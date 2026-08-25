Kỹ sư làm 25 năm tại Adobe bị sa thải, hơn 1 năm xin việc không nơi nào nhận: Cuối cùng bỏ ngành công nghệ, chuyển sang lái xe buýt trường học

25 năm ở Adobe và cú rẽ không ngờ

Tháng 8/2026, một bài đăng trên LinkedIn của James Strawn, cựu kỹ sư phần mềm sống tại Colorado, Mỹ, bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý. Thay vì thông báo gia nhập một công ty công nghệ mới, Strawn cho biết ông chuẩn bị bắt đầu công việc tài xế xe buýt cho một học khu địa phương.

Đó là một bước ngoặt khó hình dung nếu nhìn vào hồ sơ nghề nghiệp của người đàn ông này.

James Strawn, cựu kỹ sư phần mềm sống tại Colorado, Mỹ. Ảnh: LinkedIn

Theo hồ sơ LinkedIn được India Today dẫn lại, Strawn làm Senior Software Quality Engineer tại Adobe từ tháng 4/2000 đến tháng 8/2025, tức hơn 25 năm. Ông làm việc trong mảng Adobe Digital Video, với chuyên môn liên quan đến kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Nhưng sự nghiệp kéo dài một phần tư thế kỷ tại Adobe kết thúc sau khi Strawn bị cho nghỉ việc vào năm 2025. Từ một kỹ sư kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm, ông trở lại thị trường lao động và bắt đầu hành trình tìm một công việc mới.

Hành trình ấy kéo dài hơn một năm, Strawn mô tả đây là một năm tìm việc “dài và khó khăn”. Ông cho rằng mình đã cảm thấy mất tinh thần và bị phân biệt đối xử trong ngành công nghệ.

Strawn kể một số nhà tuyển dụng dường như lọc bỏ hồ sơ của ông ngay từ đầu. Những lần khác, ông chủ động liên hệ nhưng không nhận được phản hồi. Thậm chí, theo lời cựu kỹ sư Adobe, có những nhà tuyển dụng đã hẹn phỏng vấn nhưng cuối cùng không xuất hiện.

“Với những nhà tuyển dụng tiềm năng và recruiter đã lọc hồ sơ của tôi một cách mù quáng, không phản hồi khi tôi chủ động liên hệ hoặc thậm chí chẳng xuất hiện trong buổi phỏng vấn, tôi hy vọng ngành này có thể tìm lại cách đối xử với con người tốt hơn”, Strawn viết.

Sau hơn một năm như vậy, ông quyết định không tiếp tục chờ đợi một cơ hội khác trong lĩnh vực mình đã dành phần lớn cuộc đời để theo đuổi.

Từ kỹ sư công nghệ sang tài xế xe buýt trường học

Strawn thông báo rằng “chương tiếp theo” của cuộc đời mình đã bắt đầu. Công việc mới, và theo cách ông nói vui là “hy vọng cũng là nghề nghiệp cuối cùng”, chính là tài xế xe buýt trường học tại địa phương.

Đây gần như là một thế giới hoàn toàn khác so với công việc trước kia.

Strawn thừa nhận mức lương tài xế xe buýt thấp hơn nhiều so với những gì ông từng nhận trong ngành công nghệ. Nhưng đổi lại, cựu kỹ sư Adobe nói công việc này vui, những đứa trẻ “phần lớn đều ngoan”, còn đồng nghiệp mới là những người biết quan tâm, tử tế và gần gũi.

James Strawn hiện là tài xế xe buýt trường học tại địa phương. Ảnh: LinkedIn

Trong bài đăng, ông cũng gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp cũ và các mối quan hệ trên LinkedIn đã động viên mình trong thời gian khó khăn. Với những người ở công ty cũ từng bỏ qua ông, khiến ông thất vọng và cuối cùng cho ông nghỉ việc, Strawn cũng nói lời “cảm ơn”, nhưng theo một cách khác.

Bởi theo ông, chính những người ấy đã “chỉ cho tôi cánh cửa dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

Strawn kết lại bằng một câu đầy châm biếm nhưng cũng cho thấy tâm thế của mình sau hơn một năm tìm việc: ông vui vì từ nay sẽ được lái một chiếc xe buýt dài 40 foot, tương đương hơn 12 m, thay vì tiếp tục “lái một chiếc máy tính”.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội và được nhiều tờ báo quốc tế đăng tải. Bên cạnh những lời chúc dành cho khởi đầu mới của Strawn, nhiều người cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi tìm việc trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt sau khi đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Người kỹ sư kỳ cựu đã tìm thấy một “chương tiếp theo” cho mình. Ảnh: Yukon

Trường hợp của Strawn cũng làm dấy lên những thảo luận về khó khăn mà lao động lâu năm có thể gặp phải khi quay trở lại thị trường việc làm công nghệ. Bản thân Strawn cho rằng mình đã bị phân biệt đối xử trong quá trình tìm việc. Tuy nhiên, đây là nhận định và trải nghiệm cá nhân của ông; hiện chưa có thông tin về một kết luận độc lập cho thấy tuổi tác hay yếu tố cụ thể nào là nguyên nhân khiến ông không tìm được công việc mới.

Dù vậy, sau hơn một năm gửi hồ sơ, chờ phản hồi và trải qua những cuộc tuyển dụng không đi đến đâu, Strawn dường như không còn quá bận tâm đến việc phải trở lại đúng vị trí mà mình từng có.

Ông chọn một công việc trả ít tiền hơn và hoàn toàn xa lạ với sự nghiệp trước đó. Nhưng ít nhất, sau 25 năm ở Adobe và hơn một năm loay hoay tìm nơi bắt đầu lại, người kỹ sư kỳ cựu đã tìm thấy một “chương tiếp theo” cho mình. Lần này, không phải trước màn hình máy tính, mà là sau vô lăng của một chiếc xe buýt trường học.

Nguồn: NDTV, India Today, Times of India