử khi giành giải Cành cọ vàng và Oscar Phim hay nhất. Song Kang Ho nổi tiếng với lối diễn xuất đời thường nhưng cực kỳ tinh tế, có khả năng cân trọn cả vai chính diện lẫn phản diện, từ bi kịch đến châm biếm xã hội. Danh tiếng của anh không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng đồ sộ, mà còn ở việc trở thành gương mặt đại diện cho chất lượng và chiều sâu của điện ảnh Hàn trên bản đồ thế giới.