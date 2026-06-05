Mới đây, nam ca sĩ Kim Junsu đã xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube của Sung Si Kyung và chia sẻ nhiều câu chuyện. Đặc biệt, anh đã kể chuyện về nạn fan cuồng đáng sợ (sasaeng fan) mà anh gặp phải trong thời gian hoạt động cùng nhóm DBSK.

“Tất cả các thành viên đang xem phim kinh dị trong phòng khách thì đột nhiên đèn ở cửa trước nhấp nháy. Nhưng khi chúng tôi quay lại nhìn thì không thấy ai cả. Chúng tôi tiếp tục xem phim khoảng 30 phút, nhưng đèn lại tắt. Khi chúng tôi ra xem thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa trước. Chúng tôi quá sốc nên đã bảo cô ta rời đi nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Sau đó, chúng tôi không nghĩ gì thêm và đi ngủ” - giọng ca đình đám chia sẻ.

Junsu chia sẻ về trải nghiệm fan cuồng đáng sợ. Ảnh: Koreaboo

Những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn kinh hoàng hơn: “Nhưng đột nhiên, tôi mở mắt sau khi nghe thấy một tiếng động. Changmin đột nhiên hét lên 'Anh ơi' rồi chạy ra khỏi cửa. Tôi quay lại nhìn, và điều tôi nhớ là mình đã thấy là đôi chân của một người phụ nữ đang đi lên tầng hai.

Sau đó tôi nghe Jaejoong kể lại rằng một người phụ nữ đã đến và hôn lên môi anh ấy. Cảnh sát đã đến bắt giữ nhưng người phụ nữ vẫn mỉm cười với chúng tôi trong tình huống đó. Cuối cùng, họ đã đưa cô ta đến đồn cảnh sát, nhưng họ nói rằng cô ta không có ý định đe dọa chúng tôi, và mọi chuyện chỉ kết thúc như vậy” - Kim Junsu chia sẻ.

Fan cuồng đột nhập vào nhà, còn hôn Jaejoong lúc anh đang ngủ. Ảnh: Koreaboo

Sau khi nghe câu chuyện, netizen đều thông cảm và đồng ý rằng DBSK là 1 trong những nhóm nhạc nam khốn khổ nhất vì fan cuồng. Ngay từ khi mới ra mắt, họ đã phải đối diện với vấn nạn fan cuồng rình rập, xâm phạm đời tư ở mọi lúc mọi nơi. Nghiêm trọng hơn cả là 1 fan cuồng từng đưa cho Yunho chai nước có độc, khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Fan cuồng quá khích (sasaeng fan, fan tư sinh) chẳng còn là một khái niệm xa lạ với cộng đồng đu showbiz châu Á. Đây là bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt, thái quá và có phần mù quáng. Họ luôn túc trực 24/7 để theo dõi lịch trình hàng ngày và sẵn sàng xâm phạm đời sống cá nhân của thần tượng. Bởi vậy, những hành động bồng bột, quá khích của sasaeng fan từ xưa đến nay đã trở thành nỗi khiếp sợ và ám ảnh biết bao ngôi sao xứ Hàn, xứ Trung.

DBSK khổ sở vì bị fan cuồng đeo bám. Ảnh: Koreaboo

DBSK (Dong Bang Shin Ki), còn được biết đến với tên gọi TVXQ tại Hàn Quốc và Tohoshinki tại Nhật Bản, là một trong những nhóm nhạc nam huyền thoại của làng nhạc Kpop. Nhóm được thành lập bởi SM Entertainment và chính thức ra mắt vào ngày 26/12/2003 với đội hình gồm năm thành viên: U-Know Yunho, Max Changmin, Hero Jaejoong, Micky Yoochun và Xiah Junsu. Ngay từ khi xuất hiện, DBSK đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng ca hát xuất sắc cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng của làn sóng Hallyu và được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Kpop.

Trong suốt sự nghiệp của mình, DBSK đã phát hành nhiều ca khúc nổi tiếng như Hug, Rising Sun, O-Jung.Ban.Hap, Mirotic, Purple Line và nhiều bản hit khác. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm không chỉ thành công tại Hàn Quốc mà còn nhận được sự yêu mến rộng rãi ở Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Đặc biệt, DBSK là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên chinh phục thành công thị trường Nhật Bản, lập nhiều kỷ lục về doanh số album và số lượng khán giả tham dự các buổi hòa nhạc. Với giọng hát nội lực, kỹ năng biểu diễn đồng đều và tinh thần làm việc nghiêm túc, nhóm đã góp phần nâng cao vị thế của Kpop trên trường quốc tế.

DBSK là những vị thần phương Đông đình đám. Ảnh: Koreaboo

Năm 2009, nhóm trải qua biến cố lớn khi ba thành viên Jaejoong, Yoochun và Junsu rời công ty quản lý, khiến hoạt động của DBSK bị gián đoạn. Sau đó, Yunho và Changmin tiếp tục duy trì nhóm với đội hình hai thành viên. Dù đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực, DBSK vẫn giữ vững vị thế của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc. Các album và tour diễn sau này tiếp tục đạt được nhiều thành tích ấn tượng, chứng minh sức hút bền vững của nhóm đối với người hâm mộ.

Về phía Jaejoong, Yoochun, Junsu, họ thành lập nhóm mới JYJ và cũng đạt được rất nhiều thành công. Tuy nhiên vào năm 2019, Yoochun vướng phải scandal ma túy nghiêm trọng. Kể từ đó, Jaejoong - Junsu hoạt động solo, đến nay mới tái hợp với tư cách bộ đôi JX.

Yunho - Changmin tiếp tục hoạt động dưới tên DBSK. Ảnh: Koreaboo