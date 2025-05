Từ một Hoa hậu được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt, Hoa hậu Thuỳ Tiên gây chấn động khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Thuỳ Tiên có vai trò đồng phạm, liên quan đến kẹo rau củ Kera "thổi phồng" chất lượng, cung cấp thông tin sai về sản phẩm với khách hàng. Thuỳ Tiên bắt đầu hợp tác làm ăn từ cuối năm 2024, đến tầm giữa tháng 2/2025 thì sản phẩm này xuất hiện loạt vấn đề. Đến tháng 3/20245, sự việc cao trào khi người dùng mang kẹo rau củ đi kiểm nghiệm và hàm lượng chất xơ khác xa với công bố từ doanh nghiệp trước đó. Cũng từ cột mốc này, Hoa hậu Thuỳ Tiên hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Lần cuối cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện công khai trước công chúng là tại sân bay từ Pháp về Việt Nam vào ngày 11/3. Khi đó, nàng hậu mặc đồ đen, che khuôn mặt kín bưng nhưng vẫn lộ ánh mắt buồn bã. Khác với thái độ vui vẻ giao lưu, thân thiện như mọi khi thì lần đó Hoa hậu Thuỳ Tiên di chuyển vội vàng, từ chối mọi câu hỏi liên quan đến vụ ồn ào kẹo rau củ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên công tác ở Pháp khi ồn ào vừa nổ ra, cô đã về Việt Nam từ giữa tháng 3/2025

Sau đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên tiếp lục lộ diện tại hoạt động trao khu vui chơi, thuộc dự án thiện nguyện "Vui lên nha" của cô. Cụ thể, Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện tại Tây Ninh vào ngày 1/4, tại hoạt động thắp hương tưởng niệm cùng các em học sinh và đoàn thanh nhiên vào ngày 2/4 - đây cũng là lần gần nhất Thuỳ Tiên lộ diện trước khi bị bắt giam.

Đáng nói, Thuỳ Tiên không chia sẻ bất kỳ thông tin, hình ảnh nào liên quan đến 2 lần xuất hiện này. Hành động này khác hẳn với Hoa hậu Thuỳ Tiên trước khi vướng vào lùm xùm. Các trang cá nhân của Thuỳ Tiên cũng đã "đóng băng" từ đầu tháng 4/2025 đến nay.

Trong 2 lần lộ diện trước công chúng giữa ồn ào, Hoa hậu Thuỳ Tiên đều không chủ động cập nhật trên trang cá nhân như trước

Nhiều người nhận ra khi đó Thuỳ Tiên khá hạn chế giao lưu, ánh mắt cũng buồn bã. Trong 1 tháng qua, Thuỳ Tiên hoàn toàn không xuất hiện thêm

Sau khi ồn ào kẹo rau củ nổ ra, Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh từ 15/3 đến 15/5 theo quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục - 2 nhân vật từng có mối quan hệ thân thiết, từng xuất hiện với Thuỳ Tiên trong các phiên livestrem về tội lừa dối khách hàng. Hoa hậu Thùy Tiên từng bị phạt 25 triệu đồng từ quyết định của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) do vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Tối 19/5, bộ Công an phát đi thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Đây là kết quả của vụ điều tra mở rộng liên quan đến "Kẹo kera". Hoa hậu Thuỳ Tiên từng gọi sản phẩm này là "đứa con tinh thần", sau đó lên tiếng xin lỗi cho biết chỉ nhận thông tin từ nhà máy sản xuất.

Tuy nhiên, theo như thông tin mới nhất được công bố, Thuỳ Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135 nghìn hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, như vậy Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.