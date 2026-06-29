Lạ đời sao hạng A bị cấm nói vì phim hot rần rần: Lý do nghe cạn lời, tự "tạo nghiệp" thì hết cứu

Agent Kim Reactivated đã lên sóng và đang tạo nên một cơn sốt khủng khiếp trên màn ảnh Hàn. Chính vì thế, những thông tin xoay quanh tác phẩm này đều trở thành chủ đề được công chúng quan tâm, một trong số đó là việc tài tử Yoon Kyung Ho bị cấm nói chuyện chỉ vì phim quá hot.

Khán giả thích thú khi thấy Yoon Kyung Ho bị "cấm chat" 13 tiếng vì bộ phim Agent Kim Reactivated đang quá hot.

Cụ thể, trong buổi họp báo ra mắt phim, ngôi sao 45 tuổi đã công khai hứa rằng bản thân sẽ không mở miệng nói bất cứ câu gì suốt 13 tiếng đồng hồ nếu như Agent Kim Reactivated có thể vượt mức rating 13%. Lý do chọn con số 13 là để kỷ niệm 13 năm So Ji Sub trở lại trên sóng đài SBS. Và rồi như chúng ta đã biết, tác phẩm này đã đạt rating 15.7% chỉ sau vỏn vẹn 2 tập, qua đó trở thành phim Hàn phá mốc rating 15% nhanh nhất trong 5 năm gần đây kể từ The Penthouse 3.

Yoon Kyung Ho gửi lời cảm ơn khán giả và tag tên 180 thành viên trong ekip sản xuất trước khi thực hiện thử thách "cấm chat" 13 tiếng.

Nam tài tử cho biết bản thân chắc chắn sẽ giữ lời, nhưng "xin khất" vì đang cùng gia đình đi nghỉ. Dẫu vậy, anh sẽ thực hiện lời hứa sau khi trở về, đồng thời còn kêu gọi cả dàn cast tham gia cùng mình. Ngoài ra, mới đây Yoon Kyung Ho cũng đăng tải một bài viết dài để cảm ơn sự ủng hộ của công chúng, đồng thời tag tên 180 thành viên trong ekip sản xuất.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen cảm thấy câu chuyện Yoon Kyung Ho "tự tạo nghiệp" vô cùng hài hước. Với những ai ít theo dõi Yoon Kyung Ho, giờ đây có thêm nhiều thiện cảm với anh. Còn với những ai đã yêu mến ngôi sao sinh năm 1980, sự thân thiện và hài hước của anh càng khiến họ muốn ủng hộ anh.

Yoon Kyung Ho và các bạn diễn trong Agent Kim Reactivated.

Bình luận của netizen về câu chuyện xoay quanh Yoon Kyung Ho và bộ phim Agent Kim Reactivated:

- Ông này hài thật, con gái ổng còn kêu ổng nói ít lại để cho con ổng nói nữa, haha.

- Tao là Yong Bang chứ không phải là Yuong Bang.

- Nội đọc thôi cũng nhức nhức cái đầu, lùng bùng cái tai. Anh thật hài hước.

- Ông chú nhà mình hài hước quá, haha.

- Dễ mà tính từ lúc bắt đầu ngủ á là được khoảng 8 tiếng không nói rồi, mớ ngủ thì hên xui.

Nói thêm về Agent Kim Reactivated, đây là tác phẩm truyền hình có sự tham gia của các diễn viên So Ji Sub, Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook và Son Na Eun. Nội dung phim xoay quanh Mr Kim, người từng là một điệp viên nhưng nay đang che giấu thân phận để sống cuộc đời bình thường. Thế nhưng mọi thứ thay đổi sau khi cô con gái Min Ji bị bắt cóc và rơi vào cảnh nguy hiểm tính mạng. Để cứu con gái, Mr Kim sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả việc bại lộ thân phận. Anh phải đối đầu với một kẻ có thể lực lớn. Không những vậy, những kẻ thù từ quá khứ cũng đã "đánh hơi" thấy tung tích của Mr Kim, khiến tình cảnh của anh càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Sự hiện diện của Yoon Kyung Ho cùng với Choi Dae Hoon mang đến những gam màu hài hước cần thiết cho bộ phim.

Dẫu vậy, rất may là Mr Kim cũng không đơn độc một mình. Vẫn có những người quan tâm, sẵn sàng vươn tay giúp đỡ anh, một trong số đó là Park Jin Cheol do Yoon Kyung Ho thủ vai. Giống như Mr Kim, Park Jin Cheol cũng là một người cha hết mực yêu thương cô con gái của mình. Không chỉ vậy, anh cũng từng có quá khứ lẫy lừng khi được mệnh danh là "vị thần chiến tranh", từng tung hoành trên những chiến trường khốc liệt nhất.

Thu Phong

nguồn: Instagram nhân vật, SBS