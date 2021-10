Làm thịt heo quay bằng nồi chiên không dầu mà không ghim ngay cách này thì thịt khó mà giòn ngon được!

Bạn dùng giấy bạc bọc kín phần thịt cùng gia vị ướp, chừa phần bì ra nha.

Bọc miếng thịt như thế này

Chị em làm nóng nồi chiên không dầu ở mức nhiệt 200 độ C trong khoảng 5 phút. Sau đó, cho thịt vào và quay 2 lần. Lần 1, chọn mức nhiệt 180 độ C trong 20 phút. Lần 2, chọn mức nhiệt 200 độ C trong 10 phút.