Lạ đời cặp đôi ngôn tình ghét nhau như kẻ thù, nhất quyết không chụp ảnh chung khiến MXH dậy sóng

Ngày 22/4, Sina đưa tin đoàn phim Trục Ngọc do hai diễn viên trẻ Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đã đóng máy, tuy nhiên, khán giả phát hiện ra cả nam nữ chính lẫn đội ngũ sản xuất chỉ đăng hình ảnh của riêng mỗi diễn viên mà không có ảnh chụp chung. Thậm chí, từ khóa "Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi không chụp ảnh chung" cũng trở thành chủ đề hot thứ 2 trên MXH Weibo với hơn 50 triệu lượt tương tác.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng hai diễn viên không có sự chuyên nghiệp cần có của nghệ sĩ. Việc quảng bá bộ phim là yêu cầu bắt buộc khi nhận đóng dự án nhưng họ lại không có cảnh chụp chung. Với một tác phẩm ngôn tình, hai diễn viên chính thể hiện sự ghét bỏ đối phương ra mặt sẽ khiến người xem khó nhập tâm vào nhân vật nội dung câu chuyện.

Điền Hi Vi đăng ảnh thông báo kết thúc quá trình quay phim nhưng không có ảnh chụp chung với nam chính Trương Lăng Hách

Tương tự, Trương Lăng Hách cũng chẳng thèm ngó ngàng đến bạn diễn

Trước khi đóng máy vài ngày, hai bên Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi còn chỉ trích và hạ bệ lẫn nhau. Phía Điền Hi Vi cho rằng fan của Trương Lăng Hách có nhiều từ ngữ miệt thị, chửi rủa cô. Ngoài ra, khi Điền Hi Vi xin phép nghỉ đóng phim để tham gia sự kiện, phía Trương Lăng Hách cố tình tung hậu trường nam diễn viên phải đóng với diễn viên đóng thể, để đổ lỗi cho Điền Hi Vi không nghiêm túc đóng phim, còn dành thời gian để tham gia sự kiện thương mại. Sau đó, chính Trương Lăng Hách trong buổi diễn tiếp theo cũng không có mặt, nên Điền Hi Vi cũng phải đóng với diễn viên đóng thế.

Thực tế, xích mích giữa Điền Hi Vì và Trương Lăng Hách đã có từ trước khi khai máy phim Trục Ngọc. Theo Sina, vấn đề phiên vị (vị trích đứng đầu tiên trong hàng ngũ diễn viên, cách sắp xếp tên trên poster trailer...) của hai diễn viên được giải quyết không dứt khoát. Dù Trương Lăng Hách được công bố là người đứng đầu nhưng phía Điền Hi Vi không chịu, cho rằng nguyên tác gốc vốn là câu chuyện về nữ chính, Trương Lăng Hách là người đến sau nhưng lại muốn được nhiều quyền lợi hơn. Cả hai không ai nhường đối phương vì lo sợ quyền lợi, địa vị, đất diễn của mình sẽ bị ảnh hưởng.

Điền Hi Vi cho rằng phía Trương Lăng Hách gây sức ép cướp mất quyền lợi của mình

Tình trạng tranh giành lợi ích này của hai ngôi sao diễn ra trước khi phim Trục Ngọc khai máy khoảng 2 tháng. Người hâm mộ của cả hai chỉ trích lẫn nhau.

Trong suốt thời gian đóng phim, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thường ít khi trò chuyện tương tác với nhau, trái ngược với sự vui vẻ khi Điền Hi Vi đóng chung với Vương Hạc Đệ. Trong buổi lễ khởi quay, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách giữ thái độ nghiêm nghị, không giống như những buổi lễ khai máy khác. Khi chụp hình lưu niệm, họ đứng cách xa nhau, đến lúc cần chụp chung cũng không hề cởi bỏ khẩu trang.

Ngược lại, phía Trương Lăng Hách cho rằng bản thân nổi tiếng nên có địa vị cao hơn Điền Hi Vi

Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.

Khán giả tiếc nuối vì cả hai đẹp đôi có tương tác tốt nhưng lại cãi nhau ngoài đời thực