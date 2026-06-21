Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.



Căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án, nay phủ kín không khí tang thương khi gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Tài - chú ruột chị N.T.N., tổ trưởng tổ an ninh xóm Bãi Bằng - khoảnh khắc đau đớn nhất là khi nhìn thấy một cháu bé vẫn còn cử động phía sau cánh cửa khóa chặt, trong khi những người đứng bên ngoài chỉ biết bất lực.

"Đau lòng lắm. Mọi người hô nhau phá cửa để cứu cháu. Nhìn qua cửa kính vẫn thấy cháu còn cựa quậy trên giường. Ai cũng nghĩ còn nước còn tát, còn hy vọng thì phải cứu bằng được..." , người đàn ông ngoài 60 tuổi nghẹn giọng.

Nhà ông Nguyễn Văn Tài nằm gần nhà chị N.T.N. Chiều 20/6, khi đang ở nhà, người đàn ông ngoài 60 tuổi bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh.

Chạy ra cổng, ông bàng hoàng khi thấy một người phụ nữ đầu chảy nhiều máu, trong trạng thái hoảng loạn chạy đến cầu cứu.

"Nó chém cháu, nó vẫn đang ở trong nhà..." , ông Tài nhớ lại lời kêu cứu đứt quãng của người phụ nữ.

Người chạy thoát ra ngoài chính là chị N.B.N., em gái nuôi của nạn nhân N.T.N. Theo lời kể của người dân địa phương, chị N.B.N. là người đầu tiên bị Nguyễn Văn Tuyên - nghi phạm tấn công nhưng may mắn thoát được ra ngoài để kêu cứu.

Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với gia đình người cháu ở ngay gần nhà mình, ông Tài lập tức bảo con dâu đưa người bị thương đi cấp cứu, còn bản thân gọi thêm người thân và hàng xóm chạy sang ứng cứu.

Ông Nguyễn Văn Tài kể lại cuộc chạy đua tuyệt vọng để cứu các nạn nhân trong chiều 20/6.

"Mọi người lúc đó chỉ nghĩ phải cứu người trước đã. Ai cầm được gì thì cầm, người mang gậy, người chạy đi gọi thêm người. Nhưng khi tới nơi thì tất cả cửa đều đã bị khóa chặt từ bên trong" , ông Tài kể.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, ông Tài lập tức gọi điện báo Công an phường Việt Yên. Thời điểm đó, những người có mặt bên ngoài không biết trong căn nhà vẫn còn hai cháu nhỏ.

Chỉ đến khi nhìn qua ô cửa kính, mọi người mới phát hiện cháu N.H.P. (SN 2016, con trai chị N.T.N) đang nằm trong căn phòng ở tầng 1 và vẫn còn cử động.

Theo người thân, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu N.H.P. chủ yếu sống cùng bố. Dịp nghỉ hè năm nay, cháu mới xuống nhà mẹ chơi được ít ngày thì xảy ra biến cố đau lòng.

"Lúc ấy mọi người hô lên rằng cháu vẫn còn sống, phải cứu cháu bằng được. Người lấy cuốc, người tìm vật cứng để đập cửa kính. Ai cũng nóng ruột" , ông Tài kể.

Thế nhưng, vừa phá được một phần cánh cửa, hung thủ từ bên trong bất ngờ sử dụng bình xịt hơi cay chống trả.

Khu vực cửa kính bị người dân đập vỡ để tìm cách tiếp cận, cứu các nạn nhân trong vụ trọng án xảy ra chiều 20/6.

"Khoảng 5-6 người bị xịt trúng, ho sặc sụa. Tôi phải yêu cầu mọi người lui ra, không được lao vào nữa vì quá nguy hiểm, đồng thời báo ngay với lực lượng công an việc đối tượng có mang theo bình xịt hơi cay. Nhìn thấy cháu vẫn còn ở trong đó mà không làm gì được. Ai cũng sốt ruột nhưng không thể bất chấp lao vào" , ông Tài nghẹn ngào.

Trong lúc mọi người đang tìm mọi cách ứng cứu, con dâu ông Tài gọi điện báo tình trạng cháu N.B.N. rất nặng, có thể phải chuyển lên tuyến trên.

"Tôi nhờ một người hàng xóm lái xe lên trạm y tế để đưa cháu đi cấp cứu. Nhưng đi được nửa đường thì con dâu gọi lại báo đã có xe chuyển viện. Tôi lại gọi người ta quay về để đưa cháu P. đi cấp cứu" , ông Tài kể.

Theo ông Tài, nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Việt Yên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, các lực lượng nghiệp vụ được điều động đến hiện trường.

Khi phối hợp cùng lực lượng chức năng mở được cửa để tiếp cận bên trong, mọi người bàng hoàng phát hiện thêm cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) nằm trước cửa phòng và đã không qua khỏi.

"Chúng tôi chỉ biết lấy chiếu đắp cho cháu... Trong khi đó, lực lượng nghiệp vụ triển khai các biện pháp khống chế đối tượng cố thủ trên tầng hai." , ông Tài lặng người.

Không khí tang thương bao trùm lễ tang các nạn nhân trong vụ trọng án khiến 5 người thương vong ở Bắc Ninh.

Khi phá được cửa, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã tự gây thương tích nhưng vẫn còn tỉnh táo, tiếp tục dùng bình xịt hơi cay chống trả. Khi lực lượng công an khống chế được nghi phạm và đưa đi cấp cứu, thì đồng thời phát hiện chị N.T.N. đã tử vong tại khu vực tầng hai của căn nhà.

Không chỉ là chú ruột của nạn nhân, ông Nguyễn Văn Tài còn là người gắn bó nhiều năm với công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bởi vậy, biến cố xảy ra ngay trong chính gia đình mình càng khiến ông thêm đau xót.

"Xóm Bãi Bằng từ trước đến nay yên bình lắm. Tôi làm công tác ở cơ sở nhiều năm, chứng kiến không ít vụ việc, nhưng chưa bao giờ thấy chuyện đau lòng như thế này" , ông nói.

Chiều 21/6, nhiều người dân đi ngang qua căn nhà nơi xảy ra vụ việc đều lặng lẽ bước chậm lại. Không ai ngờ, kỳ nghỉ hè ngắn ngủi bên mẹ và em gái lại trở thành lần đoàn tụ cuối cùng của cháu N.H.P. với những người thân yêu.

Với ông Nguyễn Văn Tài và những người có mặt chiều hôm ấy, hình ảnh cháu bé phía sau cánh cửa khóa chặt là ký ức đau lòng không thể nào quên.