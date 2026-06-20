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Theo nguồn tin, công an phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong và 1 người bị thương. Nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng này cũng được xác định là đã tử vong.

Hiện trường vụ trọng án.

Ghi nhận nhanh tại hiện trường, vụ việc xảy ra bên trong một ngôi nhà 2 tầng. Lực lượng công an đã phong tỏa nghiêm ngặt khu vực này để phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án đang được cảnh sát địa phương phối hợp làm rõ.