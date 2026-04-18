Bệnh nhân N.D.T (53 tuổi) vào Bệnh viện Phổi Trung ương cuối tháng 3/2026 với biểu hiện đau tức ngực, khó thở tăng dần sau nửa ngày điều trị tại tuyến dưới. Tình trạng diễn tiến nhanh, nguy kịch, bệnh nhân được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức tích cực.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc hàng loạt bệnh lý nặng: lao phổi, viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết trên nền tiểu đường và hoại tử chỏm xương đùi trái. Đây là tổ hợp bệnh lý nguy cơ tử vong cao.

Người nhà bệnh nhân nhớ lại thời điểm đó với sự ám ảnh: “Gia đình gần như chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Ai cũng nghĩ chỉ còn rất ít hy vọng khi anh phải nằm hồi sức tích cực…”.

Bệnh nhân rơi vào diễn biến nguy kịch ngay sau khi nhập viện. (Ảnh: BVCC)

Theo ThS.BSNT Nguyễn Mai Anh - bác sĩ trực tiếp điều trị, ngay khi nhập viện, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy nhưng nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nặng. Chỉ sau vài giờ, các bác sĩ buộc phải đặt ống nội khí quản để kiểm soát đường thở.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân lập tức được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp quyết định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), kết hợp lọc máu liên tục và cấy máu tìm căn nguyên nhiễm trùng.

Đồng thời, xét nghiệm FilmArray PCR đa tác nhân được thực hiện khẩn cấp, cho kết quả dương tính với vi khuẩn Escherichia coli trong cả phổi và máu - nguyên nhân gây tổn thương lan rộng. Từ đó, phác đồ kháng sinh và điều trị lao được điều chỉnh chính xác, kịp thời.

Sau hơn 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng thuốc, dần tỉnh táo. Đến ngày thứ 7, các bác sĩ quyết định mở khí quản sớm nhằm hỗ trợ cai máy thở và phục hồi chức năng hô hấp.

Quá trình điều trị tiếp tục được duy trì với dinh dưỡng tăng cường, phục hồi chức năng và kiểm soát tốt bệnh nền. Đến ngày 6/4, bệnh nhân cai máy thở hoàn toàn, chuyển sang thở oxy qua canuyn mở khí quản. Chỉ vài ngày sau, canuyn được rút, bệnh nhân tự thở bình thường - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hồi sinh.

Nắm tay chồng trong ngày hồi phục, vợ bệnh nhân xúc động: “Đây thực sự là kỳ tích. Gia đình tôi biết ơn các bác sĩ vô cùng, vì giành lại sự sống cho anh…”.

Bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục, bình an trở về với gia đình (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Nguyễn Mai Anh đánh giá đây là một trong những ca hồi sức khó, đòi hỏi phải phối hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu cùng lúc, từ ECMO, lọc máu liên tục đến kiểm soát nhiễm trùng đa cơ quan.

“Chìa khóa thành công” của ca bệnh là sự phối hợp đồng bộ và kịp thời: đặt nội khí quản sớm, can thiệp ECMO đúng thời điểm, xác định nhanh căn nguyên vi khuẩn để dùng kháng sinh phù hợp, đồng thời điều trị tích cực bệnh lao và sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình. Chuỗi can thiệp chính xác này đã giúp người bệnh vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết để bình an trở về với gia đình.