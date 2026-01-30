Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2026 mở rộng cơ cấu giải thưởng, thêm nhiều cơ hội cho thí sinh

Với việc chính thức mở rộng cơ cấu giải thưởng, IKMC 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội ghi nhận và vinh danh sự nỗ lực hơn bao giờ hết cho các bạn nhỏ đam mê Toán tư duy trên khắp cả nước.

Điểm mới của IKMC 2026 là việc mở rộng hai hạng mục giải thưởng Top 40% và Top 50%, bên cạnh các giải thưởng như các năm trước. Việc bổ sung này nhằm ghi nhận rộng rãi hơn thành tích và sự cố gắng của thí sinh, đồng thời khuyến khích học sinh tự tin tham gia, thử sức và khám phá năng lực Toán học của bản thân.

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thầy Hà Xuân Nhâm - Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao giải cho học sinh xuất sắc tại Lễ trao giải IKMC 2025

Cơ cấu giải thưởng Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2026 sau khi được mở rộng bao gồm:

- Vô địch quốc gia (National Champion): Thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Xuất sắc (High Distinction): Top 2% thí sinh có số điểm cao tiếp theo của mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Giỏi (Distinction): Top 5% thí sinh có số điểm cao tiếp theo của mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Top 10%: Dành cho Top 10% thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Top 15%: Dành cho Top 15% thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Top 20%: Dành cho Top 20% thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Top 30%: Dành cho Top 30% thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Top 40%: Dành cho Top 40% thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Top 50%: Dành cho Top 50% thí sinh có điểm cao nhất mỗi khối lớp trên toàn quốc

- Vô địch cấp tỉnh (Regional Champion): Thí sinh có xếp hạng theo % cao nhất mỗi tỉnh có điểm thi (dành cho học sinh không đạt giải vô địch cao hơn)

- Vô địch cấp trường (School Champion): Thí sinh có xếp hạng theo % cao nhất mỗi trường có trên 50 thí sinh đăng ký theo trường hoặc trường có tổ chức điểm thi IKMC (Dành cho học sinh không đạt các giải vô địch cao hơn)

- Bước nhảy Kangaroo (The Longest Jump): Thí sinh có số lượng các câu trả lời đúng liên tục nhiều nhất của mỗi khối lớp

Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo chi tiết cơ cấu giải thưởng IKMC 2026 tại website chính thức của kỳ thi: https://kangaroo-math.vn/giai-thuong-toan-ikmc#co-cau-giai-thuong

Trong suốt nhiều năm tổ chức kỳ thi tại Việt Nam, IKMC luôn hướng đến mục tiêu không chỉ tìm kiếm những thí sinh xuất sắc nhất mà còn tạo dựng một sân chơi Toán học tích cực, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và được ghi nhận xứng đáng.

Bên cạnh các danh hiệu và chứng nhận, suất tham dự Trại hè Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC Camp luôn là một phần thưởng đặc biệt được học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc mà còn là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và trải nghiệm Toán học trong môi trường năng động, giàu cảm hứng.

Các bạn học sinh tham gia buổi chia sẻ cùng với TS. Mai Quang Huy - Tiến sĩ Toán học University of Pennsylvania (Mỹ) tại Trại hè Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC Camp 2025

Tham gia Trại hè Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC Camp các em học sinh sẽ có cơ hội:

- Phát triển đa dạng các kỹ năng, tư duy qua các thử thách Toán học, các dự án STEM đầy sáng tạo,

- Cơ hội rèn luyện những kỹ năng mềm, hoạt động làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp,...

- Giao lưu, kết nối cùng những học sinh yêu toán,

- Học hỏi từ những người truyền cảm hứng, các chuyên gia trong lĩnh vực Toán học, STEM qua các hoạt động workshop, mathlab,...

Với những điều chỉnh mới trong cơ cấu giải thưởng, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi Toán học uy tín, nơi học sinh có cơ hội thử sức, đánh giá năng lực tư duy và ghi dấu ấn trên hành trình học tập của mình.