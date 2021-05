Kinh hoàng: Chó Pitbull gần 60kg cắn chết người trong quán cà phê, chủ ngăn cản cũng bị cắn trọng thương

Thông tin trên Thanh Niên cho biết, vụ việc thương tâm xảy ra tại quán cà phê gần khu công nghiệp Hòa Bình (H.Thủ Thừa, Long An) khi con chó Pitbull tấn công, cắn một thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 20/5. Thời điểm này anh H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) dẫn con chó Pitbull nặng hơn 60kg nuôi trong nhà, đi đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (gần KCN Hòa Bình) uống cà phê.

Tại đây, một thanh niên là bạn của anh H. có kéo ghế đến ngồi nói chuyện cùng. Quá trình nói chuyện, người này có quơ tay, quơ chân thì bất ngờ con chó Pitbull nhảy đến tấn công, quật ngã người này xuống nền rồi cắn nhiều vết trên cơ thể.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh H. đã cố gắng tiến đến ngăn cản nhưng cũng bị con chó quật ngã và cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay khiến anh bị trọng thương.

Chú chó Pitbull cắn chết người đã được đưa về nhốt trong chuồng tại nhà.

Về phía nam thanh niên, do bị cắn nhiều vết nên vết thương quá nặng, máu chảy rất nhiều nên tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nam thanh niên do mất máu nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Người thân anh H. sau đó đã đến đưa con chó về nhốt trong nhà, vụ việc cũng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Đến sáng 21/5, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thông tin trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Chú chó Pitbull cắn chết người trong quán cà phê, tấn công luôn chủ. Nguồn: Cộng đồng Long An

Được biết, thời điểm nạn nhân tử vong không có giấy tờ tùy thân trên người, cơ quan chức năng đang cố gắng xác định nhân thân.

Liên quan đến vụ việc, người dân sống xung quanh nhà anh H. cho biết, người này thường xuyên nuôi động vật lạ như đại bàng, khỉ. Sau đó người này bán hết những động vật này rồi mua dòng chó này về nuôi. Hàng ngày vào mỗi buổi chiều, anh H. thường dắt chó đi dạo ngoài đường và đi vào các khu dân cư đông người, nguồn trên cho biết thêm.

Hiện vụ viếc đang được Công an huyện Thủ Thừa (Long An) tiếp tục điều tra, làm rõ.