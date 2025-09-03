Mỗi năm dăm ba đợt nghỉ lễ, chốn ăn chơi, vi vu cũng nhiều vô kể nhưng dịp lễ 2/9 này, nếu chọn đi du lịch thay vì vê quê, nhiều người chẳng cần nghĩ, chốt luôn đi Hà Nội!

Dễ hiểu thôi, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) khiến Hà Nội nhộn nhịp, hào hùng và tráng lệ quá. Không khí này, tinh thần này giống như "sít rịt" vậy đó, lỡ một lần là có khi tiếc cả đời.

Thế nên chẳng tiếc gì mấy chục triệu chi phí ra thăm Hà Nội dịp lễ này.

Chi 10 triệu cho chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi lên Tây Bắc!

Chia sẻ với chúng tôi, Hồng Hạnh cho biết quê gốc của cô vốn ở miền Bắc, khoảng 1 năm trở lại đây, cô mới chuyển vào TP.HCM sinh sống, làm việc. Thế nên với Hồng Hạnh, những chuyến đi từ Nam ra Bắc cũng đã có phần quen thuộc.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 này, ngoài việc đi từ TP.HCM ra Hà Nội, Hồng Hạnh còn kết hợp cùng bạn bè đi du lịch Tây Bắc. Chuyến đi kéo dài đúng 1 tuần.

Hồng Hạnh trong chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội (Ảnh: NVCC)

"Mình đã lên lịch và chuẩn bị chi phí cho từ 2 tháng trước. Khoản tốn nhất chắc chắn là tiền vé máy bay nhưng vì xác định sẽ đi nên mình đặt vé từ sớm. Tháng 7 mình đặt vé chiều đi, tháng 8 mình đặt vé chiều về, 2 chiều hết tổng cộng 3,5 triệu. Vậy là cũng rẻ hơn gần 1 nửa rồi, chứ hôm trước mình check vé thì đã lên tầm 6 triệu" - Hồng Hạnh chia sẻ.

Ngoài tiền vé máy bay, Hồng Hạnh chỉ tốn tiền ăn uống, và tiền đặt xe công nghệ để di chuyển giữa các điểm đến trong nội thành Hà Nội, và tiền đi từ Hà Nội lên Tây Bắc. Khoản tiền thuê chỗ ở, Hồng Hạnh tiết kiệm được tối đa, không tốn 1 đồng vì "ở ké" nhà bạn.

"Từ lúc đáp xuống sân bay Nội Bài là mình đã thấy không khí hào hùng, xúc động rồi. Chỗ nào cũng ngập sắc cờ đỏ sao vàng, đường đông và tắc nhưng thấy ai cũng vui vẻ lắm. Vì có lịch trình riêng nên mình không đi xem Lễ hợp luyện, Lễ Diễu binh được, chỉ kịp ghé thăm Triển lãm 80 năm ở Đông Anh thôi. Đến tận nơi mới thấy wow vì Triển lãm quá rộng, mình còn được gặp rất nhiều bác Cựu chiến binh nữa. Nhìn các bác mặc quân phục, đeo quân hàm, huy hiệu trên áo thôi là đã thấy xúc động rồi" .

Hồng Hạnh chia sẻ và cho biết chuyến đi 7 ngày từ TP.HCM ra Hà Nội, lên Tây Bắc của cô tốn khoảng 10 triệu. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, nên cô chỉ tập trung vui chơi, cảm nhận không khí hào hùng của những nơi mình đặt chân tới, chứ không quá lo lắng về vấn đề chi phí.

Chi khoảng 40 triệu/ gia đình cho chuyến đi từ Hải Phòng lên Hà Nội trong 5 ngày

Chị Tâm cho biết đoàn nhà chị gồm 8 người lớn, là gia đình chị và gia đình của em gái chị. Chuyến đi kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Vì khoảng cách không quá xa, nên gia đình chị tự lái ô tô từ Hải Phòng lên Hà Nội.

"Hè năm nay, mình đã quán triệt trước với các con là tiết kiệm, không đi chơi xa đâu nữa, để dành tiền cho chuyến đi Hà Nội dịp 2/9 này. Từ đợt tháng 7, mình đã đặt phòng rồi. Nhà mình đặt 3 phòng ở khu Trúc Bạch (Tây Hồ). Vì ngày lễ nên giá phòng khá cao. Từ 29/8 – 31/8 là 2 triệu/phòng/đêm. Từ 1/9 - 2/9 là 3 triệu/phòng/đêm.

Không gian lưu trú của gia đình chị Tâm trong những ngày ở Hà Nội (Ảnh: NVCC)

Chi phí thì mình áng chừng, đại gia đình 8 người sẽ chi khoảng 30-40 triệu tiền ăn, thuê chỗ lưu trú, tiền xăng xe, gửi xe, phí cầu đường" - Chị Tâm cho biết.

Vì đoàn toàn người lớn nên việc di chuyển, đi lại và lên lịch trình vui chơi của gia đình chị Tâm cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp. Ngày 30/8, đại gia đình đi xem Lễ tổng duyệt A80. Sau đó, gia đình dành trọn 2 ngày 31/8 và 1/9 để đi ngắm phố phường Hà Nội, gặp gỡ bạn bè, tụ họp làm bữa lẩu.

Tới 2/9, đương nhiên là đi xem Diễu Binh, còn buổi chiều thì ghé triển lãm Đông Anh. Xong xuôi đâu đó, cả đoàn lên xe về thẳng Hải Phòng, kết thúc kỳ nghỉ lễ.

"Với kinh nghiệm đi chơi dịp lễ của mình, đặt vé máy bay và đặt phòng càng sớm thì càng tiết kiệm chi phí, chứ để sát ngày mới đặt thì đắt lắm. Nếu đã xác định đi thì đặt trước vài tháng luôn cũng được" - Chị Tâm chia sẻ.