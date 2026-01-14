Kinh hoàng khoảnh khắc nam thanh niên ghì cổ đâm tới tấp nữ nhân viên tiệm nail rồi tự tử: Hé lộ nguyên nhân

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera trong một cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên dùng hung khí tấn công cô gái khiến nhiều người rùng mình.

Theo tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn thôn Thạch Hà 1, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 12/1.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong lúc nữ nhân viên cửa hàng đang ngồi làm nail cho khách hàng thì nam thanh niên mặc áo trắng đang ngồi ở ghế đứng dậy tiến lại gần để tiếp cận. Ngay sau đó, đối tượng bất ngờ cúi xuống ghì cổ, dùng dao tấn công nữ nhân viên một cách dã man.

Chứng kiến hành động bất ngờ, nhiều người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đã la lên nên nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Chỉ huy Công an xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ một nam thanh niên dùng dao đâm nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi về nhà tự tử.

Theo Công an xã Quảng Sơn, nam thanh niên sau khi thực hiện hành vi trên đã trở về nhà ở xã Anh Dũng rồi dùng dao tự tử. Cả hai sau đó được người thân đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Theo nguồn tin, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm.