Nếu chị em vẫn nghĩ kim cương hột xoàn to bự chảng mới là đỉnh cao của sự xa xỉ, thì chắc chắn sẽ phải thay đổi góc nhìn khi bước vào thế giới tĩnh lặng nhưng ngập mùi tiền của ngọc bích. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Hồ Tịnh đeo chiếc vòng cẩm thạch xanh mướt mát đã làm cõi mạng một phen chấn động.

Màu xanh ấy đậm đà, thuần khiết đến mức nhiều người đùa rằng "xanh hơn cả vỏ chai bia". Nhưng đằng sau câu nói đùa ấy là cả một gia tài khổng lồ, ước tính sương sương cũng phải từ 8 con số (tính bằng Nhân dân tệ). Cùng bóc giá món bảo vật chứng minh đẳng cấp dâu hào môn hàng thật giá thật này nhé!

Xanh hơn vỏ chai bia: Cảnh giới cao nhất của ngọc bích Đế vương

Lướt qua bức ảnh Hồ Tịnh đeo chiếc vòng ngọc bích, bất cứ ai dù không rành về trang sức cũng phải khựng lại vài giây vì màu xanh quá đỗi thị giác. Sắc xanh ấy không hề bị chói, cũng không bị xỉn đen, mà nó đậm đà, tươi rói, rực rỡ nhưng lại vô cùng đằm thắm. Dân mạng thi nhau trêu rằng "bia Heineken chắc cũng chỉ xanh đến thế là cùng", nhưng trong giới sành ngọc, đây lại là một lời khen ngợi mang tính vinh danh cao nhất.

Chiếc vòng của Hồ Tịnh chính là cẩm thạch Đế vương (Đế vương lục) - chúa tể của các loại ngọc. Nhìn dưới ánh sáng, chiếc vòng ánh lên độ bóng bẩy như thủy tinh, chất ngọc trong veo, mọng nước và phát sáng rạng rỡ. Để đạt được màu xanh hoàn hảo không tì vết thế này, viên ngọc nguyên bản phải trải qua hàng triệu năm kiến tạo dưới lòng đất và xác suất để một khối ngọc cắt ra được chiếc vòng bản to, đều màu đục không tì vết như của cô là cực kỳ, cực kỳ hiếm hoi.

Đẳng cấp dâu hào môn: Mẹ chồng nàng dâu cùng chung hệ tư tưởng

Hồ Tịnh vốn dĩ đã là một mỹ nhân có tiếng, nhưng cuộc sống của cô bước sang một trang mới vương giả hơn khi kết hôn với vị tỷ phú người Malaysia là Chu Triệu Tường. Không phô trương hàng hiệu xóc xỉnh hay dát vàng kín người, sự giàu có của gia tộc này thể hiện ở thú chơi ngọc mang đậm tính vương giả và văn hóa Á Đông.

Khoảnh khắc xuất thần nhất của Hồ Tịnh gần đây là khi cô tham dự tiệc chiêu đãi mừng xuân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Malaysia. Cô diện một thiết kế tân thời trang nhã mang sắc vàng hoàng gia, phối cùng bộ đôi vòng tay và khuyên tai ngọc bích Đế vương. Sự kết hợp giữa sắc vàng đài các và sắc xanh thẳm quyền lực đã đẩy thần thái uy dung, quý phái của nàng dâu hào môn lên mức tối đa.

Đáng nói hơn, những ai từng theo dõi show truyền hình "Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ" đều tinh mắt nhận ra mẹ chồng của Hồ Tịnh cũng sở hữu một chiếc vòng Đế vương lục "khủng" không kém. Quả thực, bước chân vào hào môn, trang sức không chỉ để làm đẹp mà còn là món đồ gia bảo truyền đời thể hiện tiềm lực tài chính sâu không thấy đáy của gia tộc.

Bóc giá "sương sương" bằng cả một gia tài

Với những ai đam mê và hiểu biết về ngọc bích, chiếc vòng của Hồ Tịnh hoàn toàn đáp ứng trọn vẹn 4 tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngọc cấp chóp: "Đậm - Dương - Chính - Hòa" (Màu sắc nồng đậm - Tươi sáng rực rỡ - Thuần khiết không pha tạp - Hài hòa đều màu). Người ta ước tính rằng trên toàn thế giới, chỉ có chưa tới 1% số lượng cẩm thạch được khai thác có thể vươn tới ngưỡng phẩm chất này, nên gọi nó là kỳ trân dị bảo cũng chẳng hề ngoa. Để dễ hình dung về mức giá, chúng ta có thể làm một phép so sánh nhỏ.

Trong phiên đấu giá mùa xuân của nhà Bảo Lợi (Poly Auction) vào năm 2023, một chiếc vòng tay cẩm thạch Đế vương đã được gõ búa với mức giá kỷ lục lên tới 60 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 229 tỷ đồng). Nhìn lại độ trong vắt, mướt mát và sắc xanh rợn ngợp từ chiếc vòng của Hồ Tịnh, giới chuyên môn đều gật gù công nhận rằng chất lượng của nó hoàn toàn không hề thua kém cực phẩm đấu giá kia. Vì thế, việc cư dân mạng đồn đoán chiếc vòng này có giá trị 8 con số (hàng chục triệu tệ) là điều hoàn toàn có cơ sở và vô cùng thực tế đối với khối tài sản khổng lồ của nhà chồng cô.