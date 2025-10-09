Những ngày vừa qua, các khoảnh khắc trên sóng livetstream khi vợ chồng Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân nhắc đến người cũ, đáp trả lùm xùm chuyện hôn nhân được chia sẻ nhiều.

Ồn ào từ 10 năm trước bị "khơi lại" vẫn khiến nhiều người thêm phần tò mò, quan tâm. Có người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mới đây Kỳ Hân lại tiếp tục đăng tải thêm clip mới, đáp trả bình luận của dân mạng nói cô "làm bé ba (tiểu tam-pv) 10 năm".

Kỳ Hân phản hồi bình luận nói cô là tiểu tam.

Vợ Mạc Hồng Quân gay gắt: "Tôi không hiểu tại sao bạn lại gán ghép cho tôi từ bé ba. Tôi hỏi các bạn này, tôi và anh Quân đến với nhau khi chúng tôi đang trong tình trạng độc thân. Chúng tôi không có đám cưới với bất kỳ ai hay có đăng ký kết hôn với bất kỳ ai. Hai chúng tôi cưới nhau trong tình trạng hai bên đều độc thân, có pháp luật xác nhận nhưng tại sao tôi lại bị dính vào chữ bé ba vậy. Tôi cũng không hiểu.

Hơn nữa, trước khi tôi đến với anh Quân thì anh Quân và cô ấy chia tay rồi. Anh Quân còn tìm hiểu vài cô gái nữa, rồi mới đến lượt tôi. Nếu các bạn có đọc báo thì thấy rõ mà. Không phải là người ta đang yêu nhau mà tôi nhào vô, mà gán ghép cho tôi từ bé ba được".

Nguồn: Kỳ Hân.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip này đã thu hút rất nhiều bình luận của cư dân mạng, hầu hết là ý kiến trái chiều, bày tỏ sự khó hiểu, thậm chí bình luận cho rằng vợ Mạc Hồng Quân đang... làm loạn. Bởi, không chỉ trên sóng livetsream mới đây mà bây giờ cô lại tiếp tục nhắc đến người cũ - chuyện cũ trên một clip mới. Dù đã 10 năm trôi qua và giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng.

"Cho dù chỉ bảo là đơn thuần đáp lại bình luận của dân mạng thôi thì cũng thấy không được khéo léo á, chuyện cũ lắm rồi, bao năm nay mà, đã thế lại còn nhắc hẳn tên Ly Kute... Tự nhiên lôi chuyện cũ ra làm um sùm lên là sao nữa, người ta muốn khép lại còn chưa được", một cư dân mạng để lại bình luận.

Trước đó vài ngày, khi cùng chồng livetstream trên TikTok, cô và chồng đã nhắc tới Ly Kute. Vì có cư dân mạng vào hỏi. “Bạn ấy hỏi anh biết Ly Kute là ai không?”, cựu người mẫu quay qua hỏi chồng. Không né tránh, Mạc Hồng Quân đáp trả ngay: “Thì hỏi Ly Kute biết bố (ý chỉ là anh/tôi/Mạc Hồng Hồng Quân-PV) là ai không? Cứ hỏi hoài à.”

Kỳ Hân và chồng cùng nhắc tới Ly Kute trong một phiên livetsream gần đây nhất.

Kỳ Hân khen chồng “thông minh” trước phản ứng này, rồi hỏi ngược lại netizen: “Bạn ơi, bạn còn thắc mắc gì nữa không?". Cũng trong phiên livestream này, cả hai vợ chồng cùng lên tiếng về đáp trả bình luận mỉa mai mối quan hệ của cả hai, nỏi rằng không có gì là mãi mãi, hạnh phúc, êm ấm được tới đâu hay tới đó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Kỳ Hân lên tiếng về chuyện người cũ của chồng hay đáp trả các bình luận trái chiều về hôn nhân của cô trong suốt 10 năm bên nhau.

Trong một lần vào năm 2024, cũng trên sóng livestream, Kỳ Hân từng thẳng thắn phản bác khi có người mỉa mai chuyện Mạc Hồng Quân "không chu cấp cho con với Ly Kute": "Ủa sao vào hỏi gì khó vậy, giờ muốn chu cấp cũng không được chu cấp. Bây giờ bạn muốn khịa thì tôi trả lời, sợ gì đâu mà không nói. Đâu có liên lạc gì với nhau lâu rồi, gặp con còn chưa từng được gặp nữa, chu cấp gì, vô khịa kì cục ghê...".

Có vẻ như những chuyện cũ không chỉ liên tục tìm đến vợ chồng Kỳ Hân, mà chính cô cũng đang... vô tình để chúng quay lại. Mỗi lần lên sóng, dù chỉ với ý định “giải thích cho rõ” hay “đáp lại bình luận của dân mạng”, Kỳ Hân lại khiến những ồn ào thuở nào sống dậy, kéo theo loạt tranh cãi mới. Một số ý kiến cho rằng, thay vì liên tục phản ứng, vợ Mạc Hồng Quân nên “điềm tĩnh hơn”, bởi chính những lời đáp trả lại vô tình khơi gợi lại những tranh cãi suốt 10 năm qua.

Sau khi chính thức nên duyên vợ chồng với Mạc Hồng Quân vào năm 2016, Kỳ Hân gần như rút khỏi showbiz để chăm sóc con và tập trung kinh doanh. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm cúng, từ cảnh Quân thi đấu, Kỳ Hân đưa con đi học đến những chuyến du lịch ngắn ngày,...