Klook tặng quà đặc biệt cho người lập kế hoạch du lịch

Năm người này sẽ được chiêu đãi một chuyến đi trọn gói bảy ngày đến Thụy Sĩ vào tháng 12 này do Klook tài trợ và lên kế hoạch từ đầu đến cuối. Sau kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người lên kế hoạch du lịch là đối tượng ít nhận được lời cảm ơn nhất trong mọi nhóm chat, Klook chính thức kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới đề cử (hoặc tự đề cử) những người làm kế hoạch xứng đáng nhận được một chuyến đi mà họ không cần phải tự tay chuẩn bị.

Mỗi chuyến du lịch tự túc đều có một người lập kế hoạch. Đó là người tỉ mỉ lập từng bảng tính. Là người phải trả lời những tin nhắn lúc nửa đêm như "chờ đã, mấy giờ mình xuất phát nhỉ?". Là người đứng ra chịu phàn nàn khi lịch trình không vừa lòng tất cả mọi người, nhưng lại hiếm khi nhận được sự ghi nhận khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Cuộc khảo sát của Klook với 2.725 khách du lịch trên 10 thị trường xác nhận điều mà những người lập kế hoạch đã nghi ngờ từ lâu: lập kế hoạch du lịch nằm trong số những công việc ít được cảm ơn nhất mà một người làm cho người khác, đứng sau cả các hành động giúp đỡ thường ngày như xách đồ hay mở cửa. Tại Việt Nam, hơn 7 trên 10 người lập kế hoạch cho biết họ dành hơn 10 giờ để tổ chức một chuyến đi nhóm. Công việc mà theo ước tính của họ, trị giá hơn 50 đô la Mỹ (khoảng 1,25 triệu đồng) một giờ.

Ngay cả khi người khác đảm nhận việc lập kế hoạch, 42,4% người lập kế hoạch du lịch thừa nhận: họ vẫn âm thầm và lo lắng quan sát từ bên lề. Luôn kiểm tra, suy xét lại và sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Điều này là dễ hiểu. Giao một chuyến đi cho người khác không loại bỏ công việc; nó chỉ chuyển công việc đó sang một nơi khác. Vẫn phải có ai đó đóng mở liên tục các tab trình duyệt, hối thúc "nhóm chat" và đưa ra quyết định.

“Chúng tôi xây dựng Klook để giúp mọi người có một chuyến du lịch trọn vẹn bằng cách loại bỏ những rào cản trong khâu lên kế hoạch,” Marcus Yong, Phó Chủ tịch Marketing Toàn cầu tại Klook, cho biết. “Đối với chuyến đi lần này, chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa. Chúng tôi sẽ lo liệu toàn bộ mọi thứ, từ việc đi đâu đến làm gì, để năm người lập kế hoạch du lịch chiến thắng cuộc thi cuối cùng cũng có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thực sự - một kỳ nghỉ họ không cần phải sốt sắng lên kế hoạch”.

Bởi vì, những người lên kế hoạch này xứng đáng được trải nghiệm làm một khách du lịch thư giãn. Từ ngày 10 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, Klook phát động chiến dịch tìm kiếm toàn cầu để tìm ra năm người lập kế hoạch du lịch giỏi trong công việc của họ, và cũng thực sự mệt mỏi vì điều đó. Họ sẽ được chiêu đãi một chuyến đi trọn gói 7 ngày đến Thụy Sĩ vào tháng 12 năm 2026, nơi công việc duy nhất của họ là có mặt và tận hưởng.

Cách thức tham gia vô cùng đơn giản. Hãy đề cử người lập kế hoạch du lịch trong cuộc sống của bạn (hoặc tự đề cử bản thân) bằng cách kể cho Klook nghe về một lần họ đã “gánh team” và giữ cho toàn bộ chuyến đi được suôn sẻ. Họ đã tổ chức những gì? Sự cố dở khóc dở cười nào đã xảy ra? Và tại sao họ lại xứng đáng nhận được chuyến nghỉ dưỡng này?

Câu chuyện của bạn sẽ giúp Klook hiểu tại sao họ xứng đáng có một kỳ nghỉ khỏi công việc lên lịch trình.

Để có thêm điểm thưởng, người tham gia có thể tải lên một video dài 60 giây hoặc chia sẻ một liên kết (TikTok, YouTube hoặc Google Drive) ghi lại hình ảnh họ đang thực hiện công việc lên lịch trình của mình. Đó có thể là những bảng tính chi phí, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhóm hỗn loạn, hoặc khoảnh khắc họ bằng cách nào đó đã cứu vãn chuyến đi trong khi mọi người khác chỉ tận hưởng cuộc hành trình.



