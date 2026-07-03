Không ít người bước vào kinh doanh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực và kinh nghiệm. Với Nguyễn Văn Linh, hành trình đó lại bắt đầu từ những ngày còn là sinh viên, khi điều anh có nhiều nhất là sự tò mò và mong muốn tự tạo thu nhập cho bản thân.

Sinh năm 1999, Nguyễn Văn Linh theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại. Trong thời gian học tập, anh bắt đầu thử sức với công việc kinh doanh thời trang trực tuyến. Những ngày đầu, mọi công việc đều được thực hiện thủ công, từ tìm nguồn hàng, chụp ảnh sản phẩm, quản lý fanpage Facebook đến tư vấn khách hàng và xử lý đơn hàng.

Đội ngũ Kiot Khói hiện tập trung đào tạo host livestream theo hướng thực hành, chú trọng kỹ năng bán hàng và tác phong chuyên nghiệp.

"Thời điểm đó, mình gần như không có kinh nghiệm gì. Có những sản phẩm nhập về nhưng bán rất chậm, có lúc phải chấp nhận lỗ để thu hồi vốn. Nhưng chính những va vấp ấy giúp mình hiểu hơn về thị trường và cách vận hành một hoạt động kinh doanh thực tế", Nguyễn Văn Linh chia sẻ.

Theo anh, quãng thời gian khởi nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường không mang lại nhiều thành quả về tài chính, nhưng lại là giai đoạn tích lũy những bài học quan trọng nhất. Từ việc quản lý dòng tiền, làm việc với khách hàng cho đến cách xử lý áp lực khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, tất cả đều góp phần định hình tư duy làm nghề sau này.

Khi thị trường thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh, Nguyễn Văn Linh tiếp tục chuyển hướng sang lĩnh vực nội dung số và tiếp thị liên kết. Quá trình này cũng không hoàn toàn thuận lợi. Nhiều nội dung đầu tiên không thu hút được người xem, những buổi livestream ít tương tác hay các chiến dịch thử nghiệm không mang lại kết quả như kỳ vọng là điều anh từng trải qua.

Tuy nhiên, thay vì xem đó là thất bại, Linh coi đây là cơ hội để điều chỉnh cách làm. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu hành vi người dùng, học hỏi từ thực tế và từng bước xây dựng hệ thống làm việc bài bản hơn. Cũng từ quá trình đó, hình ảnh Kiot Khói dần được nhiều người biết đến trên các nền tảng mạng xã hội.

Kiot Khói được nhiều người biết đến như một dấu ấn cá nhân gắn liền với quá trình phát triển của Nguyễn Văn Linh trong lĩnh vực nội dung số và livestream.

Hiện nay, bên cạnh vai trò điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông số, Nguyễn Văn Linh còn được nhiều người biết đến với tên gọi Kiot Khói. Dù hoạt động trong môi trường có tốc độ thay đổi nhanh, anh cho rằng giá trị cốt lõi vẫn nằm ở việc tạo ra nội dung hữu ích và xây dựng sự tin cậy với người xem.

Một trong những hướng đi được Nguyễn Văn Linh dành nhiều tâm huyết trong những năm gần đây là đào tạo nhân sự livestream bán hàng. Theo anh, sự phát triển của thương mại điện tử đã mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người muốn tìm kiếm nguồn thu nhập từ kỹ năng giao tiếp và bán hàng trực tuyến.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Linh cùng đội ngũ Kiot Khói xây dựng quy trình đào tạo thực tế cho các host livestream. Nội dung đào tạo không chỉ xoay quanh kỹ năng dẫn dắt chương trình mà còn bao gồm cách tìm hiểu sản phẩm, xử lý tình huống phát sinh và xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Hiện đội ngũ host nội bộ thuộc hệ sinh thái Kiot Khói do Nguyễn Văn Linh trực tiếp hướng dẫn duy trì từ 5 đến 8 nhân sự. Nhiều người trong số đó từng chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream trước khi tham gia đào tạo.

"Mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau. Điều mình mong muốn không phải là biến các bạn thành những người nổi tiếng, mà giúp họ có thêm một nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định nếu thực sự nghiêm túc với công việc", Linh cho biết.

Theo những người làm việc cùng, điểm đáng chú ý ở Nguyễn Văn Linh là cách tiếp cận thực tế. Thay vì đặt nặng những mục tiêu quá xa, anh thường khuyến khích đội ngũ tập trung vào việc cải thiện từng kỹ năng nhỏ mỗi ngày và kiên trì với quá trình học hỏi. Đây cũng là định hướng mà Kiot Khói theo đuổi trong quá trình xây dựng đội ngũ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Nguyễn Văn Linh cho rằng điều giá trị nhất không nằm ở những con số hay danh hiệu đạt được. Sau nhiều năm làm nghề, thứ anh trân trọng hơn cả là những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và có thêm cơ hội đồng hành cùng người khác trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Từ những ngày tự mình xoay xở với vài đơn hàng thời sinh viên đến việc đào tạo đội ngũ livestream ngày hôm nay, hành trình của Nguyễn Văn Linh và Kiot Khói không được tạo nên bởi những bước nhảy vọt. Đó là quá trình tích lũy từng bài học nhỏ, từng lần vấp ngã và từng nỗ lực bền bỉ để thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Với Nguyễn Văn Linh, trưởng thành không phải là đích đến cuối cùng, mà là điều được hình thành qua mỗi thử thách đã đi qua.