Gần đây, những hình ảnh của cố diễn viên Hoàng Thị Thế đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng được một phen chấn động thị giác. Bà sinh năm 1901, được biết đến với tư cách con gái của anh hùng dân tộc nổi tiếng Hoàng Hoa Thám. Thế nhưng điều đặc biệt là, Hoàng Thị Thế cũng đồng thời là con gái nuôi của Tổng thống Pháp Paul Doumer.

Cố diễn viên Hoàng Thị Thế sở hữu vẻ đẹp vô thực. Bà vừa có gương mặt hoàn hảo đậm chất Việt Nam, lại mang cả hơi thở của nước Pháp trong đó.

Sau khi trở thành con gái nuôi của Paul Doumer, bà có tên Pháp là Marie Beatrice Destham. Sự kiện này là bước ngoặt cuộc đời bà. Ở tuổi 16, bà Hoàng Thị Thế sang Pháp học tập ở trường nội trú Jeanne D’Arc ở Biarritz. Về sau, bà trở thành diễn viên điện ảnh người Việt Nam đầu tiên đóng phim tại trời Âu.

Sự nghiệp điện ảnh của bà Hoàng Thị Thế bắt đầu năm 1930, khi bà thể hiện vai công chúa Li-Ti trong tác phẩm La Lettre (Một bức thư) do hãng phim nổi tiếng Paramount sản xuất, Louis Mercanton làm đạo diễn. Vai diễn thành công vang dội, khán giả châu Âu say mê một nàng công chúa Đông phương có vẻ đẹp khác biệt, diễn xuất sâu lắng, biểu cảm tinh tế. Báo chí châu Âu thời đó ca ngợi bà là “công chúa Trung Hoa” đầy bí ẩn. Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Thế luôn khẳng định gốc gác Việt Nam của mình bằng cách tự giới thiệu: “Tôi là công chúa Hoàng Thị Thế”.

Sau đó, bà tiếp tục góp mặt ở các tác phẩm La Donna Bianca (tạm dịch: Người Phụ Nữ Áo Trắng). Được biết, cả 2 bộ phim này đều có kịch bản được chuyển thể từ các truyện ngắn của nhà văn William-Somerset Maugham. Năm 1935, bà Hoàng Thị Thế lại xuất hiện trong phim Le Secret De l'émeraude (Bí Mật Ngọc Lục Bảo) của đạo diễn Maurice de Canonge. Dù không tham gia nhiều tác phẩm, nhưng mỗi lần xuất hiện, bà Hoàng Thị Thế đều để lại dấu ấn mạnh mẽ với lối diễn sang trọng, kín đáo, cùng vẻ đẹp thuần khiết phương Đông.

Hình ảnh của bà Hoàng Thị Thế trong phim La Lettre.

Poster phim có bà Hoàng Thị Thế đóng vai chính

Nói về nhan sắc của bà Hoàng Thị Thế, cố diễn viên được đánh giá là một mỹ nhân sở hữu nét đẹp vô cùng ấn tượng. Nét đẹp của bà đậm chất Việt Nam, nhưng lại mang cả hơi thở Pháp, tạo nên một dáng vẻ độc nhất vô nhị.

Bình luận của netizen về nhan sắc của bà Hoàng Thị Thế:

- Ôi trời ơi cái nét đẹp này.

- Đẹp chấn động nao lòng luôn.

- Nửa đêm xem cảm giác nó vô thực, nó hoài niệm, nó mơ hồ kiểu gì ấy.Thời gian thật sự rất đáng sợ, huhu.

- Phụ nữ Việt Nam, yêu.

- Nét Việt Nam mà có khí chất phụ nữ châu Âu, thêm quả nhạc nền nữa peak thật sự.

Cuốn hồi ký Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu.

Bên cạnh các vai diễn trên màn ảnh, bà Hoàng Thị Thế còn được nhớ đến nhờ cuốn hồi ký do chính bản thân chấp bút. Nội dung cuốn hồi ký chủ yếu viết về người cha Hoàng Hoa Thám, không nói đến quãng thời gian 4 thập kỷ sinh sống trên đất Pháp. Bà bắt đầu viết từ năm 1963 bằng tiếng Pháp và cuốn hồi ký được xuất bản tại Việt Nam vào năm 1975 với tựa đề Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu. Đến năm 2017, cuốn sách này một lần nữa được tái bản.

nguồn: IMDb