Tổ công tác kiên trì thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 5h40 ngày 21/9/2026, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực giữa cầu Nhật Tân có một người phụ nữ bế theo cháu nhỏ, có biểu hiện muốn tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện tâm lý không ổn định, đang bế theo một cháu nhỏ và đứng sát thành cầu. Nhận thấy tình huống đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả hai mẹ con, Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời ngăn chặn; đồng thời kiên trì động viên, thuyết phục, trấn an để người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

Sau khi người phụ nữ ổn định tinh thần, chồng của người phụ nữ có mặt tại hiện trường. Tổ công tác sau đó đưa cả gia đình về trụ sở Công an phường Hồng Hà, bàn giao vụ việc để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự kịp thời của lực lượng Công an, người chồng đã viết thư cảm ơn gửi Tổ công tác, bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời ngăn chặn sự việc đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho vợ và con.

Trưa ngày 21/9, tại tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nghĩa Lộ đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời giải cứu thành công 1 nữ sinh nhảy cầu Trà Khúc 2 tự tử do mâu thuẫn học đường, bảo toàn tính mạng cho em.

Ngay khi nhận tin, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất, Tổ công tác Công an phường Nghĩa Lộ đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự khẩn trương cứu người là trên hết, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp cùng nhân dân địa phương kịp thời vớt, đưa nạn nhân lên bờ an toàn, sau đó đưa em về với gia đình. Nạn nhân được xác định là cháu H.T.P, trú tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi sức khỏe cháu bé ổn định, cán bộ chiến sĩ Công an phường Nghĩa Lộ đã phối hợp cùng gia đình và Nhà trường ở lại động viên, trấn an tinh thần, giúp em vượt qua khủng hoảng tâm lý. Đồng thời, lực lượng Công an đã tiến hành làm việc với Ban Giám hiệu Nhà trường nơi em theo học cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.