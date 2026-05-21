Có một cảm giác rất quen với nhiều dân văn phòng: bước vào siêu thị chỉ định mua vài món cần thiết, nhưng lúc thanh toán lại thấy tổng tiền cao hơn dự tính khá nhiều. Ban đầu chỉ là mua đồ ăn cho vài ngày. Nhưng đi một vòng, giỏ hàng bắt đầu xuất hiện thêm snack, nước ngọt, đồ đông lạnh, mỹ phẩm mini hoặc vài món “thấy cũng cần”.

Không phải vì ai cũng tiêu tiền thiếu kiểm soát. Mà vì siêu thị là nơi rất dễ khiến người ta mua thêm những thứ không có trong kế hoạch ban đầu.

Đi siêu thị lúc quá đói thường dễ mua nhiều hơn cần thiết

Nhiều người sau một thời gian bắt đầu để ý thấy những lần đi siêu thị sau giờ tan làm hoặc lúc bụng quá đói thường có hóa đơn cao hơn hẳn. Khi đói, món gì nhìn cũng thấy hợp lý để mua. Đồ ăn vặt, bánh ngọt, mì ly, nước uống hoặc các món chế biến sẵn rất dễ bị bỏ thêm vào giỏ chỉ vì thấy thèm lúc đó.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Một thay đổi khá đơn giản nhưng hiệu quả là ăn nhẹ trước khi đi siêu thị hoặc tranh thủ đi vào lúc đầu óc tỉnh táo hơn. Việc này giúp giảm khá nhiều những món mua theo cảm xúc nhất thời.

Không ghi sẵn món cần mua rất dễ bị mua lan man

Một trong những lý do khiến nhiều người vượt ngân sách là bước vào siêu thị mà không thật sự biết mình cần mua gì. Lúc đó, quyết định thường dựa theo cảm hứng. Thấy đang giảm giá thì mua. Thấy packaging đẹp thì muốn thử. Đi ngang quầy nào cũng thấy thiếu thiếu một món gì đó. Chỉ cần mỗi khu vực thêm một món nhỏ, tổng hóa đơn đã khác rất nhiều.

Nhiều người có thói quen ghi sẵn danh sách trước khi đi siêu thị thường kiểm soát tiền tốt hơn rõ rệt. Không cần quá chi tiết, chỉ cần xác định trước mình thật sự cần mua gì là đã giảm được rất nhiều khoản chi linh tinh.

"Sale" đôi khi khiến bạn tốn tiền hơn

Một điều rất dễ gặp là cảm giác “mua lúc này lợi hơn”. Các chương trình mua 2 tặng 1, combo giá tốt hoặc giảm giá cuối tuần rất dễ khiến người ta nghĩ mình đang tiết kiệm được tiền.

Nhưng thực tế, nhiều món sau đó lại không dùng hết hoặc bị quên trong tủ lạnh. Có người tiết kiệm được vài chục nghìn trên một món hàng nhưng tổng hóa đơn lại tăng thêm vài trăm nghìn vì mua quá nhiều thứ ngoài kế hoạch. Vì vậy thay vì nhìn món đó đang giảm bao nhiêu, nhiều người bắt đầu tự hỏi đơn giản hơn: nếu không sale thì mình có mua không.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đi siêu thị quá nhiều lần trong tuần rất dễ phát sinh thêm chi tiêu

Một điều nhiều người bắt đầu nhận ra là càng ghé siêu thị thường xuyên, khả năng mua thêm linh tinh càng cao. Ban đầu chỉ vào mua nước hoặc vài món nhỏ. Nhưng hầu như lần nào cũng sẽ phát sinh thêm đồ ăn vặt, nước uống hoặc những món “mua sẵn cũng được”. Sau vài lần như vậy trong tuần, tổng tiền thường cao hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nhiều dân văn phòng hiện tại chọn cách gom mua cho vài ngày hoặc cả tuần thay vì ghé siêu thị liên tục sau giờ làm. Cách này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp giảm đáng kể những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại.

Hoá đơn thường bị đội lên từ rất nhiều món nhỏ

Điều thú vị là hóa đơn siêu thị hiếm khi tăng mạnh vì một món quá đắt. Thay vào đó, nó thường đến từ rất nhiều món nhỏ cộng lại: thêm chai nước, hộp kem, gói snack, khăn giấy hoặc vài món mua thử.

Mỗi món đều không quá nhiều tiền nên rất khó tạo cảm giác mình đang tiêu mạnh tay. Nhưng cộng lại sau nhiều lần mua, số tiền chênh lệch có thể lớn hơn nhiều người nghĩ. Vì vậy, nhiều người bắt đầu áp dụng một nguyên tắc khá đơn giản: trước khi bỏ thêm món gì vào giỏ, tự hỏi mình có thật sự cần dùng trong vài ngày tới không.

Rất nhiều người hiện tại không cố ép mình cắt hết đồ ăn vặt hay những món khiến cuộc sống thoải mái hơn. Điều họ thay đổi là cách mua có kế hoạch hơn thay vì mua theo cảm xúc lúc đi ngang quầy hàng.

Có người đặt trước ngân sách cho mỗi lần đi siêu thị. Có người giới hạn số món mua ngoài danh sách. Có người chọn thanh toán bằng tiền mặt để dễ kiểm soát hơn.

Những thay đổi này không khiến cuộc sống thiếu vui hơn, nhưng đủ để cuối tháng nhìn lại thấy mình giữ được thêm vài trăm nghìn mà không cần sống quá khắt khe với bản thân.