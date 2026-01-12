Công an TP HCM tối 11/1 cho biết đã lập biên bản xử phạt hai thanh niên vì không chấp hành đo nồng độ cồn và có hành vi cản trở CSGT thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 2h30 ngày 10/1/2026 trên tuyến đường Đồng Đen (phường Bảy Hiền). Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Bàn Cờ phát hiện N.N.T (25 tuổi) điều khiển xe máy chở theo N.H.V.T (23 tuổi) chạy tốc độ cao, không có gương chiếu hậu nên yêu cầu dừng phương tiện.

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe N.N.T đã không hợp tác. Lúc này, người ngồi sau là N.H.V.T liên tục có hành vi lôi kéo cán bộ chiến sĩ để giúp bạn rời hiện trường.

2 thanh niên không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, V.T. đã nhặt bộ đàm của một chiến sĩ CSGT bị rơi xuống đường rồi ném đi, đồng thời cố tình dắt xe vi phạm rời khỏi khu vực kiểm tra nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Toàn bộ diễn biến sau đó được lan truyền trên mạng xã hội qua một đoạn clip ngắn.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích các quy định pháp luật, hai thanh niên mới chấp hành làm việc. CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với N.N.T về các lỗi: không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, không gương chiếu hậu và không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ phương tiện là ông L.T.N cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và tự ý thay đổi màu sơn xe.

Hiện Đội CSGT Bàn Cờ đã bàn giao hồ sơ cùng các đương sự cho Công an phường Bảy Hiền để tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và cản trở người thi hành công vụ theo đúng quy định.