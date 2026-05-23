Đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt là tấm gương phản chiếu sức khỏe sinh sản. Thông thường, không có kinh nguyệt đồng nghĩa với việc không rụng trứng và không thể mang thai tự nhiên. Thế nhưng mới đây, một hiện tượng y khoa hy hữu xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phá vỡ hoàn toàn quy luật sinh lý này, khiến giới chuyên môn vô cùng kinh ngạc.

Một người phụ nữ từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành chưa từng một lần thấy kinh nguyệt. Thật khó tin khi cô vẫn mang thai tự nhiên và sinh nở thành công ba đứa con.

Lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm hành nghề của bác sĩ sản khoa

Trường hợp kỳ lạ này được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Hà Nam. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, thậm chí đã là mẹ của hai cô con gái và một cậu con trai. Cả ba lần mang thai bà đều sinh thường, các con sinh ra đều lớn lên khỏe mạnh, phát triển ổn định.

Bác sĩ Qi Jihong cho biết đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp

Bác sĩ Qi Jihong, Phó trưởng khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Hà Nam đã vô cùng hoảng hốt khi trực tiếp thăm khám. Bà thốt lên: "Trong gần 3 thập kỷ hành nghề y, đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như thế này. Tôi cũng thấy rất lạ và đáng kinh ngạc."

Trường hợp của người phụ nữ này lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng không giấu nổi sự ghen tị và để lại bình luận: "Tôi ghen tị quá! Vừa không phải chịu đựng cảm giác đau bụng kinh mỗi tháng, lại vừa không ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ. Đây đúng là trải nghiệm sinh con không đau trong truyền thuyết!"

Tại sao không có kinh nguyệt vẫn có thể mang thai?

Dưới góc độ khoa học, kinh nguyệt xảy ra khi trứng rụng nhưng không được thụ tinh, khiến lớp niêm mạc tử cung bong tróc và thoát ra ngoài. Vậy tại sao người phụ nữ này không có kinh nguyệt nhưng vẫn sinh con đều đặn?

Bác sĩ Qi Jihong đã đưa ra những lý giải chuyên môn cụ thể về câu chuyện của người phụ nữ này như sau:

- Quá trình rụng trứng vẫn diễn ra âm thầm: Mặc dù cơ thể bệnh nhân không biểu hiện chu kỳ kinh nguyệt ra bên ngoài, nhưng chức năng buồng trứng của bà hoàn toàn bình thường. Buồng trứng vẫn đều đặn rụng trứng theo chu kỳ, tạo điều kiện cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh và mang thai tự nhiên.

- Lượng máu kinh quá ít: Có khả năng cơ thể người phụ nữ này vẫn có chu kỳ kinh nguyệt, nhưng lượng máu và niêm mạc bong tróc ra cực kỳ ít, không đủ để thoát ra ngoài ngõ âm đạo như người bình thường nên bản thân bà không hề hay biết.

- Kinh nguyệt trào ngược vào trong: Một giả thuyết y khoa khác được bác sĩ đặt ra là máu kinh nguyệt thay vì thoát ra ngoài thì đã bị thải ngược qua ống dẫn trứng hoặc đi thẳng vào khoang bụng, sau đó được cơ thể tự hấp thụ tự nhiên.

Bác sĩ cảnh báo chị em không chủ quan với vô kinh hay mất kinh bất thường, đó có thể là dấu hiệu bệnh tật nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Dù rơi vào trường hợp nào, các chuyên gia y tế vẫn khẳng định đây là một ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trong sản khoa. Bác sĩ Qi Jihong khuyến cáo phụ nữ nếu gặp tình trạng vô kinh (không có kinh nguyệt) từ tuổi dậy thì thì cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thăm khám kịp thời. Không phải ai không có kinh nguyệt cũng sở hữu buồng trứng khỏe mạnh và may mắn đón nhận "phép màu" sinh con như người mẹ 3 con ở trên.

Nguồn và ảnh: News.ycwb. NetEase Health