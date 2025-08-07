Ung thư túi mật là căn bệnh âm thầm, không dễ phát hiện sớm. Tuy chiếm tỷ lệ thấp trong các loại ung thư đường tiêu hóa, nhưng một khi đã phát hiện thì thường đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Điều đáng sợ là các triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường như viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa hay sỏi mật.

Vậy làm thế nào để phát hiện sớm "mầm mống" ung thư túi mật trong cơ thể? Nếu bạn gặp 5 dấu hiệu sau, hãy cảnh giác và đi kiểm tra sớm, bởi đây có thể là những cảnh báo âm thầm từ cơ thể.

1. Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải

Cơn đau thường âm ỉ, kéo dài ở vùng bụng trên bên phải (vị trí của túi mật), đôi khi lan ra sau lưng hoặc vai phải. Đây là biểu hiện dễ bị bỏ qua vì thường nhầm với đau dạ dày hoặc co thắt cơ liên sườn. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài nhiều ngày, không rõ nguyên nhân và không thuyên giảm khi dùng thuốc tiêu hóa thông thường, cần nghĩ đến khả năng có tổn thương hoặc khối u trong túi mật.

Ảnh minh họa

2. Buồn nôn, chán ăn, đầy bụng kéo dài

Người bị ung thư túi mật thường có cảm giác buồn nôn, ăn không ngon, đầy bụng trên dù ăn rất ít. Các triệu chứng này dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa nhẹ, nhưng điểm khác biệt là tình trạng kéo dài, có xu hướng nặng dần. Thậm chí có người sụt cân nhanh mà không có lý do rõ ràng.

3. Vàng da, vàng mắt

Đây là dấu hiệu điển hình khi khối u túi mật phát triển và chèn ép lên ống mật chủ, gây ứ mật. Mắt, da, móng tay có thể chuyển vàng dần, kèm theo nước tiểu sẫm màu như nước vối và phân bạc màu. Vàng da trong ung thư túi mật tiến triển nhanh, rõ rệt hơn so với các bệnh gan thông thường.

Ảnh minh họa

4. Sờ thấy khối u ở vùng bụng trên bên phải

Trong một số trường hợp, nếu khối u đủ lớn, người bệnh có thể tự sờ thấy một khối bất thường ở vùng bụng trên bên phải, ngay dưới xương sườn. Khối này thường rắn, không đau, kèm theo cảm giác tức nặng. Tuy nhiên, khi đã sờ thấy u, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển.

5. Sốt nhẹ dai dẳng không rõ nguyên nhân

Một số bệnh nhân ung thư túi mật giai đoạn đầu có thể xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ kéo dài, thường dưới 38,5 độ C và không đi kèm các dấu hiệu cảm cúm hay nhiễm trùng rõ rệt. Đây là phản ứng viêm tiềm ẩn do khối u gây ra trong cơ thể. Vì triệu chứng này khá mơ hồ và dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ nên thường bị bỏ qua, khiến bệnh diễn tiến âm thầm đến giai đoạn muộn mới phát hiện.

Ảnh minh họa