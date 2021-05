Từ vụ pitbull cắn chết người ở Long An: Tuyệt đối không rước chó dữ trưởng thành về nuôi khi chưa hiểu rõ tính cách, xu hướng hành xử của chúng

Sau vụ chó pitbull cắn chết người, khiến chủ trọng thương tại tỉnh Long An vào hôm 21/5 - toàn xã hội, đặc biệt là những gia đình nuôi chó to, chó dữ cần phải nâng cao nhận thức cũng như thận trọng để "bạn của gia đình" không biến thành hung đồ, đe dọa tính mạng người khác.

Trong những bài viết trước, chúng ta đã được tham khảo kinh nghiệm xử trí khi gặp chó pitbull "lên cơn" hay cách bố mẹ nên dạy con để không gặp nguy hiểm trước chó. Cùng tiếp tục trò chuyện với chuyên gia huấn luyện chó Đức Khương (kinh nghiệm 8 năm) để biết thêm những lưu ý quan trọng trước khi nuôi chó.

Chuyên gia huấn luyện chó Đức Khương với 8 năm kinh nghiệm trong nghề (giữa)

Lưu ý khi chọn mua chó, đặc biệt là giống chó mang tiếng dữ dằn

Như thế nào là chó dữ, có cách nhận biết không?

- Chó dữ hay không là do cách nhìn của mỗi người, đặc biệt là do cách nuôi dạy. Về cơ bản, cần phải biết nhu cầu nuôi chó của bản thân đến đâu rồi mới đi sâu lựa chọn giống chó. Ví dụ, nhiều con chó to xác nhưng không dữ, tuy nhiên lại thích chồm lên chủ để bày tỏ tình cảm - những cú húc như vậy khiến ta dễ đổ vật ra đất, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em.

Giống chó doberman

- Cách nhận biết chó dữ đơn giản nhất, là hiểu bản chất của giống chó đó. Ví dụ như pitbull, doberman, rottweiler hay các giống chó "mang tiếng dữ" khác - thể lực và cấu tạo cơ thể của chúng hướng tới việc đi săn, chiến đấu, việc dữ hay không phần lớn là ở nuôi dạy.

Theo anh Khương, với những người chưa từng nuôi chó nhưng muốn nuôi chó dữ để trông nhà - nên mua con trưởng thành hay con non?

- Với các giống chó dữ, to xác như pitbull chẳng hạn, thời điểm đẹp nhất để rước về nuôi là khi chúng đạt khoảng 70 ngày tuổi. Khi đó, chó con đã đủ cứng cáp, có thể tách đàn cũ và làm quen với môi trường mới.

Với các giống chó dữ, to xác, thời điểm đẹp nhất để rước về nuôi là khi chúng đạt khoảng 70 ngày tuổi

- Với những ai không có kinh nghiệm nuôi dạy chó, tuyệt đối không nên rước chó dữ trưởng thành về nhà. Đơn giản vì bạn chưa hiểu rõ tính cách và xu hướng hành xử của chúng, những con chó trưởng thành vốn đã quen nếp cũ, khi vào môi trường mới dễ xảy ra ức chế dẫn tới hành động thô bạo, thậm chí là nguy hiểm.

Không ít trường hợp chó mới đem về nhà nuôi đã cắn chủ, nhiều người cho vài giống chó đặc biệt chỉ trung thành tuyệt đối với 1 chủ dẫn tới xung đột với người mới nhận nuôi. Điều này có đúng không?

- Điều này không chính xác, việc trung thành tuyệt đối với 1 chủ hay không là do tính cách cá biệt của một số con chó. Về cơ bản, cá tính của chó rất đa dạng và không có giống chó nào mới sinh ra đã "thờ 1 chủ".

- Con chó cắn chủ khi được cho ăn là con chó hư, chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn khiến bản năng hoang dã của chúng lấn át. Nếu việc này tái diễn nhiều lần, cần phải nghiêm túc thay đổi chế độ nuôi dạy hoặc gửi chó đến các trung tâm huấn luyện uy tín để uốn nắn đúng cách.

Những điều cơ bản nhất phải lưu ý khi chọn mua chó, đặc biệt là chó "mang tiếng dữ"

Thứ nhất: Phải tự hỏi bản thân nuôi chó với mục đích gì? Cưng nựng làm cảnh hay giữ nhà, hoặc cả 2?

Thứ hai: Sau khi cân nhắc xong mục đích nuôi chó, phải tính đến nơi cư trú của bạn có đủ rộng rãi cho chó to không hay chỉ vừa với chó cỡ trung bình, chó nhỏ? Hàng xóm, người thân có OK với việc bạn nuôi chó không?

Thứ ba: Cân nhắc chi phí dành cho việc mua chó, nuôi dạy chó. Từ vài triệu cho tới hàng trăm triệu cũng có, điều này phụ thuộc vào nguồn gốc, giấy tờ liên quan tới chó. Chó được tiêm phòng đầy đủ, thuần chủng, cơ thể đẹp... thường có giá rất cao và ngược lại.

Thứ tư: Nuôi chó cũng như nuôi dạy một đứa trẻ, chúng cần thời gian, không gian, tình yêu và sự kiên nhẫn từ chủ nhân. Chưa kể những lúc chúng đau ốm, bệnh tật cũng tiêu tốn nhiều tiền của, công sức.

Nếu chỉ muốn nuôi chó làm đỏm, chụp ảnh đăng MXH thì tốt nhất đừng rước chó về làm gì, khổ cả chó lẫn người.

Lưu ý đặc biệt khi chọn mua chó dữ: Nếu không có kinh nghiệm, hãy kiếm tìm chuyên gia tư vấn, thậm chí đi xem chó cùng bạn thật kỹ lưỡng.

Hãy cân nhắc xem chú cún đó có thần kinh - khả năng nghe, nhìn và vận động tốt không bằng cách: Vỗ tay, huýt sáo, rón rén lại gần và thậm chí bất ngờ gây tiếng động lớn trước chó rồi quan sát. Nếu cún chưa từng bị chủ đánh mà run sợ, ở yên một chỗ thì không nên chọn.

Con chó khỏe, lanh lợi thường có đôi mắt sáng và trong, không đổ lệ thường xuyên; tai phải sạch, ít dử, không có mùi khó chịu.

Tóm lại, việc chọn chó theo nhu cầu và khả năng rất quan trọng. Nếu rước một chú chó không ổn về sẽ gây khó khăn trong việc nuôi dạy, thậm chí tạo ra cảm giác ức chế dẫn tới bạo hành, bỏ mặc chó. Việc nuôi chó hoàn toàn có thể làm tiền đề kiểm tra bạn có sẵn sàng lập gia đình hay nuôi con nhỏ hay không.

Cảm ơn anh Đức Khương vì những chia sẻ có ích!