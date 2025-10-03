Nghiên cứu kết luận nam giới nếu mỗi tháng duy trì quan hệ tình dục hoặc sinh lý giải tỏa từ 21 lần trở lên có thể giảm tới 22% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Theo số liệu năm 2022, toàn cầu ghi nhận khoảng 1,46 triệu ca ung thư tuyến tiền liệt mới, chiếm hơn 14% tổng số ca ung thư ở nam giới. Tức là cứ 7 ca ung thư nam giới thì có 1 ca liên quan đến tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu này theo dõi hơn 32.000 nam giới ở ba nhóm tuổi (20-29, 40-49 và giai đoạn trước khi khảo sát), kết quả cho thấy tần suất sinh lý càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng thấp. Các nhà khoa học lý giải, việc “giải phóng đều đặn” giống như giúp tuyến tiền liệt được “làm sạch”, hạn chế tích tụ viêm nhiễm và những chất có nguy cơ gây ung thư.

Tuy vậy, con số “21 lần mỗi tháng” không dễ đạt được với đa số nam giới trong nhịp sống hiện đại. Báo cáo Điều tra Nam giới Trung Quốc cho thấy, tần suất trung bình thực tế chỉ khoảng 6,48 lần/tháng. Đáng chú ý, nhiều người sau tuổi 30 bắt đầu cảm nhận rõ sự “lệch pha” giữa mong muốn và thực tế do thể lực suy giảm, năng lượng không còn sung mãn như trước.

Các chuyên gia nhận định, tuổi 30 là cột mốc phân chia sức khỏe nam giới. Đây cũng là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc bền vững hơn, không chỉ dựa vào thuốc men tức thời mà phải chú trọng đến dinh dưỡng, tập luyện và lối sống khoa học. Một số nghiên cứu khác, trong đó có công bố trên Cell , cũng khẳng định những biện pháp can thiệp, nuôi dưỡng dài hạn sẽ giúp nam giới cải thiện toàn diện thể lực, cảm xúc và khả năng sinh lý.

Điều quan trọng nhất, theo các bác sĩ, không phải là chạy theo con số 21 lần/tháng. Tần suất chỉ là “bề nổi” phản ánh sức khỏe tổng thể. Cái cần giữ chính là sự ổn định: ổn định hormone, ổn định tâm lý và duy trì thể lực sung mãn. Một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vững vàng mới là nền tảng để nam giới tự tin, duy trì phong độ và phòng ngừa bệnh tật lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ