Hầm Dốc Sạn vượt tiến độ tới 6 tháng

Cao tốc Bắc – Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023, được ghi nhận là một trong những dự án cán đích vượt tiến độ sớm nhất cả nước. Trong số các hạng mục trên tuyến, hầm Dốc Sạn là điểm nhấn đặc biệt khi hoàn thành sớm hơn kế hoạch tới 6 tháng, trở thành biểu tượng về năng lực tổ chức thi công và sáng tạo kỹ thuật của nhà thầu Việt Nam.

Hầm Dốc Sạn nằm trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km, tổng mức đầu tư 7.600 tỷ đồng, đi qua huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa). Việc thông hầm sớm giúp toàn tuyến hoàn thành vượt tiến độ, rút ngắn thời gian lưu thông, thúc đẩy kết nối nội vùng và du lịch khu vực Nam Trung Bộ.

Hầm Dốc Sạn nhìn từ trên cao. Ảnh: TEDI

Hầm xuyên núi Dốc Sạn thuộc gói thầu xây lắp số 3, tổng vốn 1.200 tỷ đồng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý, Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư – thi công. Công trình được khởi công từ tháng 11/2021, tổng chiều dài 1.480m gồm hai đường hầm song song, mỗi hầm hơn 700m.

Để rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực với hơn 1.500 công nhân, 500 thiết bị chuyên dụng, tổ chức thi công tại 4 mũi khoan, làm việc 24/24h. Hiệu suất khoan đạt trung bình 10m/ngày,thông hầm vào tháng 5/2022, tức sớm 6 tháng so với kế hoạch.

Trả lời Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết: "Doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ thi công hầm Dốc Sạn theo phương pháp NATM của Áo hiện đại hàng đầu thế giới. Để hoàn thành được hạng mục này, đơn vị huy động hàng trăm cán bộ, công nhân viên và hàng trăm máy móc thiết bị hiện đại làm việc 3 ca 4 kíp. Vì thế, hầm được thông vào tháng 5/2022, vượt tiến độ 6 tháng so với tiến độ được phê duyệt".

Ứng dụng công nghệ NATM – giải pháp đào hầm hiện đại hàng đầu thế giới

Tập đoàn Sơn Hải đã triển khai công nghệ thi công hầm Dốc Sạn bằng phương pháp New Austrian Tunneling Method (NATM) của Áo, được biết đến là công nghệ hiện đại hàng đầu trên thế giới. NATM là phương pháp xây dựng ngầm phổ biến toàn cầu, nổi bật với những đột phá trong công nghệ bê tông phun.

Phương pháp NATM khai thác tối ưu các ưu điểm về khả năng tự chống đỡ của địa hình, được đánh giá là một trong những kỹ thuật kinh tế và hiệu quả nhất trong việc xây dựng hầm. Đồng thời, nó cũng giúp giảm thiểu chi phí về vật liệu, nhân công và rút ngắn tiến độ dự án.

Đặc biệt, NATM cực kỳ hiệu quả trong việc chống chịu áp lực địa chất tại các khu vực có nguy cơ động đất cao. Phương pháp này đã trở thành giải pháp chủ đạo trong việc xây dựng nhiều hầm đường bộ trên khắp thế giới.

Hầm Dốc Sạn trải toàn bộ bằng bê tông nhựa. Ảnh: VGP/PT

Nhóm thi công hầm Dốc Sạn thuộc Tập đoàn Sơn Hải đã kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng hầm xuyên núi tại nhiều địa điểm khác nhau nên đảm bảo tiến độ thông hầm sớm hơn kế hoạch.

Hơn nữa, đặc điểm địa chất của hầm Dốc Sạn, chủ yếu là đá cứng và không có đất lẫn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân trong quá trình khoan thăm dò, nổ mìn, lấy đá và phun bê tông theo đúng quy trình kỹ thuật.

Đáng chú ý, khác với các hầm đường bộ khác (thường lát bê tông xi măng), Tập đoàn Sơn Hải đã đề xuất Bộ GTVT thay đổi thiết kế, sử dụng bê tông nhựa (asphalt) cho toàn bộ mặt đường trong hầm. Giải pháp này đã mang lại hàng loạt đột phá.

Đây là hầm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hoàn toàn mặt đường bê tông nhựa trong hầm.



