Lạ đời ông lão U60 đòi lấy vợ để tranh tài sản với con trai, nhìn nhan sắc "nhà gái" mà sốc gấp 100 lần

Với câu chuyện đậm chất miền Tây sông nước, Cưới Vợ Cho Cha đang là phim Việt đang được khán giả vô cùng mong chờ. Dự án của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm có nhiều tuyến tình yêu phức tạp, gây tò mò ngoài yếu tố văn hóa, trong đó có những tình tiết của một cặp đôi "tuổi xế chiều" dở khóc dở cười.

Cụ thể theo như trailer Cưới Vợ Cho Cha tiết lộ, ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) và con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) có nhiều tranh cãi gay gắt về chuyện lập gia đình. Trong khi ông Sáu luôn thúc giục con lấy vợ thì ông mới để đất lại cho, thì Út Tửng kiên quyết từ chối. Anh chàng thậm chí buông lời thách thức "Cha muốn cưới thì cưới đi, đừng lo cho con". Nào ngờ, ông Sáu thật sự "có mối" chứ không hề đùa, và đó chính là bà Hai Hành (NSND Hồng Vân đóng).

Con thách cha lấy vợ và không thèm miếng đất, đâu ngờ rằng cha "có mối" thật

Quá khứ của Sáu Sếu và Hai Hành chẳng khác nào ngôn tình phiên bản Việt. Cả hai từng có mối tình dang dở từ thuở trẻ, đầy ngọt ngào nhưng bị chia cắt bởi hoàn cảnh. Đến hiện tại, ông Sáu cô đơn sau bao năm góa vợ, còn bà Hai Hành vẫn giữ chút giận hờn trách móc. Như trong phim có hé lộ, khi ông Sáu hỏi "Tui tệ vậy mà bà vẫn chờ tui à?", bà Hai Hành đáp "Tui còn giận mấy người dữ lắm á".

Sáu Sếu và Hai Hành có mối quan hệ phức tạp

Cho nên nếu thật sự con trai đã "thách thức" thì ông Sáu Sếu cũng chẳng ngại gì mà đáp trả. Bằng chứng là nhân vật Tám Tèo (Kim Hải đóng) có nói "Hóa ra ông Sáu mới là người dính cựa", ám chỉ khả năng ông sẽ thật sự "đi bước nữa" theo ý con trai muốn. Cũng trong phần bình luận về trailer phim, nhiều cư dân mạng đùa rằng thế là Út Tửng mất miếng đất vì dám thách thức cha, còn Sáu Sếu thì "có cả chì lẫn chài".

Cư dân mạng tức cười trước màn đối đáp của hai cha con, trách Út Tửng "hớ hênh"

Liệu Sáu Sếu có thật sự "đi bước nữa" cùng Hai Hành?

Song, mục đích chính của Cưới Vợ Cho Cha vẫn là những lát cắt cuộc đời người dân miền sông nước, được thể hiện qua dàn diễn viên đa thế hệ. Thấy Út Tửng còn chưa "an cư", ông Sáu Sếu sốt ruột nên ra sức ép anh đi xem mắt. Thế nhưng Út Tửng luôn có ý cự tuyệt, một phần vì còn vướng bận về Kiều Trang (Thúy Diễm đóng), một người phụ nữ mang nhiều tổn thương, có mối quan hệ bí ẩn với Út Tửng. Ngoài ra, phim còn nhiều nhân vật khác, mỗi người có một nỗi niềm khác nhau. Theo lời đạo diễn, đây là tác phẩm khai thác câu chuyện miền Tây dân dã, gần gũi và dễ khiến khán giả đồng cảm.

Cưới Vợ Cho Cha chính thức khởi chiếu ngày 21/11/2025.



