Kinh nghiệm người xưa: Người thành công muộn, thường có 3 đặc điểm, bạn có thì xin chúc mừng

Đời người chính là một cuộc tu luyện, chỉ khi trải qua thất bại và khó khăn, bạn mới trưởng thành hơn, rồi cuối cùng tạo ra những thành tựu khiến người khác phải ngước nhìn. Tự cổ chí kim, những người thành công ở độ tuổi trẻ tất nhiên sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, chẳng ai không muốn thành công sớm, không hơn bạn hơn bè thì ít nhất cũng phải bằng bạn bằng bè. Nhưng ngưỡng mộ cũng chỉ là ngưỡng mộ, bạn cần phải ý thức thật rõ ràng một điều rằng, thành danh khi còn rất trẻ chưa chắc đã là chuyện hoàn toàn tốt.



So với thành danh khi còn trẻ, "đại khí vãn thành", ý chỉ những người thành công muộn ngược lại cũng rất đáng để bội phục, ở họ, nhất định có những yếu tố ưu tú, chứ không phải chỉ dựa vào vận may để bước lên đỉnh kim tự tháp. Không thiếu những nhân vật thành công ngay cả khi đã ở độ tuổi trung niên, độ tuổi mà nhiều người nghĩ mình sẽ chẳng kịp làm gì nữa.

Stan Lee, ông cho ra đời cuốn truyện tranh đình đám đầu tiên "The Fantastic Four" ngay trước sinh nhật lần thứ 39 vào năm 1961. Trong vài năm tiếp theo, ông tiếp tục tạo ra Marvel Universe, một vũ trụ huyền thoại với các nhân vật như Spider-Man và X-Men, Iron Man, the Hulk, vốn đã trở thành biểu tượng văn hóa của Mỹ.

Henry Ford 45 tuổi khi tạo ra chiếc xe Model T mang tính cách mạng vào năm 1908.

Harland Sanders, đã 62 tuổi khi lần đầu tiên bán nhượng quyền nhà hàng Kentucky Fried Chicken (KFC) vào năm 1952. Khi nhà hàng ban đầu của ông đóng cửa, ông dành toàn bộ thời gian để mở rộng công ty nhượng quyền của ông. Cuối cùng, ở tuổi 73, ông bán lại công ty này với giá 2 triệu USD.

Anna Mary Robertson Moses, được biết đến nhiều hơn với tên Grandma Moses, bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh ở tuổi 78. Năm 2006, một trong những bức tranh của bà được bán với giá 1.2 triệu USD.

Có câu "Hà Nội không vội được đâu", người xưa cũng bảo, tâm vội ăn không nổi miếng đậu phụ nóng, dục tốc thì bất đạt… Bất kể có làm gì, cũng đừng vội vàng, nếu không "nhất sự" cũng khó thành, làm người cũng vậy.

Các cụ nói người thành danh muộn đều có cho mình 3 đặc điểm sau, có một cái thôi cũng chúc mừng bạn.

1. Chí hướng cao xa

Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là thất bại rồi cứ đắm mình trong thất bại ấy, tự phủ định mình, từ bỏ những mục tiêu và chí hướng mà mình theo đuổi suốt bao nhiêu năm. Có những người rõ ràng rất tài năng, nhưng vì đủ mọi nguyên nhân, đủ mọi khó khăn vất vả mà sự nghiệp không có khởi sắc, cuộc sống cũng biến thành một mớ hỗn độn, rơi vào hoang mang, hoài nghi cuộc đời, không tìm được phương hướng chính xác.

Cổ nhân nói, chỉ cần có chí hướng, tuổi tác không phải vấn đề, những người không có chí hướng, dù có sống tới trăm tuổi cũng là sống vô ích.

Sự buông thả, thiếu ý chí là điều không được phép, muốn tới được bến bờ thành công, tuổi tác không phải trở ngại lớn nhất, không có chí hướng mới là điều đáng sợ nhất.

Trên mạng có một câu nói rất phổ biến rằng, ước mơ vẫn là nên có, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao. Ước mơ chính là chí hướng, nam nữ nhi anh hùng, chí ở bốn phương, một người không có ước mơ, có khác gì con cá mắm?

2. Không bao giờ từ bỏ

Lập ra mục tiêu của mình, thiết lập chí hướng xa vời sâu trong tim, rồi sau đó nỗ lực phấn đấu, không dễ dàng từ bỏ. Trên con đường thành công, tồn tại vô cùng vô cùng nhiều chông gai, trong một lớp người sàn sàn, tầm cỡ như nhau, vì sao có người thực hiện được ước mơ, có người lại đứt gánh giữa đường? Đừng bao giờ đổ hết lỗi lầm cho số phận, cho vận may, hay là không có quan hệ, không có nguồn lực, tâm lý oán than, phàn nàn chỉ có hại không có lợi.

Suy cho cùng là thua ở sự kiên trì. Một triết học gia từng nói, có thể đánh bại bạn, không phải là người khác mà là chính bạn, người thực sự mạnh mẽ, trước giờ luôn tìm nguyên nhân từ chính mình, rồi sửa đổi những điểm còn khiếm khuyết của mình, biến mình trở nên ưu tú hơn.

3. Không ngừng học tập

Có câu "Sống tới già, học tới già", người khép mình trong một xó, sớm muộn cũng bị thời đại đào thải, chỉ có những người không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, đem những kiến thức học được áp dụng vào trong cuộc sống và công việc mới kéo gần được khoảng cách đến với thành công. Cần cù bù thông minh, đạo lý này có lẽ mọi người đều biết, dù IQ của bạn không bằng người ta, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực hơn, mỗi ngày tiến bộ một chút, lâu dần, nhất định bạn sẽ khiến người khác phải mắt chữ o mồm chữ a về mình.

Trên con đường học tập, đừng kiêu ngạo tự mãn, hãy duy trì cho mình thái độ khiêm tốn, đến cả Khổng Tử còn nói "trong 3 người, ắt có một người là thầy của ta", là một người bình thường, bạn có tư cách gì để huênh hoang?

Đừng vội vã muốn có được thành công trong nháy mắt, ghi nhớ đạo lý "không đi từng bước, khó nên được vạn dặm, không tích tiểu lưu, khó thành được biển lớn" vào sâu trong tim, tin vào sức mạnh của sự tích lũy, chỉ có sự tích lũy về lượng mới có thể sản sinh ra sự biến hóa về chất.

Xã hội ngày nay, nhịp sống vội vã, ai cũng mong mỏi sớm được thành công, từ đó dễ nảy sinh sự nóng vội, bốc đồng. Nhưng, định luật 2:8 nói với chúng ta rằng, thành công chỉ là thiểu số, muốn trở thành một thành viên trong đó, bạn nhất định phải đổ ra mồ hôi công sức gấp ngàn lần người khác, chẳng ai có thể tự nhiên ngồi kềnh ra đó mà thành công cả.

Gải sử hiện tại bạn đang rất mơ hồ, đồng thời rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thay vì lo lắng muốn nhanh chóng lật ngược thế cờ, chi bằng tĩnh lại, trầm lại một khoảng thời gian, thiết lập lại mục tiêu, rồi sau đó kiên trì nỗ lực, thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ, thay đổi vận mệnh của mình.