Sẽ có nhiều điểm 10 môn Toán hơn năm ngoái

Đối với hai môn chính là Toán và Ngữ Văn (hai môn bắt buộc phải có trong các tổ hợp xét tuyển đại học), các chuyên gia nhận định điểm trung bình nhiều khả năng cao hơn năm ngoái.

Về môn Toán , TS Phạm Hồng Danh, nguyên Trưởng bộ môn Toán, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, nhận định, đề thi năm nay không khó như năm trước. Đề bao quát kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12, trong đó trọng tâm là chương trình lớp 12; không có những câu hỏi quá đánh đố hoặc lắt léo. Đề thi đã có sự cải thiện đáng kể cả về hình thức lẫn nội dung so với năm ngoái. Vì vậy, phổ điểm môn Toán năm nay có thể cao hơn, với điểm trung bình khoảng 5,3 điểm, so với mức 4,78 điểm của năm 2025. Số lượng điểm 10 cũng được dự báo sẽ nhiều hơn năm trước.

Với môn Ngữ văn , ThS Phan Nguyễn Hoài Bảo (Trường THPT Vĩnh Viễn, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) cho rằng, đề thi có sự đổi mới rõ nét, bám sát định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điểm nổi bật của đề là sự kết hợp hài hòa giữa tính thời sự, chiều sâu nhân văn và khả năng khơi gợi tư duy độc lập ở học sinh. Nhìn chung, đây là một đề thi có tính giáo dục sâu sắc, giàu hơi thở thời đại và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đề vừa sức và không quá khó để thí sinh đạt từ mức 5-7 điểm. Tuy nhiên, để đạt mức 8 hay 9 điểm trở lên thì không dễ.

Môn tự nhiên có sự phân hóa, môn xã hội “an toàn”

Trong khi đó, với các môn thi tự chọn, nhiều giáo viên cũng nhận định đề dễ và dự kiến phổ điểm sẽ cao.

Ở môn Tiếng Anh, cô Đinh Thị Thùy Anh, Tổ trưởng tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm), cho biết cấu trúc đề bám sát định hướng ra đề Bộ GD-ĐT đã công bố. Trong đó, khoảng 60% là kiến thức cơ bản nên dự đoán phổ điểm chủ yếu từ 6-7 điểm; mức 9-10 điểm sẽ ít. Phần khó của đề thi là hai đoạn văn đọc hiểu và điền từ vào chỗ trống. Dù có mức độ phân hóa thấp hơn năm ngoái nhưng đây là những phần để phân loại thí sinh khá giỏi. Đề không đánh đố về ngữ pháp, tập trung vào khả năng suy luận ngữ nghĩa, đọc hiểu. Phần từ vựng có những từ mới ở cấp độ C1-C2 nhưng ít, chủ yếu ở mức độ A2-B2. Nhìn chung, đề nhẹ nhàng hơn năm ngoái nhưng vẫn có tính phân loại cao, hạn chế tình trạng làm bài theo mẹo mà yêu cầu thí sinh phải nắm chắc kiến thức.

Ở môn Vật lý, thầy Bùi Mạnh Tân, Tổ trưởng Vật lý, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), nhận xét, phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm 18 câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, có độ phân hóa cao hơn năm 2025. Phần trắc nghiệm đúng - sai gồm 4 câu hỏi, song có đến 16 ý hỏi nhỏ. Học sinh không thể "khoanh lụi" vì quy tắc tính điểm lũy tiến của phần này, thay vào đó là yêu cầu sự chắc chắn tuyệt đối về kiến thức. Phần trắc nghiệm trả lời ngắn gồm 6 câu hỏi tính toán và điền số, có nhiệm vụ phân hóa học sinh khá, giỏi và xuất sắc. Đề thi khai thác kiến thức rộng từ lớp 10, tuy nhiên được lồng ghép làm công cụ để giải quyết các bài toán. Dự đoán phổ điểm thay đổi lớn so với năm ngoái, đỉnh của phổ điểm sẽ giảm, trong khoảng 5,5-6,5 điểm; khó có thể xuất hiện “mưa” điểm 10 như năm 2025.

Ở môn Hóa học , theo cô Văn Vi Hồng, Tổ trưởng Hóa học, Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân), đề thi vừa sức, học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa là có thể đạt điểm cao. Phổ điểm tập trung trong khoảng 8.0-8.5 điểm, điểm trung bình dự kiến 7.0 điểm. Đề thi có nhiều câu hỏi gắn với thực hành thí nghiệm, xử lý số liệu thực nghiệm các tình huống thực tiễn trong đời sống. Các câu hỏi thực tế được xây dựng ở mức độ phù hợp, không đòi hỏi kiến thức quá chuyên sâu. Nhìn chung, đề thi nhẹ nhàng, bám sát chương trình, ưu tiên đánh giá năng lực vận dụng kiến thức cơ bản thay vì kiểm tra kỹ thuật giải bài tập phức tạp.

Ở môn Sinh học , cô Nguyễn Thị Tố Vân, Tổ trưởng Sinh học, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) cho rằng, đề thi yêu cầu học sinh hiểu tường tận kiến thức, giảm tối đa việc học thuộc lòng. Đề không mang tính đánh đố, song nếu học sinh chỉ học thuộc lòng sẽ khó đạt điểm trung bình. Có khoảng 20% câu hỏi về khái niệm, định nghĩa; 80% còn lại yêu cầu khả năng hiểu biết và tư duy logic, học sinh cần kỹ năng hiểu và phân tích hình ảnh, xử lý và phân tích số liệu, phân tích thí nghiệm, suy luận.

Ở môn Lịch sử , thầy Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ trưởng Lịch sử, Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa), thông tin, đề thi bám sát đề minh họa của Bộ GD-ĐT. Cấu trúc đề gồm 24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 4 câu chọn đáp án đúng - sai: phần lịch sử Việt Nam chiếm khoảng 70%-75%; lịch sử thế giới khoảng 25%-30%. Nếu học sinh ôn tập đúng theo đề minh họa sẽ không bị "sốc đề". Nhìn chung, đề thi khá "an toàn", tăng cường câu hỏi liên hệ thực tiễn và bài học lịch sử, tuy nhiên chưa xuất hiện câu hỏi mới lạ hoặc mang tính đánh giá năng lực khái quát cao.

Ở môn Địa lý , theo cô Nguyễn Thị Ngọc Ảnh, Tổ trưởng Địa lý, Trường THPT Ernst Thalmann (phường Bến Thành), đề thi có sự phân hóa cao hơn năm ngoái, cấu trúc đề bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kiến thức có sự kết nối giữa ba khối 10, 11 và 12 trong cả lý thuyết và kỹ năng, học sinh cần có kỹ năng tính toán tốt mới giải quyết được trọn vẹn yêu cầu của đề.