Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào lúc 2 giờ 16 phút ngày 25/7, tại Km1756+500 đường Hồ Chí Minh, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, thông qua thiết bị ghi nhận tốc độ, Tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-016.XX do lái xe H.N.T. (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk với tốc độ 134 km/h, vượt 64 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h. Với hành vi này, tài xế bị phạt 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra tại Km1758+400.

Trong quá trình làm việc, nhận thấy người điều khiển phương tiện có những biểu hiện nghi vấn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đưa tài xế đến cơ sở y tế để kiểm tra chất ma túy theo quy định. Kết quả xét nghiệm xác định tài xế dương tính với amphetamine. Với hành vi này, tài xế bị phạt 30-40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Theo lực lượng chức năng, việc tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện với tốc độ vượt xa mức cho phép, vừa dương tính với chất ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Các chuyên gia cho biết, chất ma túy có thể làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và kiểm soát hành vi, đồng thời gây ảo giác hoặc kích thích thần kinh, khiến người điều khiển phương tiện dễ mất lái, nhất là khi vận chuyển đông hành khách trên các tuyến quốc lộ.